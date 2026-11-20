Polens Ministerpräsident Donald Tusk sagte zur Eröffnung, es gebe zur Zusammenarbeit von Europa und den USA bei LNG, Kernenergie und Energiehandel keine vernünftige Alternative („no sensible alternative“). Wright erklärte, die wirtschaftliche und energiepolitische Zukunft Europas werde „in Warschau geschrieben“, nicht in Paris oder London. Beide Zitate stammen aus dem Bericht von Balkan Green Energy News.

Konkret nennt der Bericht mehrere Vereinbarungen: Orlen und die ukrainische Naftogaz schlossen einen Vertrag über die Regasifizierung und Lieferung von Gas aus drei US-LNG-Ladungen im ersten Quartal. Orlen und der slowakische Versorger SPP verständigten sich auf eine neue Gesprächsphase über Gaslieferungen aus in Polen angelandetem LNG. Mit der ungarischen MVM ONEnergy unterzeichnete Orlen ein Memorandum über einen ähnlichen möglichen Deal.