Schulden runter, Audio im Rekord: Freedom-Broker-Analyst Saken Ismailov bleibt bei „Buy“ für die LiveOne-Aktie, senkt das Kursziel aber von 7 auf 5 US-Dollar. Zum Kurs von 2,88 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 74 Prozent. LiveOne betreibt Musik- und Podcast-Plattformen, darunter die Tochter PodcastOne.
LiveOne-Aktie: Freedom-Broker-Analyst Saken Ismailov bleibt bei „Buy“ – Kursziel sinkt auf 5 Dollar
Freedom-Broker-Analyst Saken Ismailov bleibt bei „Buy“ für die Aktie von LiveOne, senkt das Kursziel aber von 7 auf 5 US-Dollar. Zum Kurs von 2,88 US-Dollar sind das rund 74 Prozent Potenzial. Die Audiosparte des Unternehmens verdient so viel wie nie.
Steckbrief
- Unternehmen
- LiveOne, Inc.
- Handelssymbol
- LVO (Nasdaq)
- Analyst
- Saken Ismailov
- Bank
- Freedom Broker
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 5 US-Dollar (zuvor 7 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Freedom Broker zur LiveOne-Aktie
Ziel gesenkt, Kaufempfehlung bleibt – Ismailov setzt auf Podcasts
Saken Ismailov nimmt sein Kursziel zurück, nachdem LiveOne vorläufige Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr vorgelegt hat.
LiveOne meldete für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2027 vorläufig einen Umsatz von 37,3 Millionen US-Dollar. Das bereinigte EBITDA der Audiosparte stieg um 619 Prozent auf den Rekordwert von 7,8 Millionen US-Dollar.
Konzernweit lag das bereinigte EBITDA bei 3,6 Millionen US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Freedom-Broker-Analyst Saken Ismailov zu lesen ist:
Weniger Schulden
Seit Februar 2026 hat LiveOne Schulden und andere Verbindlichkeiten von 25 Millionen US-Dollar abgebaut.
Podcasts als Treiber
Die Tochter PodcastOne trägt das Wachstum der Audiosparte.
Ehrgeiziges Ziel
Für das Geschäftsjahr 2028 stellt das Management erstmals einen Umsatz von über 100 Millionen US-Dollar in Aussicht.
Große Partnerschaft
Dafür setzt LiveOne auf die größte B2B-Partnerschaft der Firmengeschichte.
Schlanker, aber noch nicht über den Berg
LiveOne hat seine Kosten in den vergangenen Jahren massiv gesenkt. Der Umsatz ist dabei aber ebenfalls geschrumpft.
Die neue Prognose hängt stark an einer Partnerschaft, die noch nicht vollständig umgesetzt ist.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Freedom Broker (Freedom Holding Corp.), Analyst Saken Ismailov. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 5 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: freedomholdingcorp.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
LiveOne, Inc. (LVO): Kaufen, Kursziel 5,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Saken Ismailov, Aktienanalyst, Freedom Broker (Freedom Holding Corp.) vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:18 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:18 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Saken Ismailov, Aktienanalyst, Freedom Broker (Freedom Holding Corp.).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.