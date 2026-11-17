Lisa Cook geht auf Konfrontation: Die Gouverneurin der US-Notenbank wird nach Angaben ihres Anwalts Abbe David Lowell nicht an der Anhörung im Weißen Haus teilnehmen, die am 14. Dezember klären soll, ob Präsident Donald Trump sie entlassen darf. An der Wall Street ging die Nachricht im allgemeinen Abverkauf vor den Nvidia-Zahlen unter: Der S&P 500 (Ticker ^GSPC) lag am Dienstag um 13:03 Uhr New Yorker Zeit (19:03 Uhr MEZ) 1,15 Prozent im Minus bei 7.331 Punkten, eine eigene Kursreaktion auf den Fall Cook ist nicht messbar. Für die Fed-Unabhängigkeit ist der Schritt dennoch ein Wendepunkt – und damit für Anleihen, Dollar und Bankaktien.
Lisa Cook: Fed-Gouverneurin boykottiert die Entlassungs-Anhörung im Weißen Haus – wie viel ist die Fed-Unabhängigkeit den Märkten wert?
Fed-Gouverneurin Lisa Cook will an der für den 14. Dezember angesetzten Anhörung zu ihrer möglichen Entlassung nicht teilnehmen, ihr Anwalt nennt das Verfahren unfair. Damit spitzt sich der Streit um die Fed-Unabhängigkeit zu – mitten in einer Phase steigender Zinsen, einer Zehnjahresrendite um 5,1 Prozent und nervöser Börsen. Was auf dem Spiel steht und worauf Anleger achten sollten.
Was ist passiert?
Warum boykottiert Lisa Cook die Anhörung im Weißen Haus?
Lowell begründete die Absage in einem Brief an Trumps Rechtsberater William Scharf, den Cooks Vertreter am Montagabend verschickten und am Dienstag veröffentlichten. Der Kern: Das Verfahren sei nicht unparteiisch, eine Teilnahme deshalb nicht geboten.
Laut Reuters schreibt Lowell, Cook habe „no legal obligation to participate in an unfair" Verfahren. Er stößt sich vor allem an zwei Punkten: Erstens sitzt mit Kevin Hassett Trumps oberster Wirtschaftsberater in dem dreiköpfigen Untersuchungsausschuss – Hassett hatte Cooks Verbleib im Amt 2025 öffentlich kritisiert. Zweitens solle Cook ihre Unterlagen sofort vorlegen, während die Belege gegen sie erst sieben Tage vor der Anhörung offengelegt würden. Neben Hassett gehören dem Gremium EEOC-Chefin Andrea Lucas und Keith Sonderling an, der kommissarische Leiter des Office of Government Ethics.
This Committee process appears to be a façade designed to obscure a predetermined decision.
Ganz zu ist die Tür nicht: Cook sei bereit, vor einem unvoreingenommenen Gremium mit fairem Verfahren zu erscheinen, heißt es in dem Brief. Das Weiße Haus hält dagegen. Scharf erklärte laut Yahoo Finance, die Vorwürfe seien ernst, die Anhörung werde „fair and substantive" und Cook könne die Beweise einsehen. Der Ausschuss hatte sich bereits in einem Schreiben vom 3. November vorbehalten, aus einem Fernbleiben nachteilige Schlüsse zu ziehen.
Hintergrund
Lisa Cook gegen Trump: Wie kam es zu dem Verfahren?
Der Streit läuft seit August 2025. Damals erhob FHFA-Direktor Bill Pulte den Vorwurf, Cook habe 2021 – vor ihrem Eintritt in den Fed-Vorstand – bei Hypothekenkrediten falsche Angaben gemacht und zwei Immobilien jeweils als Hauptwohnsitz angegeben. Cook bestreitet das. Trump erklärte am 25. August 2025 ihre Entlassung „aus wichtigem Grund", Cook klagte. Bezirksgericht und Berufungsgericht stoppten die Entlassung vorläufig.
Am 29. Juni 2026 entschied der Supreme Court mit 5:4 Stimmen, dass Cook während des Rechtsstreits im Amt bleibt. Chief Justice John Roberts begründete das vor allem damit, dass Trump ihr die gesetzlich vorgesehenen Verfahrensrechte nicht gewährt habe. Ob ein Entlassungsgrund vorliegt, ließ das Gericht offen; einen neuen Versuch mit Anhörung schloss es nicht aus. Genau diesen Weg geht das Weiße Haus nun: Am 9. Oktober setzte Trump den Untersuchungsausschuss ein, der nach der Anhörung schriftlich empfehlen soll, ob Cook abberufen wird. Der ursprüngliche Termin Anfang November platzte, man einigte sich auf den 14. Dezember.
|Datum
|Ereignis
|25.08.2025
|Trump erklärt Cooks Entlassung, Cook klagt drei Tage später
|09.09.2025
|Bezirksrichterin Jia Cobb stoppt die Entlassung vorläufig
|01.10.2025
|Supreme Court lässt Cook bis zur Entscheidung im Amt
|29.06.2026
|Supreme Court: 5:4 für Cook, Verfahrensrechte verletzt
|09.10.2026
|Trump setzt dreiköpfigen Untersuchungsausschuss ein
|16.11.2026
|Lowell sagt die Teilnahme Cooks ab
|14.12.2026
|Geplante Anhörung im Weißen Haus
Quelle: SCOTUSblog, Wikipedia (Trump v. Cook), Reuters, Yahoo Finance, AP
Die Positionen
Wer will was im Streit um die Fed-Unabhängigkeit?
Weißes Haus und Trump
Trump sieht es als seine Aufgabe, Untergebene zu entlassen, denen man nicht trauen könne, die Wahrheit zu sagen. Das Weiße Haus verweist darauf, dass der Supreme Court eine Entlassung mit ordentlichem Verfahren ausdrücklich nicht ausgeschlossen hat.
Lisa Cook und ihr Anwalt
Cook weist die Vorwürfe zurück und sieht sie als Vorwand. Der eigentliche Grund sei ihre Geldpolitik; Lowell verweist auf Trumps Äußerungen, Cook sei bei Zinssenkungen eine sichere Gegenstimme.
Die Fed
Fed-Chef Kevin Warsh sagte am 28. Oktober auf die Frage nach einer Beteiligung der Notenbank an der Anhörung: „not to my knowledge". Eine Stellungnahme der Fed zu Lowells Brief wurde bis zum Abend nicht bekannt.
Demokraten im Kongress
Senatorin Elizabeth Warren, ranghöchste Demokratin im Bankenausschuss, nannte das Verfahren im Oktober einen Schauprozess und warf der Regierung vor, die Notenbank übernehmen zu wollen.
Republikaner im Kongress
Die Republikaner äußern sich überwiegend zurückhaltend. Senator Thom Tillis hatte 2025 erklärt, er werde keinen Nachfolger für Cook prüfen, bevor die Rechtmäßigkeit der Entlassung geklärt sei, und vor einer Politisierung der Fed gewarnt.
The appearance of independence is key to the Federal Reserve's design.
Politisch geht es auch um Mehrheiten. Dem siebenköpfigen Board gehören derzeit Warsh, Philip Jefferson, Michelle Bowman, Michael Barr, Lisa Cook, Jerome Powell und Christopher Waller an. Von Trump erstmals berufen wurden Warsh, Bowman und Waller; Jefferson, Barr und Cook kamen unter Joe Biden ins Amt, Powell ursprünglich unter Barack Obama. Einschätzung der Redaktion: Eine erfolgreiche Abberufung Cooks würde Trump einen weiteren Sitz verschaffen – und damit eine von ihm berufene Mehrheit im Board in Reichweite rücken.
Das große Bild
Was bedeutet der Fall Lisa Cook für Anleihen, Dollar und Aktien?
Der Zeitpunkt ist heikel. Die Fed hat im September unter Warsh einstimmig die Zinsen um 25 Basispunkte angehoben, die erste Erhöhung seit drei Jahren. Trump kritisierte das scharf und forderte, die US-Zinsen sollten bei „1%, or less" liegen. Am Terminmarkt ist ein weiterer Schritt bei der Sitzung am 8. und 9. Dezember laut CME FedWatch zu 95,4 Prozent eingepreist (Reuters, Dienstagmittag New Yorker Zeit). Die Anhörung zu Lisa Cook folgt also nur fünf Tage auf den nächsten Zinsentscheid.
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen notierte am Dienstag bei rund 5,09 Prozent (Yahoo Finance, 13:03 Uhr New York / 19:03 Uhr MEZ; am Morgen laut Admiral Markets 5,10 Prozent). Gold kostete im Terminhandel rund 3.868 Dollar je Feinunze und damit nahe dem tiefsten Stand seit gut einem Jahr. Der Dollar-Index bewegte sich zuletzt nahe dem höchsten Niveau seit April 2025. In Frankfurt schloss der DAX laut dpa-AFX 2,08 Prozent tiefer bei 26.045,37 Punkten – belastet vor allem von der Nervosität vor den Nvidia-Zahlen, nicht vom Fall Cook.
Einschätzung der Redaktion: Für die Märkte zählt weniger die Person als das Prinzip. Gerät die Fed-Unabhängigkeit ins Wanken, könnten Investoren für lange Laufzeiten – etwa 30-jährige Treasuries – eine höhere Risikoprämie verlangen, weil sie politischen Druck in Richtung lockerer Geldpolitik und damit höhere Inflation einpreisen. Für Bankaktien wie die JPMorgan Aktie (JPM, ISIN US46625H1005) und die Goldman Sachs Aktie ist eine steilere Zinskurve zwar oft gut fürs Zinsgeschäft, ein Vertrauensverlust in die Notenbank aber ein Belastungsfaktor für Bewertungen. Gold gilt in solchen Phasen als Absicherung, steht derzeit aber unter dem Druck der Zinserhöhungserwartungen. Für Euro/Dollar und europäische Anleger kommt das Wechselkursrisiko hinzu.
Ausblick
Lisa Cook und die Fed: Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Entscheidend ist zunächst, ob das Weiße Haus auf Lowells Forderungen eingeht – etwa einen anderen Ausschuss oder eine frühere Offenlegung der Belege – oder die Anhörung am 14. Dezember ohne Cook abhält. Danach muss der Ausschuss eine schriftliche Empfehlung vorlegen; folgt Trump ihr und entlässt Cook, ist eine erneute Klage absehbar. Am Mittwoch veröffentlicht die Fed das Protokoll ihrer Oktober-Sitzung. Bereits an diesem Dienstag legt Nvidia nach US-Börsenschluss gegen 16:20 Uhr New Yorker Zeit (22:20 Uhr MEZ) Quartalszahlen vor – für die Stimmung kurzfristig wohl wichtiger als der Fall Cook.
FAQ zu Lisa Cook und der Fed-Unabhängigkeit
Warum will Trump Lisa Cook entlassen? Das Weiße Haus wirft ihr vor, 2021 bei Hypothekenkrediten falsche Angaben gemacht zu haben. Cook bestreitet das und sieht die Vorwürfe als Vorwand wegen ihrer Zinspolitik.
Darf der US-Präsident eine Fed-Gouverneurin entlassen? Nur aus wichtigem Grund. Der Supreme Court verlangte im Juni 2026 dafür ein ordentliches Verfahren mit Gelegenheit zur Stellungnahme, entschied aber nicht, ob ein Grund vorliegt.
Was passiert, wenn Lisa Cook nicht zur Anhörung erscheint? Der Ausschuss kann nach eigener Ankündigung trotzdem tagen und nachteilige Schlüsse ziehen. Eine anschließende Entlassung dürfte Cook erneut gerichtlich anfechten.
Warum ist die Fed-Unabhängigkeit für Anleger wichtig? Sie gilt als Anker für Inflationserwartungen. Wackelt sie, können Renditen langer US-Staatsanleihen, der Dollar und Aktienbewertungen unter Druck geraten.
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