Logitech Aktie: SMI-Verlierer im Tech-Ausverkauf – dritter Verlusttag, Zölle obendrauf

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 17:58 2 Min.

Die Logitech Aktie verliert am Mittwoch 1,88 Prozent und zählt zu den größten SMI-Verlierern. Der Einbruch der US-Technologiebörsen und neue Zollpläne gegen asiatische Länder treffen den Computerzubehör-Hersteller doppelt.

Die Logitech Aktie zählt am Mittwochabend zu den größten SMI-Verlierern: Das Papier des Computerzubehör-Herstellers schloss 1,88 Prozent tiefer bei 81,34 Franken. Es ist der zweite deutliche Verlusttag in Folge. Am Dienstag hatte die Aktie bereits 1,31 Prozent verloren. SMI-Verlierer am Abend Warum die Logitech Aktie weiter fällt Am Morgen lag das Minus noch unter einem Prozent. Mit dem Handelsstart in New York weitete es sich aus. Das Finanzportal cash.ch nennt die schwachen US-Technologiebörsen als Grund für den Kursrückgang. Am frühen Abend lag der Nasdaq Composite rund 4 Prozent im Minus, die Nvidia-Aktie verlor 8,7 Prozent. Logitech ist in den USA an der Nasdaq notiert und wird dort als Technologiewert gehandelt. Fällt der Sektor, fällt die Logitech Aktie mit. Logitech Aktie am 25.11.2026 -1,88 % Schlusskurs der Logitech Aktie 81,34 CHF Kursverlust am Dienstag -1,31 % erwartete Bruttomarge im Weihnachtsquartal 41–42 % Quelle : comdirect (Schlusskurse 25.11.2026), cash.ch, Logitech Logitech Aktie: Zölle treffen die Lieferkette Zum Tech-Ausverkauf kommt die Handelspolitik. Die US-Regierung hat am Mittwoch neue Zölle gegen 14 Handelspartner vorgeschlagen. Für China sind 20 Prozent vorgesehen, für mehrere asiatische Länder wie Malaysia, Taiwan und Thailand laut Medienberichten bis zu 25 Prozent. In Kraft treten könnten die Zölle frühestens im Januar. Für einen Hersteller von Mäusen, Tastaturen und Headsets, der seine Produkte in Asien fertigen lässt und in den USA verkauft, ist das ein direktes Kostenrisiko. Was auf der Logitech Aktie lastet Margendruck: Schon ohne neue Zölle erwartet Logitech im Weihnachtsquartal eine Bruttomarge von 41 bis 42 Prozent nach 45,2 Prozent im Vorquartal.

Lieferkette: Eine Störung bei einem Halbleiterzulieferer kostet nach Unternehmensangaben 70 bis 80 Millionen US-Dollar Umsatz.

Stimmung: Technologiewerte werden derzeit weltweit verkauft. Ausblick: Wie geht es mit der Logitech Aktie weiter? Am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag beginnt mit dem Black Friday die heiße Phase des Weihnachtsgeschäfts. Für das laufende Quartal stellt Logitech einen Umsatz von 1,36 bis 1,43 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Für den SMI-Verlierer Logitech kommt es darauf an, ob die Nachfrage hält und ob die Zollvorschläge in dieser Form umgesetzt werden. Stammdaten der genannten Unternehmen Logitech International S.A.: ISIN CH0025751329, WKN A0J3YT, Handelssymbol LOGN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol LOGI (Nasdaq)

NVIDIA Corp.: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVDA (Nasdaq), US-Handelssymbol NVDA

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