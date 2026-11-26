Runter, runter, rauf: Die Lion-Finance-Group-Aktie (ISIN: GB00BF4HYT85, Symbol London: BGEO, Symbol Deutschland: GEB, US-Symbol: BDGSF) gewinnt am Donnerstagvormittag 4,08 Prozent auf 12.000 Pence und gehört zu den FTSE 350 Gewinnern. Am Montag hatte sie noch bei 12.670 Pence geschlossen.
Lion-Finance-Group-Aktie FTSE 350 Gewinner: Nach zwei tiefroten Tagen – die Georgien-Bank erholt sich um 4 Prozent
Die Lion-Finance-Group-Aktie steigt am Donnerstagvormittag um 4,1 Prozent auf 12.000 Pence und zählt zu den FTSE 350 Gewinnern. Am Mittwoch hatte sie mehr als 4 Prozent verloren. Eine Nachricht gibt es für keine der beiden Bewegungen – wohl aber starke Quartalszahlen im Rücken.
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FTSE 350 Gewinner Lion Finance Group
Warum die Lion-Finance-Group-Aktie steigt: Gegenbewegung nach schnellem Rückgang
Von der Bankengruppe gibt es am Donnerstag keine Meldung. Auch für den Rückgang der beiden Vortage ist kein Anlass bekannt.
Die Kursfolge ist dennoch auffällig. Mitte November notierte die Aktie bei 13.770 Pence, am Montag bei 12.670 Pence, am Mittwoch fiel sie um gut 4 Prozent auf rund 11.500 Pence. Am Donnerstag erholt sich der Londoner Markt insgesamt, der FTSE 100 liegt rund 1,4 Prozent im Plus – und die Lion-Finance-Group-Aktie macht einen Teil der Verluste wett.
Hintergrund
Das Unternehmen: Marktführer im Kaukasus, notiert in London
Hinter dem Namen Lion Finance Group steht die frühere Bank of Georgia Group. Die Holding betreibt Banken in Georgien und Armenien und ist Mitglied im FTSE 100. An der Börse wird sie mit rund 5 Milliarden Pfund bewertet, das Kurs-Gewinn-Verhältnis lag zuletzt bei gut 7.
Kreditwachstum
Beide Heimatmärkte wachsen schnell, die Bank wächst mit.
Politik
Georgien und Armenien liegen in einer geopolitisch angespannten Region. Das erklärt die niedrige Bewertung zum Teil.
Währung
Verdient wird in Lari und Dram, die Aktie notiert in Pfund.
Kursspanne
Das Jahrestief liegt bei 8.455 Pence, das Jahreshoch bei 14.820 Pence.
Steckbrief
- Unternehmen
- Lion Finance Group PLC
- Geschäft
- Bankengruppe in Georgien und Armenien
- ISIN
- GB00BF4HYT85
- Symbol London / Deutschland
- BGEO / GEB
- US-Symbol
- BDGSF
- Kurs London
- 12.000 Pence (+4,08 %)
- Jahresspanne
- 8.455 bis 14.820 Pence
- Nächste Dividende
- 3,25 Lari, Abschlag am 3. Dezember 2026
Stand: 26.11.2026, Kurs London laut TradingView, 10:32 Uhr MEZ
Häufige Fragen zur Lion-Finance-Group-Aktie
Warum ist die Lion-Finance-Group-Aktie heute FTSE 350 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt. Die Aktie erholt sich mit dem Gesamtmarkt nach zwei schwachen Tagen.
Was ist die Lion Finance Group?
Die frühere Bank of Georgia Group, eine Bankholding mit Geschäft in Georgien und Armenien.
Wie liefen die letzten Zahlen?
Im dritten Quartal stieg der Gewinn um 21 Prozent auf 661,9 Millionen Lari.
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