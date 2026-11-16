LiveOne-Aktie: Freedom-Broker-Analyst Saken Ismailov bleibt bei „Buy“ – Kursziel sinkt auf 5 Dollar

LiveOne meldete für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2027 vorläufig einen Umsatz von 37,3 Millionen US-Dollar. Das bereinigte EBITDA der Audiosparte stieg um 619 Prozent auf den Rekordwert von 7,8 Millionen US-Dollar.

Konzernweit lag das bereinigte EBITDA bei 3,6 Millionen US-Dollar.