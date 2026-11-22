Parfum, Haarpflege und ein Comeback beim Wachstum: L'Oréal hat das dritte Quartal mit der stärksten Dynamik seit Längerem abgeschlossen. Die L'Oréal Aktie hat auf Jahressicht 23,5 Prozent zugelegt und schloss am 20. November in Paris bei 435,00 Euro. Diese L'Oréal Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Schwung steckt und wie teuer die L'Oréal Aktie inzwischen ist.
L'Oréal Aktienanalyse: Wachstum beschleunigt auf 7,7 Prozent, Aktie +23,5 Prozent in einem Jahr – ist der Schönheitskonzern schon zu schön bewertet?
L'Oréal steigerte den Umsatz im dritten Quartal auf 11,56 Milliarden Euro und wuchs vergleichbar um 7,7 Prozent. Die L'Oréal Aktie schloss am 20. November in Paris bei 435,00 Euro, das KGV liegt bei fast 37. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Bewertung und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- L'Oréal S.A.
- ISIN
- FR0000120321
- WKN
- 853888
- Handelssymbol
- LOR (Xetra, in Euro)
- US-Handelssymbol
- LRLCY (OTC, ADR)
- Branche
- Kosmetik und Körperpflege
- Sitz
- Clichy bei Paris
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Euronext Paris
Die Zahlen
L'Oréal Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 11,9 Prozent auf 11,56 Milliarden Euro. Vergleichbar, also ohne Zukäufe und Währungseffekte, wuchs L'Oréal um 7,2 Prozent, bereinigt um Effekte aus der IT-Umstellung um 7,7 Prozent. Nach neun Monaten erreichte der Umsatz 35,33 Milliarden Euro, ein Plus von 7,7 Prozent.
Treiber
Parfum und Haarpflege trugen das Wachstum, die Hautpflege beschleunigte sich.
Friseurprodukte
Die Sparte Professional Products wuchs vergleichbar und bereinigt um 12,3 Prozent.
Regionen
Die Region SAPMENA-SSA (Südasien, Naher Osten, Nordafrika und Afrika südlich der Sahara) lag vorn, auch die Industrieländer wuchsen solide.
Zukäufe
Übernahmen steuerten nach neun Monaten rund 2 Prozentpunkte zum Wachstum bei, Währungen kosteten 1,2 Prozentpunkte.
L'Oréal: vergleichbares Umsatzwachstum (bereinigt)
%
Quelle: L'Oréal, Umsatz zum 30.09.2026
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|Wachstum
|Neun Monate 2026
|6,9
|Drittes Quartal 2026
|7,7
Konzernchef Nicolas Hieronimus zeigte sich zuversichtlich, 2026 ein weiteres Jahr mit Umsatzwachstum und steigender Profitabilität abzuschließen.
Bewertung
Was die L'Oréal Aktie einpreist
Mit einem KGV von 36,93 ist die L'Oréal Aktie hoch bewertet, die Dividendenrendite liegt bei 1,66 Prozent. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 232 Milliarden Euro. Anleger zahlen eine Prämie für die Marktführerschaft in der Kosmetik und die verlässliche Dividende.
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