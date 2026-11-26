Lion-Finance-Group-Aktie FTSE 350 Gewinner: Nach zwei tiefroten Tagen – die Georgien-Bank erholt sich um 4 Prozent

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 11:12 3 Min.

Die Lion-Finance-Group-Aktie steigt am Donnerstagvormittag um 4,1 Prozent auf 12.000 Pence und zählt zu den FTSE 350 Gewinnern. Am Mittwoch hatte sie mehr als 4 Prozent verloren. Eine Nachricht gibt es für keine der beiden Bewegungen – wohl aber starke Quartalszahlen im Rücken.

Runter, runter, rauf: Die Lion-Finance-Group-Aktie (ISIN: GB00BF4HYT85, Symbol London: BGEO, Symbol Deutschland: GEB, US-Symbol: BDGSF) gewinnt am Donnerstagvormittag 4,08 Prozent auf 12.000 Pence und gehört zu den FTSE 350 Gewinnern. Am Montag hatte sie noch bei 12.670 Pence geschlossen. BGEO BGEO — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr BGEO — — — Lion-Finance-Group-Aktie am Vormittag, 12.000 Pence +4,08 % Gewinnanstieg im dritten Quartal auf 661,9 Millionen Lari +21 % Eigenkapitalrendite im dritten Quartal 27,2 % Quelle : TradingView, 26.11.2026, 10:32 Uhr MEZ; Lion Finance Group, Bericht zum dritten Quartal 2026 FTSE 350 Gewinner Lion Finance Group Warum die Lion-Finance-Group-Aktie steigt: Gegenbewegung nach schnellem Rückgang Von der Bankengruppe gibt es am Donnerstag keine Meldung. Auch für den Rückgang der beiden Vortage ist kein Anlass bekannt. Die Kursfolge ist dennoch auffällig. Mitte November notierte die Aktie bei 13.770 Pence, am Montag bei 12.670 Pence, am Mittwoch fiel sie um gut 4 Prozent auf rund 11.500 Pence. Am Donnerstag erholt sich der Londoner Markt insgesamt, der FTSE 100 liegt rund 1,4 Prozent im Plus – und die Lion-Finance-Group-Aktie macht einen Teil der Verluste wett. Die Zahlen vom 4. November Operativ läuft es. Im dritten Quartal stieg der Gewinn um 21 Prozent auf 661,9 Millionen Lari, nach neun Monaten stehen 1,87 Milliarden Lari zu Buche, 18,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Eigenkapitalrendite lag bei 27,2 Prozent. Die Gruppe verlängerte ihr Aktienrückkaufprogramm um 62 Millionen Lari. Die nächste Dividende von 3,25 Lari je Aktie wird am 3. Dezember abgeschlagen und am 18. Dezember gezahlt. Hintergrund Das Unternehmen: Marktführer im Kaukasus, notiert in London Hinter dem Namen Lion Finance Group steht die frühere Bank of Georgia Group. Die Holding betreibt Banken in Georgien und Armenien und ist Mitglied im FTSE 100. An der Börse wird sie mit rund 5 Milliarden Pfund bewertet, das Kurs-Gewinn-Verhältnis lag zuletzt bei gut 7. 01 Kreditwachstum Beide Heimatmärkte wachsen schnell, die Bank wächst mit. 02 Politik Georgien und Armenien liegen in einer geopolitisch angespannten Region. Das erklärt die niedrige Bewertung zum Teil. 03 Währung Verdient wird in Lari und Dram, die Aktie notiert in Pfund. 04 Kursspanne Das Jahrestief liegt bei 8.455 Pence, das Jahreshoch bei 14.820 Pence. Was dagegen spricht Wer den Grund für einen Kursrückgang nicht kennt, kann nicht beurteilen, ob er vorbei ist. Die Aktie liegt trotz der Erholung rund 13 Prozent unter dem Stand von Mitte November. Steckbrief Unternehmen Lion Finance Group PLC Geschäft Bankengruppe in Georgien und Armenien ISIN GB00BF4HYT85 Symbol London / Deutschland BGEO / GEB US-Symbol BDGSF Kurs London 12.000 Pence (+4,08 %) Jahresspanne 8.455 bis 14.820 Pence Nächste Dividende 3,25 Lari, Abschlag am 3. Dezember 2026 Stand: 26.11.2026, Kurs London laut TradingView, 10:32 Uhr MEZ Häufige Fragen zur Lion-Finance-Group-Aktie Warum ist die Lion-Finance-Group-Aktie heute FTSE 350 Gewinner?

Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt. Die Aktie erholt sich mit dem Gesamtmarkt nach zwei schwachen Tagen. Was ist die Lion Finance Group?

Die frühere Bank of Georgia Group, eine Bankholding mit Geschäft in Georgien und Armenien. Wie liefen die letzten Zahlen?

Im dritten Quartal stieg der Gewinn um 21 Prozent auf 661,9 Millionen Lari. Fazit Die Lion-Finance-Group-Aktie ist am Donnerstag ein FTSE 350 Gewinner, weil sie nach einem schnellen Rückgang dreht. Die Geschäftszahlen sind stark, der Grund für die Schwäche der Vortage ist offen. Solange das so ist, bleibt das Plus eine Gegenbewegung.

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