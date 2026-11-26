Die Bundesrichter bestätigen laut finanzen.ch ein Teilurteil des Handelsgerichts Aargau vom März 2026; die Entscheide datieren vom 20. Oktober 2026. Aldi darf seine roten Kugeln demnach nicht mehr verkaufen, weil sie die Aufmachung des Lindor-Originals unlauter nachahmen. Zudem muss der Discounter seine Schweizer Umsätze und Erlöse offenlegen, damit Lindt einen möglichen Schadenersatz berechnen kann.

Doch der große Wurf bleibt aus. Lindts weitergehende Markenansprüche scheiterten: Die Grundform einer in Folie gewickelten Praline mit gedrehtem Ende sei öffentlich nutzbar, die eingetragene Form habe nicht die nötige Bekanntheit für erweiterten Schutz. Sie gehöre zum "absolut freihaltebedürftigen Gemeingut". Aldis Gegenklage auf Löschung der Lindt-Marke wurde ebenfalls abgewiesen. Die blaue Kugel und die "Délice"-Pralinen nutzen den Ruf von Lindt laut Gericht nicht unlauter aus.