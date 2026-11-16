Lineage-Aktie: Truist-Analyst Michael Lewis senkt das Kursziel auf 41 Dollar – „Buy“ für den Kühlhaus-Riesen

Die Analystenziele liegen weit auseinander: Goldman Sachs nennt 44 US-Dollar, J.P. Morgan 37 US-Dollar. Truist liegt mit dem neuen Ziel dazwischen.

Die Aktienanalyse von Truist würdigt das starke operative Ergebnis, berücksichtigt aber die schwache Auslastung der Lagerhäuser und die hohe Verschuldung.