Am 27. Oktober hatte Logitech für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 einen Umsatz von 1,22 Mrd. US-Dollar gemeldet, ein Plus von 3%. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,51 US-Dollar über den Erwartungen. Der Ausblick fiel jedoch vorsichtig aus: Für das Dezemberquartal erwartet Logitech einen Umsatz von 1,36 bis 1,43 Mrd. US-Dollar und eine Bruttomarge von 41 bis 42% nach 45,2% als Vergleichswert. Eine Störung bei einem Halbleiterzulieferer kostet das Unternehmen zudem 70 bis 80 Mio. US-Dollar Umsatz. Nach der Zahlenvorlage rutschte die Aktie zeitweise um rund 11% ab.