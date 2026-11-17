Die Lowe's Aktie (Ticker LOW, ISIN US5486611073) steht vor ihrer Bewährungsprobe. Zum US-Schluss am Montag kostete das Papier 224,93 Dollar, 1,2 Prozent weniger als am Freitag; an der Börse Stuttgart wurden am Dienstag um 13:01 Uhr 202,90 Euro bezahlt. Auslöser für die Aufmerksamkeit ist der große Rivale: Home Depot hat am Dienstagmorgen New Yorker Zeit Umsatz und Gewinn über den Erwartungen gemeldet und die Prognose angehoben. Lowe's legt am Mittwoch, 18. November, vor Handelsbeginn nach. Am Optionsmarkt wird eine Kursbewegung von rund 5 Prozent in beide Richtungen eingepreist. Diese Lowe's Aktienanalyse zeigt, worauf es ankommt.
Lowe's Aktienanalyse: Home Depot legt vor, zwei Abstufungen kurz vor den Zahlen – hält die Baumarkt-Rally den Test am Mittwoch aus?
Home Depot hat am Dienstag die Erwartungen übertroffen, jetzt richtet sich der Blick auf den Rivalen: Lowe's legt am Mittwoch vor der US-Börseneröffnung seine Zahlen zum dritten Quartal vor. Die Aktie hat sich seit Oktober kräftig erholt, doch zwei Häuser sind zuletzt skeptischer geworden. Die Lowe's Aktienanalyse ordnet Erwartungen, Bewertung und die Szenarien der Lowe's Aktienprognose ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Lowe's Companies, Inc.
- Ticker
- LOW (NYSE)
- ISIN
- US5486611073
- Index
- S&P 500
- Börsenwert
- rund 127 Mrd. USD
- Dividende
- 5,00 USD p. a. (rund 2,2 %)
Stand: 17.11.2026, US-Kurs: Schlusskurs 16.11.2026, 16:03 Uhr New York
Vorlage von Home Depot
Vergleichbare Umsätze +2,2 Prozent statt erwarteter 1,7 Prozent, Jahresprognose angehoben.
Erwartungen an Lowe's
Konsens rund 2,86 Dollar Gewinn je Aktie und 22,4 Mrd. Dollar Umsatz im dritten Quartal.
Zukäufe treiben den Umsatz
FBM und ADG sorgen für Wachstum, belasten aber über Abschreibungen und Schulden.
Stimmung kippt teilweise
Zwei Häuser haben ihre Einstufung vor den Zahlen gesenkt, der Konsens bleibt aber positiv.
Der Auslöser
Was bedeuten die Home-Depot-Zahlen für die Lowe's Aktie?
Home Depot hat für das dritte Quartal (bis 1. November) einen Umsatz von 43,4 Milliarden Dollar gemeldet, 4,9 Prozent mehr als im Vorjahr und klar über den erwarteten 42,8 Milliarden. Die vergleichbaren Umsätze stiegen um 2,2 Prozent, erwartet worden waren rund 1,7 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 3,86 Dollar knapp über der Schätzung von 3,84 Dollar. Für das Gesamtjahr peilt Home Depot jetzt ein Umsatzplus von rund 4,5 Prozent an, das obere Ende der bisherigen Spanne. Dazu kommt ein Führungswechsel: Finanzchef Richard McPhail übernimmt zum 23. November den Chefposten.
Für Lowe's ist das ein zweischneidiges Signal. Einerseits zeigt Home Depot, dass die Nachfrage nach Heimwerker- und Renovierungsbedarf trotz hoher Zinsen nicht wegbricht. Andererseits stammt ein großer Teil der Stärke beim Rivalen aus dem Profikundengeschäft, in dem Home Depot traditionell stärker ist. Lowe's ist dagegen stärker auf private Heimwerker ausgerichtet, die besonders unter dem schwachen Immobilienmarkt leiden. Die Verkäufe bestehender Häuser liegen in den USA laut Motley Fool auf dem niedrigsten Stand seit 16 Jahren.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Lowe's sein Geld?
Lowe's ist nach Home Depot die zweitgrößte Baumarktkette der USA. Der Konzern verkauft Baustoffe, Werkzeuge, Gartenbedarf, Haushaltsgeräte und Einrichtung an Heimwerker und zunehmend an Profi-Handwerker. Um im Profigeschäft aufzuholen, hat Lowe's 2025 zwei große Zukäufe gestemmt: Foundation Building Materials (FBM), einen Baustoffhändler mit über 370 Standorten, für rund 8,8 Milliarden Dollar, und den Innenausbau-Spezialisten Artisan Design Group (ADG) für rund 1,33 Milliarden Dollar. Beide hängen stark am Wohnungsneubau, ADG vollständig, FBM laut Hudson Labs zu etwa 45 Prozent.
Zahlen und Bewertung
Was erwartet der Markt von den Lowe's-Zahlen?
|Kennzahl
|Q3 2026 (Konsens)
|Q3 2025 (Ist)
|Umsatz
|22,38 Mrd. USD
|20,8 Mrd. USD
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|2,86 USD
|3,06 USD
|Vergleichbare Umsätze
|Management: Jahr flach
|+0,4 %
Konsenswerte je nach Anbieter leicht unterschiedlich (EPS 2,86–2,88 USD).
Quelle: Zacks (11.11.2026), TipRanks (16.11.2026), Hudson Labs (19.10.2026)
Analysten rechnen laut Zacks mit einem Umsatz von 22,38 Milliarden Dollar, ein Plus von 7,5 Prozent, das vor allem aus den Zukäufen stammt. Der bereinigte Gewinn je Aktie dürfte dagegen um rund 6,5 Prozent auf 2,86 Dollar sinken. Das Management hatte selbst angekündigt, dass der Quartalsgewinn etwa 7 Prozent unter Vorjahr liegen werde. Höhere Zinskosten und Abschreibungen aus den Übernahmen drücken.
Im zweiten Quartal hatte Lowe's 26,0 Milliarden Dollar umgesetzt, die vergleichbaren Umsätze stiegen nur um 0,2 Prozent, online dagegen um 15,7 Prozent. Danach senkte der Konzern die Jahresziele: Für 2026 erwartet Lowe's nun rund 92 Milliarden Dollar Umsatz, flache vergleichbare Umsätze, eine bereinigte operative Marge von 11,6 Prozent und einen bereinigten Gewinn je Aktie von rund 12,25 Dollar.
|Kennzahl
|Lowe's
|Home Depot
|Forward-KGV
|rund 17–17,5
|rund 22–23
|Dividendenrendite
|rund 2,2 %
|rund 2,7 %
|EV/EBITDA
|12,7
|–
|Nettoverschuldung
|38,9 Mrd. USD
|–
|Free Cashflow (12 Monate)
|7,0 Mrd. USD
|–
Quelle: stockanalysis.com (02.11.2026), Zacks, TIKR (16.11.2026), Motley Fool (15.11.2026)
Gemessen am erwarteten Gewinn ist die Lowe's Aktie mit einem KGV von rund 17 deutlich günstiger als Home Depot mit 22 bis 23. Der Abschlag hat Gründe: Lowe's wächst organisch kaum, und die Verschuldung ist nach den Übernahmen hoch. Die Nettoverschuldung lag Anfang November bei rund 38,9 Milliarden Dollar. Bis Mitte 2027 will Lowe's den Verschuldungsgrad auf das 2,75-Fache senken. Aktienrückkäufe hat der Konzern deshalb stark zurückgefahren; im zweiten Quartal gab es keine. Die Dividende von 1,25 Dollar je Quartal wurde am 13. November erneut bestätigt.
Die Sicht der Analysten
Was sagen Analysten zur Lowe's Aktie?
Der Analystenkonsens ist weiterhin positiv, aber weniger einhellig als bei Home Depot. Laut Koyfin raten von 35 Analysten 24 zum Kauf, zehn zum Halten und einer zum Verkauf; das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 250 Dollar, die Spanne reicht von 191 bis 290 Dollar (Stand 13. November). MarketScreener nennt ebenfalls 250,70 Dollar. Bemerkenswert ist die Bewegung kurz vor den Zahlen: Am 13. und 16. November haben zwei Häuser ihre Einstufung auf ein negatives Votum gesenkt. Begründet wurde das unter anderem mit dem schwachen Immobilienmarkt und der hohen Verschuldung. Andere Häuser hatten ihre Ziele Anfang November dagegen angehoben.
Charttechnik
Wie steht die Lowe's Aktie im Chart?
Die Aktie hat eine bemerkenswerte Erholung hinter sich. Am 5. Oktober markierte sie bei 179,14 Dollar das tiefste Niveau seit fast vier Jahren, danach ging es binnen eines Monats um gut 25 Prozent nach oben. Anfang November signalisierte der RSI mit 73 einen überkauften Zustand. Laut MarketBeat-Daten liegt die 200-Tage-Linie bei rund 224 Dollar – genau dort, wo die Aktie am Montag schloss. Die 50-Tage-Linie verläuft deutlich tiefer bei rund 200 Dollar. Als Widerstand sieht die Redaktion die Novemberhochs um 228 bis 229 Dollar, als Unterstützung zunächst die 200-Tage-Linie. Bis zum Rekordhoch von 293 Dollar ist es weit.
Szenarien
Wie sieht die Lowe's Aktienprognose am Markt aus?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Am Markt werden für Mittwoch drei Szenarien diskutiert. Im positiven Szenario übertrifft Lowe's wie Home Depot die Erwartungen bei den vergleichbaren Umsätzen und bestätigt oder erhöht die Jahresziele. Dann könnte der Abschlag zum Rivalen schrumpfen, und das durchschnittliche Kursziel von rund 250 Dollar rückt in den Blick.
Im neutralen Szenario liefert Lowe's Zahlen im Rahmen der gesenkten Erwartungen. Die Investmentbank Oppenheimer rechnete am 16. November mit „weichen, aber weitgehend erwartungskonformen“ Ergebnissen. Die Aktie würde dann vermutlich um die 200-Tage-Linie pendeln. Im negativen Szenario enttäuscht das Heimwerkergeschäft erneut, die Prognose wird gekappt, und die Skeptiker fühlen sich bestätigt; das niedrigste Analystenziel von 191 Dollar markiert ihre Sicht. Für die Lowe's Aktienprognose zählen weniger die Gewinne als der Ausblick auf 2027 und Signale zum Immobilienmarkt.
Termine
Was sollten Anleger bei Lowe's jetzt beobachten?
Wichtig am Mittwoch: die vergleichbaren Umsätze, die Entwicklung im Profigeschäft und bei FBM/ADG, die Bruttomarge und jede Aussage zur Verschuldung und zu Rückkäufen.
FAQ zur Lowe's Aktie
Wann legt Lowe's Zahlen vor? Am Mittwoch, 18. November 2026, vor Beginn des US-Handels; die Telefonkonferenz startet um 9 Uhr New Yorker Zeit (15 Uhr MEZ).
Was erwarten Analysten von der Lowe's Aktie im dritten Quartal? Rund 22,4 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von etwa 2,86 Dollar.
Wie lautet die Lowe's Aktienprognose der Analysten? Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 250 Dollar, die Spanne reicht von 191 bis 290 Dollar.
Ist Lowe's günstiger als Home Depot? Gemessen am erwarteten KGV ja: rund 17 gegenüber 22 bis 23 bei Home Depot.
Wie hoch ist die Dividende? 1,25 Dollar je Quartal, das entspricht rund 2,2 Prozent Rendite.
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