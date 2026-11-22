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L'Oréal Aktienanalyse: Wachstum beschleunigt auf 7,7 Prozent, Aktie +23,5 Prozent in einem Jahr – ist der Schönheitskonzern schon zu schön bewertet?

aktiencheck.de Redaktion 22.11.2026, 13:26 2 Min.

L'Oréal steigerte den Umsatz im dritten Quartal auf 11,56 Milliarden Euro und wuchs vergleichbar um 7,7 Prozent. Die L'Oréal Aktie schloss am 20. November in Paris bei 435,00 Euro, das KGV liegt bei fast 37. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Bewertung und Risiken.

Schlusskurs der L'Oréal Aktie am 20.11.2026 (Paris) 435,00 € Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 36,93 Dividendenrendite (7,20 € je Aktie) 1,66 % Marktkapitalisierung rund 232 Mrd. € Kursentwicklung auf ein Jahr +23,5 % Umsatz im dritten Quartal (+11,9 %) 11,56 Mrd. € Steckbrief Unternehmen L'Oréal S.A. ISIN FR0000120321 WKN 853888 Handelssymbol LOR (Xetra, in Euro) US-Handelssymbol LRLCY (OTC, ADR) Branche Kosmetik und Körperpflege Sitz Clichy bei Paris Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Euronext Paris Parfum, Haarpflege und ein Comeback beim Wachstum: L'Oréal hat das dritte Quartal mit der stärksten Dynamik seit Längerem abgeschlossen. Die L'Oréal Aktie hat auf Jahressicht 23,5 Prozent zugelegt und schloss am 20. November in Paris bei 435,00 Euro. Diese L'Oréal Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Schwung steckt und wie teuer die L'Oréal Aktie inzwischen ist. Die Zahlen L'Oréal Aktienanalyse: Das dritte Quartal Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 11,9 Prozent auf 11,56 Milliarden Euro. Vergleichbar, also ohne Zukäufe und Währungseffekte, wuchs L'Oréal um 7,2 Prozent, bereinigt um Effekte aus der IT-Umstellung um 7,7 Prozent. Nach neun Monaten erreichte der Umsatz 35,33 Milliarden Euro, ein Plus von 7,7 Prozent. 01 Treiber Parfum und Haarpflege trugen das Wachstum, die Hautpflege beschleunigte sich. 02 Friseurprodukte Die Sparte Professional Products wuchs vergleichbar und bereinigt um 12,3 Prozent. 03 Regionen Die Region SAPMENA-SSA (Südasien, Naher Osten, Nordafrika und Afrika südlich der Sahara) lag vorn, auch die Industrieländer wuchsen solide. 04 Zukäufe Übernahmen steuerten nach neun Monaten rund 2 Prozentpunkte zum Wachstum bei, Währungen kosteten 1,2 Prozentpunkte. L'Oréal: vergleichbares Umsatzwachstum (bereinigt) % 0 2 4 6 8 6,9 7,7 Neun Monate 2026 Drittes Quartal 2026 Quelle : L'Oréal, Umsatz zum 30.09.2026 Daten als Tabelle Zeitraum Wachstum Neun Monate 2026 6,9 Drittes Quartal 2026 7,7 Konzernchef Nicolas Hieronimus zeigte sich zuversichtlich, 2026 ein weiteres Jahr mit Umsatzwachstum und steigender Profitabilität abzuschließen. Bewertung Was die L'Oréal Aktie einpreist Mit einem KGV von 36,93 ist die L'Oréal Aktie hoch bewertet, die Dividendenrendite liegt bei 1,66 Prozent. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 232 Milliarden Euro. Anleger zahlen eine Prämie für die Marktführerschaft in der Kosmetik und die verlässliche Dividende. Was gegen die Aktie sprechen kann Mit KGV 37 lässt die Bewertung wenig Raum für Enttäuschungen.

Ein Teil des Wachstums stammt aus Zukäufen.

Die Nachfrage nach Luxuskosmetik in China bleibt ein Unsicherheitsfaktor.

Ein starker Euro würde die berichteten Umsätze belasten. Ende Oktober 2026 Umsatz neun Monate Wachstum beschleunigt 20.11.2026Jetzt Schlusskurs 435,00 € Februar 2027 Jahreszahlen 2026 Termin prüfen Fazit der L'Oréal Aktienanalyse L'Oréal wächst wieder kräftiger und bleibt der Taktgeber der Kosmetikbranche. Die L'Oréal Aktie ist nach dem starken Jahr allerdings teuer, weitere Kursgewinne setzen anhaltend hohes Wachstum voraus. Dies ist eine redaktionelle Einordnung und keine Anlageempfehlung.

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