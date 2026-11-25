Die Logitech Aktie bleibt auf der Verliererseite: Am Mittwochmittag verliert das Papier des Computerzubehör-Herstellers 1,28% auf 81,84 Franken und zählt damit erneut zu den SMI Verlierern. Schon am Dienstag hatte die Aktie 1,31% auf 82,90 Franken nachgegeben. Es ist der zweite Verlusttag in Folge, während der Leitindex im Plus notiert.
Logitech Aktie: SMI Verlierer am Mittag - Margensorgen vor Black Friday
Die Logitech Aktie ist SMI Verlierer am Mittag: minus 1,28% auf 81,84 Franken, der zweite Verlusttag in Folge. Chipengpass und Margendruck belasten vor dem Weihnachtsgeschäft.
Warum die Logitech Aktie weiter fällt
Eine neue Unternehmensmeldung gab es nicht. Belastend wirken die Nervosität bei Technologiewerten und der vorsichtige Ausblick des Konzerns. Nach dem Ende der Nvidia-Rally wurden Tech-Werte am Dienstag europaweit verkauft, am Mittwoch standen mit Logitech und ABB erneut zwei technologienahe Titel auf der Verliererseite des SMI. Asiatische Börsen schlossen überwiegend im Minus, Zollgerüchte dämpfen laut AWP den Risikoappetit.
Hinzu kommt die Zollfrage: Neue US-Zölle würden einen Hersteller mit Fertigung in Asien direkt treffen. Ob und wie die Logitech Aktie von den jüngsten Zolldrohungen betroffen wäre, ist offen. Die Unsicherheit allein reicht, um Anleger zur Vorsicht zu bewegen.
Margendruck vor dem Weihnachtsgeschäft
Am 27. Oktober hatte Logitech für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 einen Umsatz von 1,22 Mrd. US-Dollar gemeldet, ein Plus von 3%. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,51 US-Dollar über den Erwartungen. Der Ausblick fiel jedoch vorsichtig aus: Für das Dezemberquartal erwartet Logitech einen Umsatz von 1,36 bis 1,43 Mrd. US-Dollar und eine Bruttomarge von 41 bis 42% nach 45,2% als Vergleichswert. Eine Störung bei einem Halbleiterzulieferer kostet das Unternehmen zudem 70 bis 80 Mio. US-Dollar Umsatz. Nach der Zahlenvorlage rutschte die Aktie zeitweise um rund 11% ab.
Damit rückt das wichtige Weihnachtsquartal in den Fokus. Das Management verweist auf Wachstum bei Videokonferenzlösungen (plus 12%) und im Gaming (plus 7%) und rechnet für das Gesamtjahr mit einer operativen Marge nahe 18%. Ob die Marge hält, hängt von der Kostenkontrolle und der Chipversorgung ab.
Logitech Aktie im Überblick
|Kennzahl
|Wert
|Kurs am Mittag
|81,84 CHF
|Veränderung
|-1,28%
|Vortag (Dienstag)
|-1,31% auf 82,90 CHF
|Umsatz zweites Quartal 2026/27
|1,22 Mrd. USD (+3%)
|Umsatzprognose Dezemberquartal
|1,36 bis 1,43 Mrd. USD
|Bruttomarge Dezemberquartal
|41 bis 42% (Vergleichswert 45,2%)
|Belastung durch Chip-Zulieferer
|70 bis 80 Mio. USD Umsatz
Kurse SIX Swiss Exchange, Stand Mittag 25.11.2026. Bruttomarge: Vergleichswert laut Bericht von aktiencheck.de.
Quelle: Marktberichte, Unternehmensangaben, eigene Zusammenstellung
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