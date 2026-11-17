Home Depot hat für das dritte Quartal (bis 1. November) einen Umsatz von 43,4 Milliarden Dollar gemeldet, 4,9 Prozent mehr als im Vorjahr und klar über den erwarteten 42,8 Milliarden. Die vergleichbaren Umsätze stiegen um 2,2 Prozent, erwartet worden waren rund 1,7 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 3,86 Dollar knapp über der Schätzung von 3,84 Dollar. Für das Gesamtjahr peilt Home Depot jetzt ein Umsatzplus von rund 4,5 Prozent an, das obere Ende der bisherigen Spanne. Dazu kommt ein Führungswechsel: Finanzchef Richard McPhail übernimmt zum 23. November den Chefposten.

Für Lowe's ist das ein zweischneidiges Signal. Einerseits zeigt Home Depot, dass die Nachfrage nach Heimwerker- und Renovierungsbedarf trotz hoher Zinsen nicht wegbricht. Andererseits stammt ein großer Teil der Stärke beim Rivalen aus dem Profikundengeschäft, in dem Home Depot traditionell stärker ist. Lowe's ist dagegen stärker auf private Heimwerker ausgerichtet, die besonders unter dem schwachen Immobilienmarkt leiden. Die Verkäufe bestehender Häuser liegen in den USA laut Motley Fool auf dem niedrigsten Stand seit 16 Jahren.