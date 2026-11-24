Lotte Wellfood Aktie: Minus 5,5 Prozent – der sichere Hafen wird nicht mehr gebraucht

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 08:31 2 Min.

Die Lotte Wellfood Aktie verliert am Dienstag 5,55 Prozent und schließt bei 129.400 Won. Der Süßwarenkonzern ist der größte bekannte Name unter den Kospi-Verlierern. In den Wochen des Ausverkaufs war die Aktie gegen den Markt gestiegen.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert (CMS-Bildgenerator, Medium 5459), auf 1200x675 skaliert

Schokolade, Kekse und Eiscreme verkaufen sich auch, wenn die Börse einbricht. Deshalb war die Lotte Wellfood Aktie in den vergangenen Wochen gefragt. Am Dienstag drehte sich das Bild. Das Papier verlor 7.600 Won oder 5,55 Prozent und schloss bei 129.400 Won, während der Kospi um 6,32 Prozent stieg. Unter den wenigen Verlierern des Tages ist der Hersteller der Pepero-Stäbchen der bekannteste Name. Schlusskurs der Lotte Wellfood Aktie 129.400 KRW Tagesverlust, Platz 4 der Kospi-Verlierer −5,55 % Kurs vom 1. November 116.700 KRW operatives Ergebnis der Süßwarensparte laut IB Tomato +42 % Quelle : Investing.com, Schlusskurse 24.11.2026; MyDailyByte; IB Tomato Der Grund Gegen den Markt gestiegen, mit dem Markt gefallen Der Kursverlauf erklärt den heutigen Tag. Am 1. November kostete die Lotte Wellfood Aktie 116.700 Won. Bis Montag kletterte sie auf 137.000 Won, ein Plus von gut 17 Prozent (eigene Rechnung), obwohl der Kospi in dieser Zeit zeitweise zweistellig verlor. Anleger suchten Schutz in Titeln, deren Geschäft nicht an der KI-Konjunktur hängt. Mit der Rückkehr von Jensen Huang zu Nvidia kehrte die Risikofreude zurück. Geld floss aus den defensiven Werten in Chips, Batterien und Roboter. Belegt ist die Kursbewegung, die Deutung ist unsere. Das Geschäft Mehr Gewinn mit Süßem, aber Gegenwind bei Kakao Fundamental gibt es Licht und Schatten. Laut dem Fachdienst IB Tomato stieg das operative Ergebnis der Süßwarensparte zuletzt um 42 Prozent, weil die Verkaufspreise hielten und Kakao billiger wurde. Zugleich schrumpft das Geschäft im Heimatmarkt, und die Rohstoffkosten bleiben ein Unsicherheitsfaktor. Lotte Wellfood wächst vor allem im Ausland, etwa in Indien und Kasachstan. Großaktionär ist die Holding der Lotte-Gruppe. Was für die Lotte Wellfood Aktie spricht Stabiles Geschäft mit Alltagsprodukten

Süßwarensparte mit höherem Ergebnis

Wachstum im Ausland

Trotz Rückgang rund elf Prozent über dem Kurs vom 1. November Was Anleger bedenken sollten Heimatmarkt schrumpft

Kakaopreise schwanken stark

Defensive Werte sind in Erholungsphasen weniger gefragt

Geringe Handelsumsätze Einordnung der Redaktion: Die Lotte Wellfood Aktie verliert heute nicht wegen schlechter Nachrichten, sondern weil andere Aktien wieder attraktiver erscheinen. Dasselbe Muster war am Montag an der Wall Street zu sehen, wo Konsumgüterwerte zu den wenigen Verlierern zählten. Wie lange es anhält, hängt davon ab, ob die Erholung der Technologiewerte trägt. FAQ Häufige Fragen zur Lotte Wellfood Aktie Warum ist die Lotte Wellfood Aktie heute gefallen?

Anleger schichteten aus defensiven Titeln in Technologiewerte um. Eine negative Unternehmensmeldung gab es nicht. Was stellt Lotte Wellfood her?

Süßwaren, Snacks, Eiscreme und Lebensmittel. Das Unternehmen hieß früher Lotte Confectionery. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Lotte Wellfood Aktie?

Handelssymbol an der Korea Exchange: 280360. ISIN, WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.

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