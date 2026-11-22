So viele Aufträge hatte Lockheed Martin noch nie: 292 Milliarden Dollar, 27 Prozent mehr als drei Monate zuvor. Nach den Zahlen am 22. Oktober stieg die Aktie um fast 7 Prozent, seitdem hat sie einen Teil davon wieder abgegeben und schloss am 20. November bei 565,50 Dollar. Diese Lockheed Martin Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen sagen und wo die Risiken der Lockheed Martin Aktie liegen.