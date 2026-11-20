Die USA haben in Warschau ihre Energiepartnerschaft mit Mittel- und Südosteuropa ausgebaut: Beim 7. Treffen der Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC) am 18. und 19. November 2026 startete der formale Bezug langfristiger US-LNG-Lieferungen nach Polen. Nach Angaben von US-Energieminister Chris Wright deckt das Flüssiggas von Venture Global rund ein Drittel des jährlichen polnischen Gasbedarfs. Für Anleger rückt damit die Venture Global Aktie (Ticker VG, NYSE) ebenso in den Blick wie der polnische Konzern Orlen und die Frage, wer an Europas Abkehr von russischer Energie verdient. Eine belegte Kursreaktion auf den Gipfel liegt der Redaktion nicht vor.
LNG-Gipfel Warschau: US-Gas für Polen, Ungarn und die Ukraine – wer verdient an Europas Abschied von Russland?
Beim 7. P-TEC-Treffen in Warschau haben die USA und rund 30 Staaten LNG-Lieferungen, Kernkraft und neue Gasrouten verabredet. Venture Global liefert künftig ein Drittel des polnischen Gasbedarfs. Was die Verträge für die Venture Global Aktie, Orlen und Europas Energiewerte bedeuten.
P-TEC 2026
Was wurde beim Energiegipfel in Warschau vereinbart?
Rund 30 Staaten kamen laut TVP World zu dem zweitägigen Treffen, das die USA, Polen und der Think-Tank Atlantic Council organisierten. Im Zentrum standen Flüssiggas, Kernenergie und neue Pipeline-Routen, die russische Lieferungen ersetzen sollen.
Polens Ministerpräsident Donald Tusk sagte zur Eröffnung, es gebe zur Zusammenarbeit von Europa und den USA bei LNG, Kernenergie und Energiehandel keine vernünftige Alternative („no sensible alternative“). Wright erklärte, die wirtschaftliche und energiepolitische Zukunft Europas werde „in Warschau geschrieben“, nicht in Paris oder London. Beide Zitate stammen aus dem Bericht von Balkan Green Energy News.
Konkret nennt der Bericht mehrere Vereinbarungen: Orlen und die ukrainische Naftogaz schlossen einen Vertrag über die Regasifizierung und Lieferung von Gas aus drei US-LNG-Ladungen im ersten Quartal. Orlen und der slowakische Versorger SPP verständigten sich auf eine neue Gesprächsphase über Gaslieferungen aus in Polen angelandetem LNG. Mit der ungarischen MVM ONEnergy unterzeichnete Orlen ein Memorandum über einen ähnlichen möglichen Deal.
|Partner
|Inhalt
|Bedeutung
|Venture Global – Polen
|Start langfristiger US-LNG-Lieferungen
|rund ein Drittel des polnischen Jahresbedarfs
|Orlen – Naftogaz
|Regasifizierung und Lieferung von drei US-LNG-Ladungen
|Gas für die Ukraine im ersten Quartal
|Orlen – SPP (Slowakei)
|neue Gesprächsphase zu LNG-Lieferungen
|mögliche Abnahme über Polen
|Orlen – MVM ONEnergy (Ungarn)
|Memorandum
|mögliche Lieferungen nach Ungarn
|Kroatien
|Ausbau LNG-Terminal Krk auf 6,1 Mrd. m³ pro Jahr
|558 Mio. € vorgesehen
|Ungarn
|Lieferkapazität auf 3,5 Mrd. m³ pro Jahr
|mehr als doppelt so viel wie bisher
Stand der Berichte: 19./20.11.2026. Das Jahr der Naftogaz-Lieferungen nennt der Bericht nicht ausdrücklich; gemeint ist laut Kontext das erste Quartal nach dem Gipfel.
Quelle: Balkan Green Energy News, 19./20.11.2026
Infrastruktur
Welche Gasrouten ersetzen russische Lieferungen?
Neben dem Flüssiggas ging es um Pipelines. Der sogenannte vertikale Gaskorridor von Griechenland über Bulgarien und Rumänien Richtung Moldau, Ukraine und Mitteleuropa wird erweitert: Die Kapazität der Verbindung Kardam–Negru Vodă 1 stieg laut dem Bericht um 86 Prozent auf 296,8 Gigawattstunden pro Tag, das entspricht etwa 27 Millionen Kubikmetern. Serbien und Nordmazedonien bauen einen Zweig des Korridors. Kroatien will sein LNG-Terminal auf der Insel Krk auf 6,1 Milliarden Kubikmeter jährlich ausbauen und plant dafür 558 Millionen Euro ein. Ungarn will seine jährliche Lieferkapazität auf mehr als das Doppelte, 3,5 Milliarden Kubikmeter, steigern; die kroatische JANAF-Ölpipeline wird als Route für Ungarn und die Slowakei genannt.
Ein formales Ausstiegsdatum aus russischem Gas nennt der Bericht nicht. Beschrieben wird eine fortgesetzte Verschiebung der Region weg von Russland. Tusk sagte laut Bericht sinngemäß, Polen habe Europa überzeugt, ein diversifiziertes System aufzubauen, die Zeit der Abhängigkeit sei vorbei.
Börse
Was heißt das für die Venture Global Aktie und Energiewerte?
Die Venture Global Aktie ist der direkteste Profiteur der Nachricht, weil das Unternehmen als LNG-Exporteur die Lieferungen nach Polen stellt. Orlen tritt als Käufer, Regasifizierer und Weiterverkäufer auf und gewinnt damit eine Rolle als regionale Gasdrehscheibe. Mittelbar betroffen sind LNG-Reeder, Terminalbetreiber und Infrastrukturwerte in Südosteuropa. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose: Wie viel davon im Kurs steckt, lässt sich ohne Kursdaten nicht belegen. Der Gaspreis in Europa liegt laut unserem Bericht vom 20.11.2026 bei rund 86 Euro je Megawattstunde, die Speicher sind nur zu etwa 70 Prozent gefüllt – ein Umfeld, in dem zusätzliche Lieferwege politisch besonders gefragt sind.
Politisch bleibt zu beachten: Absichtserklärungen und Memoranden sind keine verbindlichen Abnahmeverträge. Mengen, Preise und Laufzeiten der Orlen-Vereinbarungen nennt der Bericht nicht. Auch die Rolle der EU-Regulierung, etwa bei Methanvorgaben für US-LNG, wird in dem Bericht nicht behandelt.
Termine
Was beobachten Anleger jetzt?
Konkrete Mengen, Preise und Laufzeiten der Orlen-Vereinbarungen mit Naftogaz, SPP und MVM ONEnergy.
Die Gaslieferungen an die Ukraine im ersten Quartal.
Den Ausbau des Terminals Krk und die Kapazitäten im vertikalen Korridor.
Den Gaspreis in Europa und den Füllstand der Speicher im Winter.
Häufige Fragen zum Energiegipfel in Warschau
Was ist P-TEC? Die Partnership for Transatlantic Energy Cooperation ist ein Format von USA und europäischen Staaten zur Energiezusammenarbeit; das siebte Treffen fand in Warschau statt.
Wie viel US-LNG bekommt Polen? Laut Wright entsprechen die Venture-Global-Lieferungen etwa einem Drittel des jährlichen polnischen Gasbedarfs.
Welche Aktien sind betroffen? Unmittelbar die Venture Global Aktie und Orlen; mittelbar LNG-Reeder und Infrastrukturwerte – eine Einschätzung der Redaktion.
Gibt es ein Ausstiegsdatum aus russischem Gas? Der Bericht nennt kein formales Datum.
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