Logitech Aktie: SMI-Gewinner nach dem Absturz – Erholung auf wackligem Boden

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 13:59 1 Min.

Die Logitech Aktie erholt sich am Dienstagmittag und zählt zu den SMI-Gewinnern. Nach dem Kurssturz von rund 11 Prozent auf schwache Feiertagsprognosen greifen Anleger wieder zu.

Die Logitech Aktie legt am Dienstagmittag 0,45 Prozent auf 84,38 Franken zu und rangiert unter den fünf stärksten SMI-Gewinnern. Der Hersteller von Computerzubehör erholt sich damit von einem Kurseinbruch nach den jüngsten Quartalszahlen. SMI-Gewinner Warum die Logitech Aktie sich erholt Nach dem Rückschlag der vergangenen Tage nutzen Anleger das niedrigere Niveau zum Einstieg. Die Zahlen zum zweiten Geschäftsjahresquartal und ein vorsichtiger Ausblick für das Weihnachtsgeschäft hatten die Logitech Aktie um rund 11 Prozent einbrechen lassen. Für das dritte Quartal stellt das Management einen Umsatz von 1,36 bis 1,43 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Der aktuelle Anstieg ist daher eher eine technische Gegenbewegung als ein Stimmungsumschwung. Logitech Aktie im Mittagshandel am 24.11.2026 +0,45 % Kurs der Logitech Aktie am Mittag 84,38 CHF Kursrückgang nach den Quartalszahlen -11 % Umsatzprognose drittes Quartal 1,36–1,43 Mrd. USD Quelle : comdirect (Mittagskurs 24.11.2026), Logitech, Marktberichte Was die Logitech Aktie weiter belastet Der Ausblick für das Weihnachtsgeschäft fiel schwächer aus als erhofft.

Bank of America stuft die Logitech Aktie laut Marktberichten weiterhin mit „Sell“ ein. Ausblick: Wie geht es mit der Logitech Aktie weiter? Ob die Erholung hält, entscheidet sich an der Nachfrage im Weihnachtsgeschäft. Als SMI-Gewinner profitiert Logitech kurzfristig von der Stabilisierung, bleibt aber anfällig für weitere Enttäuschungen. Stammdaten zur Logitech Aktie Logitech International S.A.: ISIN CH0025751329, WKN A0J3YT, Handelssymbol LOGN (SIX), US-Handelssymbol LOGI (Nasdaq)

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