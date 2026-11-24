Lotte Energy Materials Aktie: Plus 19,5 Prozent – die Kupferfolie für KI-Chips elektrisiert Seoul

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 08:29 2 Min.

Die Lotte Energy Materials Aktie schließt am Dienstag 19,53 Prozent höher bei 43.150 Won und ist drittgrößter Gewinner im Kospi. Der Folienhersteller stellt seine Produktion von Elektroautos auf KI-Rechenzentren um. Schwarze Zahlen schreibt er noch nicht verlässlich.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert / eigene Grafik aktiencheck.de (Claude)

Hauchdünne Kupferfolie ist kein Produkt, das Schlagzeilen macht. An der Börse in Seoul reicht sie am Dienstag für Platz drei. Die Lotte Energy Materials Aktie schloss bei 43.150 Won, ein Plus von 7.050 Won oder 19,53 Prozent. Das Unternehmen sitzt an einer Schnittstelle, die Anleger gerade wieder lieben: Es beliefert sowohl Batteriehersteller als auch die Hersteller von Leiterplatten für KI-Server. Schlusskurs der Lotte Energy Materials Aktie 43.150 KRW Tagesgewinn, Platz 3 im Kospi +19,53 % Rekordumsatz im dritten Quartal 289,7 Mrd. KRW Anteil des Großaktionärs Lotte Chemical 53 % Quelle : Investing.com, Schlusskurse 24.11.2026; MyDailyByte; Eugene Investment Der Umbau Vom Elektroauto zum Rechenzentrum Lotte Energy Materials war lange ein reiner Zulieferer für Batterien von Elektroautos. Als die Nachfrage dort stockte, rutschte das Unternehmen in die Verlustzone. Die Antwort des Managements: Fertigungslinien für Batteriefolie werden auf sogenannte Schaltungsfolie umgerüstet, die in den Leiterplatten von KI-Servern steckt. Analysten von Eugene Investment verwiesen im April auf steigende Verkäufe dieser Folien an Rechenzentrumskunden und auf Fortschritte bei Materialien für Feststoffbatterien. Im dritten Quartal meldete das Unternehmen mit 289,7 Milliarden Won den höchsten Umsatz seiner Geschichte. Der Kurs Zwei Rückenwinde an einem Tag Am Dienstag kamen beide Themen zusammen. Die Rückkehr von Jensen Huang zu Nvidia belebte alles, was mit KI-Infrastruktur zu tun hat. Gleichzeitig erholten sich in Seoul die Batteriewerte, LG Energy Solution gewann knapp acht Prozent. Die Lotte Energy Materials Aktie liegt nun rund 35 Prozent über ihrem Kurs vom 8. November, aber noch etwa 24 Prozent unter dem Niveau vom April, als sie 56.700 Won kostete (eigene Rechnung). Was für die Lotte Energy Materials Aktie spricht Rekordumsatz im dritten Quartal

Umstellung auf Folien für KI-Server

Profitiert von KI und Batterien zugleich

Starker Großaktionär im Rücken Was Anleger bedenken sollten Verluste in den Vorquartalen

Noch rund 24 Prozent unter dem Aprilkurs

Nachfrage nach Elektroautos bleibt schwach

Kein eigener Auslöser für den Kurssprung Einordnung der Redaktion: Die Lotte Energy Materials Aktie erzählt die Geschichte vieler koreanischer Batteriezulieferer: Das alte Geschäft schwächelt, das neue ist vielversprechend, aber noch klein. An Tagen mit guter Stimmung zählt die Hoffnung, an schwachen Tagen die Bilanz. Entscheidend wird, ob der Rekordumsatz auch zu dauerhaften Gewinnen führt. FAQ Häufige Fragen zur Lotte Energy Materials Aktie Wie hat die Lotte Energy Materials Aktie heute geschlossen?

Bei 43.150 Won, 19,53 Prozent über dem Vortag. Was stellt Lotte Energy Materials her?

Kupferfolien für Batterien und für Leiterplatten, zunehmend für KI-Server. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Lotte Energy Materials Aktie?

Handelssymbol an der Korea Exchange: 020150. ISIN, WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.

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