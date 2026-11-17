Der Zeitpunkt ist heikel. Die Fed hat im September unter Warsh einstimmig die Zinsen um 25 Basispunkte angehoben, die erste Erhöhung seit drei Jahren. Trump kritisierte das scharf und forderte, die US-Zinsen sollten bei „1%, or less" liegen. Am Terminmarkt ist ein weiterer Schritt bei der Sitzung am 8. und 9. Dezember laut CME FedWatch zu 95,4 Prozent eingepreist (Reuters, Dienstagmittag New Yorker Zeit). Die Anhörung zu Lisa Cook folgt also nur fünf Tage auf den nächsten Zinsentscheid.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen notierte am Dienstag bei rund 5,09 Prozent (Yahoo Finance, 13:03 Uhr New York / 19:03 Uhr MEZ; am Morgen laut Admiral Markets 5,10 Prozent). Gold kostete im Terminhandel rund 3.868 Dollar je Feinunze und damit nahe dem tiefsten Stand seit gut einem Jahr. Der Dollar-Index bewegte sich zuletzt nahe dem höchsten Niveau seit April 2025. In Frankfurt schloss der DAX laut dpa-AFX 2,08 Prozent tiefer bei 26.045,37 Punkten – belastet vor allem von der Nervosität vor den Nvidia-Zahlen, nicht vom Fall Cook.

Einschätzung der Redaktion: Für die Märkte zählt weniger die Person als das Prinzip. Gerät die Fed-Unabhängigkeit ins Wanken, könnten Investoren für lange Laufzeiten – etwa 30-jährige Treasuries – eine höhere Risikoprämie verlangen, weil sie politischen Druck in Richtung lockerer Geldpolitik und damit höhere Inflation einpreisen. Für Bankaktien wie die JPMorgan Aktie (JPM, ISIN US46625H1005) und die Goldman Sachs Aktie ist eine steilere Zinskurve zwar oft gut fürs Zinsgeschäft, ein Vertrauensverlust in die Notenbank aber ein Belastungsfaktor für Bewertungen. Gold gilt in solchen Phasen als Absicherung, steht derzeit aber unter dem Druck der Zinserhöhungserwartungen. Für Euro/Dollar und europäische Anleger kommt das Wechselkursrisiko hinzu.