Kälter, aber nicht eisig: Truist-Analyst Michael Lewis senkt das Kursziel für die Lineage-Aktie von 46 auf 41 US-Dollar und bleibt bei „Buy“. Zum Schlusskurs von 35,31 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 16 Prozent. Lineage betreibt als Immobilien-Investmentgesellschaft (REIT) das weltweit größte Netz temperaturgeführter Lagerhäuser für Lebensmittel.
Lineage-Aktie: Truist-Analyst Michael Lewis senkt das Kursziel auf 41 Dollar – „Buy“ für den Kühlhaus-Riesen
Truist-Analyst Michael Lewis senkt das Kursziel für die Lineage-Aktie von 46 auf 41 US-Dollar und bleibt bei „Buy“. Zum Schlusskurs von 35,31 US-Dollar sind das rund 16 Prozent Potenzial. Der weltgrößte Betreiber von Kühlhäusern hat im dritten Quartal beim operativen Ergebnis überrascht, kämpft aber mit niedriger Auslastung.
Steckbrief
- Unternehmen
- Lineage, Inc.
- Handelssymbol
- LINE (Nasdaq)
- Analyst
- Michael Lewis
- Bank
- Truist
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 41 US-Dollar (zuvor 46 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Truist zur Lineage-Aktie
Besser als befürchtet – Lewis bleibt bei der Kaufthese
Michael Lewis setzt bei der Lineage-Aktie weiter auf eine Erholung. Nach den Zahlen zum dritten Quartal nimmt er das Kursziel aber auf 41 US-Dollar zurück.
Die Analystenziele liegen weit auseinander: Goldman Sachs nennt 44 US-Dollar, J.P. Morgan 37 US-Dollar. Truist liegt mit dem neuen Ziel dazwischen.
Die Aktienanalyse von Truist würdigt das starke operative Ergebnis, berücksichtigt aber die schwache Auslastung der Lagerhäuser und die hohe Verschuldung.
Die Argumente von Michael Lewis
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Truist-Analyst Michael Lewis stützt:
Operativ über Erwartung
Der bereinigte operative Mittelzufluss (AFFO) lag im dritten Quartal bei 0,73 US-Dollar je Aktie, erwartet waren 0,58 US-Dollar.
Brand als Sonderlast
Unter dem Strich stand ein Verlust von 173 Millionen US-Dollar, belastet durch 105 Millionen US-Dollar aus dem Brand in Big Bear.
Vorsichtiger Ausblick
Die Jahresprognose für den AFFO von 2,86 bis 2,98 US-Dollar je Aktie impliziert für das vierte Quartal nur 0,58 bis 0,70 US-Dollar.
Hohe Dividende
Die Dividendenrendite liegt bei rund 6,2 Prozent.
Leere Lager, volle Bilanz
Der Umsatz sank im dritten Quartal um 1,2 Prozent auf 1,361 Milliarden US-Dollar. Die Auslastung der Lagerhäuser lag bei nur 82,5 Prozent, weil Lebensmittelhersteller ihre Lagerbestände abbauen.
Die Verschuldung beträgt das 6,4-Fache des operativen Ergebnisses. Für eine Erholung braucht Lineage vor allem wieder volle Kühlhäuser.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Truist Securities, Inc., Analyst Michael Lewis. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 41 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.truist.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Lineage, Inc. (LINE): Kaufen, Kursziel 41,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Michael Lewis, Aktienanalyst, Truist Securities, Inc. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:19 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:19 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Michael Lewis, Aktienanalyst, Truist Securities, Inc..
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