So viele Aufträge hatte Lockheed Martin noch nie: 292 Milliarden Dollar, 27 Prozent mehr als drei Monate zuvor. Nach den Zahlen am 22. Oktober stieg die Aktie um fast 7 Prozent, seitdem hat sie einen Teil davon wieder abgegeben und schloss am 20. November bei 565,50 Dollar. Diese Lockheed Martin Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen sagen und wo die Risiken der Lockheed Martin Aktie liegen.
Lockheed Martin Aktienanalyse: Rekord-Auftragsbestand von 292 Milliarden Dollar, Prognose zweimal angehoben – warum stockt die Rüstungsaktie trotzdem?
Lockheed Martin wächst im dritten Quartal um 11 Prozent, der Auftragsbestand springt um 27 Prozent auf einen Rekord. Die Lockheed Martin Aktie verlor auf einen Monat 3,84 Prozent. Die Aktienanalyse mit Zahlen und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Lockheed Martin Corporation
- ISIN
- US5398301094
- WKN
- 894648
- Handelssymbol
- LOM (Xetra, in Euro)
- US-Handelssymbol
- LMT (NYSE)
- Branche
- Luft- und Raumfahrt, Rüstung
- Sitz
- Bethesda, Maryland
- Tagesspanne 20.11.2026
- 563,21 $ bis 577,28 $
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs NYSE
Die Zahlen
Lockheed Martin Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Lockheed Martin steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 11 Prozent auf 20,7 Milliarden Dollar, alle vier Sparten wuchsen. Der Nettogewinn stieg um 14 Prozent auf 1,85 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie auf 7,97 Dollar nach 6,95 Dollar. Der operative Cashflow betrug 3,4 Milliarden Dollar, der freie Cashflow 3,0 Milliarden Dollar.
Rekordaufträge
Der Auftragsbestand erreichte 292 Milliarden Dollar, davon 52,5 Milliarden Dollar aus einem mehrjährigen Auftrag für PAC-3-Abfangraketen. Das Verhältnis von Aufträgen zu Umsatz lag bei 4.
Raketen
Höhere Produktion bei Missiles and Fire Control und mehr Volumen in der Luftfahrtsparte trieben das Segmentergebnis.
Prognose
Für 2026 erwartet Lockheed Martin 80 bis 82 Milliarden Dollar Umsatz und 30,35 bis 30,75 Dollar Gewinn je Aktie, der freie Cashflow soll 7,8 bis 8,0 Milliarden Dollar erreichen.
Dividende
Die Dividende wurde zum 24. Mal in Folge erhöht.
Lockheed Martin: Umsatz in den ersten neun Monaten
Mrd. $
- 2025
- 2026
Drittes Quartal und neun Monate, 2025 und 2026.
Quelle: Lockheed Martin, Mitteilung vom 22.10.2026
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|2025
|2026
|Drittes Quartal
|18,61
|20,71
|Neun Monate
|54,73
|58,80
Bewertung
Was der Kurs von 565,50 Dollar einpreist
Mit einem KGV von 20,08 und einer Dividendenrendite von 2,44 Prozent ist die Lockheed Martin Aktie moderat bewertet. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 119,1 Milliarden Euro, auf zwölf Monate steht ein Plus von 20,8 Prozent, auf einen Monat ein Minus von 3,84 Prozent. Belastend wirken offene Fragen zur Finanzierung des nächsten F-35-Loses und die politische Debatte über den US-Haushalt.
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