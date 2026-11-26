Der Schokoladenkonzern verbucht einen späten Erfolg und braucht ihn dringend. Das Bundesgericht hat die Beschwerden von Lindt & Sprüngli und Aldi Suisse im Streit um Schokoladenkugeln abgewiesen. Für die Lindt & Sprüngli-Aktie (ISIN: CH0010570759, FSE: LSPN, SIX: LISN) ist das Urteil ein Teilsieg mit begrenzter Wirkung. Entscheidend für die Lindt & Sprüngli-Aktie Prognose sind andere Fragen: Wie stark leiden die Verkäufe unter hohen Preisen und Sommerhitze, wann drehen die Mengen, und wer führt das Unternehmen aus der Krise?
Lindt & Sprüngli Aktienanalyse: Kugel-Streit mit Aldi - das Urteil ist da! Reicht das für die Wende?
Das Bundesgericht weist die Beschwerden von Lindt und Aldi ab: Die roten Kugeln bleiben verboten, der große Markenschutz scheitert. Die Lindt & Sprüngli Aktienanalyse zeigt, was das Urteil für die Aktie bedeutet und warum Prognosesenkung, Preisstrategie und Chefwechsel schwerer wiegen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
- Börse / Ticker
- SIX Swiss Exchange, Partizipationsschein LISP (Namenaktie LISN)
- Kerngeschäft
- Premium-Schokolade, unter anderem Lindor-Kugeln und Goldhasen
- Offene Themen
- Schadenersatz gegen Aldi, Umsatzprognose 2026, Suche nach neuem CEO
- Nächste Termine
- 19.01.2027 Jahresumsatz 2026, Ausblick 2027 im ersten Quartal
Stand: 26.11.2026, Kurs: finanzen.ch, 26.11.2026, 12:20 Uhr
Die aktuelle News
Bundesgericht: Aldis rote Kugeln bleiben verboten - Lindts großer Wurf scheitert
Die Bundesrichter bestätigen laut finanzen.ch ein Teilurteil des Handelsgerichts Aargau vom März 2026; die Entscheide datieren vom 20. Oktober 2026. Aldi darf seine roten Kugeln demnach nicht mehr verkaufen, weil sie die Aufmachung des Lindor-Originals unlauter nachahmen. Zudem muss der Discounter seine Schweizer Umsätze und Erlöse offenlegen, damit Lindt einen möglichen Schadenersatz berechnen kann.
Doch der große Wurf bleibt aus. Lindts weitergehende Markenansprüche scheiterten: Die Grundform einer in Folie gewickelten Praline mit gedrehtem Ende sei öffentlich nutzbar, die eingetragene Form habe nicht die nötige Bekanntheit für erweiterten Schutz. Sie gehöre zum "absolut freihaltebedürftigen Gemeingut". Aldis Gegenklage auf Löschung der Lindt-Marke wurde ebenfalls abgewiesen. Die blaue Kugel und die "Délice"-Pralinen nutzen den Ruf von Lindt laut Gericht nicht unlauter aus.
Gewonnen
Das Verbot der roten Aldi-Kugeln gilt, die Offenlegung der Schweizer Umsätze schafft die Grundlage für Schadenersatzforderungen.
Verloren
Ein breiter Schutz der Kugelform ist vom Tisch. Konkurrenten dürfen die Grundform weiter verwenden, solange sie die geschützte Aufmachung nicht kopieren.
Größenordnung
Der Lindor-Umsatz in der Schweiz liegt laut Medienberichten bei rund 45 Millionen Franken im Jahr. Gemessen am erwarteten Konzernumsatz von rund 6 Milliarden Franken ist das weniger als 1% (Redaktionsrechnung). Für die Aktie ist das Urteil deshalb vor allem ein Signal, kein Gewinntreiber.
Halbjahreszahlen und Prognose
Wachstum durch Preise, Mengen unter Druck - und dann kam die zweite Warnung
Im ersten Halbjahr 2026 wuchs Lindt organisch um 4,3%, nach 11,2% im Vorjahreshalbjahr und 12,4% im Gesamtjahr 2025. Getragen wurde das Plus von Preiserhöhungen von rund 11 bis 12%, die Mengen gingen zurück. Nordamerika legte zweistellig zu, in Europa sank der Umsatz. Der Gewinn stieg leicht, weil geringere Personal- und Betriebskosten den leichten Umsatzrückgang ausglichen.
Am 29. September folgte die zweite Umsatzwarnung des Jahres. Lindt erwartet für 2026 nur noch 0 bis 2% organisches Wachstum statt 4 bis 6%. Als Gründe nennt das Unternehmen zurückhaltende Konsumstimmung, hohe Preissensibilität und die Hitzewelle, die das saisonale Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz belastete. Aktie und Partizipationsschein verloren im frühen Handel je rund 7%. Das EBIT-Margenziel für 2026 (plus 20 bis 40 Basispunkte) und das Mittelfristziel ab 2028 (6 bis 8% organisches Wachstum pro Jahr) bestätigte Lindt.
|Zeitpunkt
|Ziel organisches Wachstum 2026
|Jahresbeginn
|6-8%
|Seit März
|4-6%
|Seit 29. September
|0-2%
Ziele des Managements für das organische Umsatzwachstum, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Lindt & Sprüngli via AWP, Meldung vom 29.09.2026
Die Rechnung hat es in sich: Nach 4,3% im ersten Halbjahr bedeutet ein Jahresziel von 0 bis 2%, dass das wichtige Weihnachtsgeschäft rechnerisch stagnieren oder schrumpfen muss (Einschätzung der Redaktion). Die Lindt & Sprüngli-Aktie Prognose hängt damit stärker an den kommenden Wochen als an jedem Gerichtsurteil.
Führung und Strategie
Chefwechsel und Preissenkungen - Lindt sucht den Neustart
Lindt hat sich laut Medienberichten von Konzernchef Adalbert Lechner getrennt, der frühere CEO Dieter Weisskopf führt interimistisch. Ein Nachfolger soll im zweiten Quartal 2027 ernannt werden. Verwaltungsratspräsident Ernst Tanner räumte Fehler bei der Preisstrategie ein, mehrere Großaktionäre fordern laut Reuters einen jüngeren Verwaltungsrat und weniger Macht für Tanner. Zugleich senkt Lindt vor dem Weihnachtsgeschäft die Preise, zunächst nur in Deutschland. Den Finanzausblick für 2027 will das Unternehmen im ersten Quartal vorlegen.
Entlastung bei den Rohstoffen kommt verzögert: Der Kakaopreis fiel im Februar 2026 unter 3.000 Dollar je Tonne, nachdem er sich zuvor mehr als vervierfacht hatte. Lindt hatte seinen Kakaobedarf 2026 laut Berichten aber bereits zu hohen Preisen abgesichert. Die Lindt & Sprüngli-Aktie Prognose für 2027 hängt deshalb auch davon ab, ob niedrigere Einkaufspreise die Marge stützen, während Preissenkungen die Mengen zurückholen sollen.
Chartbild
Die Aktie liegt rund 12% unter dem Stand vor den Halbjahreszahlen
Vor den Halbjahreszahlen schloss das Papier am 20. Juli bei 9.595 Franken, heute notiert es bei 8.474,30 Franken. Das entspricht einem Minus von rund 12% (Redaktionsrechnung). Die Prognosesenkung Ende September kostete zusätzlich einen Tagesabschlag von rund 7%. Solange keine Mengenwende sichtbar wird, fehlt der Lindt & Sprüngli-Aktie aus Sicht der Redaktion ein kurzfristiger Auslöser für eine nachhaltige Erholung.
Analystenstimmen
Geteilte Meinungen bei Lindt
Die Analysten sind uneins: Laut AWP-Analyser auf cash.ch stufen von 14 Analysten 5 die Aktie mit Kaufen, 4 mit Neutral und 5 mit Verkaufen ein. Die Gewinnschätzungen haben sich zuletzt kaum bewegt. Einzelne Kursziele nennt aktiencheck.de nicht, sie sind Einschätzungen Dritter.
Prognose
Lindt & Sprüngli-Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine Punktprognose ist in dieser Lage nicht seriös. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien mit klaren Auslösern. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Weihnachtsgeschäft als Härtetest
Die Preissenkungen und der Wegfall des Hitzeeffekts könnten die Mengen im Weihnachtsgeschäft stabilisieren. Bleiben sie aus, drohen weitere Abschläge. Der Jahresumsatz am 19. Januar 2027 bringt Klarheit.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Ausblick 2027 und neuer CEO
Der Finanzausblick im ersten Quartal und die Ernennung des neuen Konzernchefs im zweiten Quartal 2027 entscheiden, ob der Markt wieder Vertrauen in die Mengenwende fasst.
Langfristig (ab 2028): Preismacht der Marke
Gelingt Lindt das Ziel von 6 bis 8% organischem Wachstum bei steigender Marge, wäre die Delle ein Ausrutscher. Misslingt es, bleibt die Frage, wie viel Preismacht die Premiummarke wirklich hat.
Termine
Was Anleger der Lindt & Sprüngli-Aktie jetzt beobachten
Laufend: Offenlegung der Aldi-Umsätze und Berechnung möglicher Schadenersatzforderungen.
19.01.2027: Jahresumsatz 2026.
Erstes Quartal 2027: Finanzausblick 2027.
Zweites Quartal 2027: geplante Ernennung des neuen CEO.
FAQ
Häufige Fragen zur Lindt & Sprüngli-Aktie
Warum ist die Lindt & Sprüngli-Aktie heute leichter? Laut finanzen.ch verliert sie am Donnerstagmittag 0,36%, trotz des Bundesgerichtsurteils. Das Urteil ändert an den Umsatzsorgen wenig.
Was hat das Bundesgericht entschieden? Es hat die Beschwerden beider Seiten abgewiesen. Aldi darf die roten Kugeln nicht verkaufen und muss Umsätze offenlegen, Lindts breitere Markenansprüche scheiterten.
Wie lautet die Umsatzprognose von Lindt für 2026? Das Unternehmen erwartet 0 bis 2% organisches Wachstum, zuvor waren es 4 bis 6%.
Wie lautet die Lindt & Sprüngli-Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig entscheidet das Weihnachtsgeschäft, mittelfristig Ausblick und Führung, langfristig die Preismacht der Marke. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Ist die Lindt & Sprüngli-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Der Jahresumsatz 2026 ist für den 19. Januar 2027 angesetzt.
Fazit: Lindt-Aktie zwischen Teilsieg und Vertrauenskrise
Das Bundesgericht gibt Lindt bei den roten Aldi-Kugeln recht, verweigert aber den breiten Formschutz. Für die Lindt & Sprüngli-Aktie zählt mehr, dass der Konzern seine Umsatzziele zweimal gesenkt hat, die Führung neu aufgestellt wird und die Preisstrategie korrigiert werden muss. Die Lindt & Sprüngli-Aktie Prognose bleibt deshalb von der Mengenwende abhängig. Dieser Beitrag ist keine Anlageempfehlung, Wertpapiere unterliegen Kursschwankungen bis zum Totalverlust.
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