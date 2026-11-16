Lindt & Sprüngli-Aktie: Deutsche Bank stuft auf „Sell“ ab – Kursziel sinkt auf 78.000 Franken
aktiencheck.de Redaktion4 Min.
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
Empfehlung
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (LISN): Verkaufen, Kursziel 78.000,00 CHF.
Quelle
Empfehlung von Deutsche Bank (Analyst in den Quellen nicht genannt) vom 16.11.2026, 08:15 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
Veröffentlicht
16.11.2026, 09:36 MEZ
Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 09:36 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Die Deutsche Bank zieht bei Lindt & Sprüngli die Reißleine: Das Votum fällt von „Hold“ auf „Sell“, das Kursziel von 93.500 auf 78.000 Franken. Das liegt rund 12 Prozent unter dem letzten Schlusskurs der Namenaktie – und reiht sich in eine Serie skeptischer Analystenstimmen nach der Umsatzwarnung ein.
Steckbrief
Unternehmen
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Namenaktie)
Handelssymbol
LISN (SIX Swiss Exchange)
ISIN
CH0010570759
Analyst
in den Meldungen nicht genannt
Bank
Deutsche Bank
Rating
Sell (zuvor Hold)
Kursziel
78.000 CHF (zuvor 93.500 CHF)
Stand: 13.11.2026, Letzter Kurs der Namenaktie an der SIX vom 13.11.2026 laut cash.ch
Neuer Rückschlag für die Lindt & Sprüngli-Aktie: Die Deutsche Bank stuft den Schweizer Schokoladenhersteller von „Hold“ auf „Sell“ ab und senkt das Kursziel für die Namenaktie von 93.500 auf 78.000 Franken. Gemessen am letzten Kurs von 88.200 Franken an der SIX vom Freitag signalisiert das neue Ziel ein Abwärtspotenzial von rund 11,6 Prozent. „Deutsche Bank zieht die Reissleine“, fasste cash.ch die Abstufung am Montagmorgen zusammen.
Im vorbörslichen Handel gehörte die Lindt & Sprüngli-Aktie laut cash.ch zu den schwächeren Titeln im Schweizer Markt; eine konkrete Prozentangabe nannte der Börsen-Ticker dabei nicht.
Das Rating im Detail
Von „Hold“ auf „Sell“ – die zweite Zielsenkung binnen Wochen
Die Abstufung der Lindt & Sprüngli-Aktie meldeten am Montag, 16. November 2026, übereinstimmend das „Insider Briefing“ von cash.ch und goldesel.de. Beide Quellen nennen die Deutsche Bank als Absender, die neue Einstufung „Sell“ nach zuvor „Hold“ sowie das von 93.500 auf 78.000 Franken gesenkte Kursziel. Den Namen des verantwortlichen Analysten und eine ausführliche Begründung enthalten die öffentlich zugänglichen Meldungen nicht.
Bemerkenswert ist die Dynamik: Bereits im Oktober hatte die Deutsche Bank ihr Kursziel für die Lindt & Sprüngli-Aktie von 108.000 auf 93.500 Franken gekappt, damals aber noch an der Einstufung „Hold“ festgehalten. Nun folgt der Schritt ins Verkaufslager.
Deutsche Bank zur Lindt & Sprüngli-Aktie: alt vs. neu
Angabe
Bisher
Neu
Rating
Hold
Sell
Kursziel
93.500 CHF
78.000 CHF
Abstand zum Kurs
+6,0 %
−11,6 %
Quelle: cash.ch, goldesel.de; Abstand: eigene Berechnung zum Kurs von 88.200 CHF
Hintergrund
Umsatzwarnung hat die Stimmung gedreht
Die Skepsis der Analysten hat eine Vorgeschichte. Anfang Oktober hatte Lindt & Sprüngli seine Prognose für das organische Wachstum 2026 deutlich von 4 bis 6 Prozent auf 0 bis 2 Prozent gesenkt. Das Unternehmen verwies laut Blick/cash.ch auf „eine hohe Preissensibilität der Konsumenten“ sowie die extreme Sommerhitze in Europa.
01
Schwaches Europageschäft
Die Umsätze in Europa enttäuschten; Konsumenten akzeptierten laut Analystenkommentaren die wiederholten Preiserhöhungen gegenüber der Konkurrenz nicht mehr.
02
Preissenkungen für 2027 angekündigt
Lindt hat für 2027 Preissenkungen angekündigt. Offen blieb zunächst, ob diese breit angelegt oder selektiv ausfallen.
03
Mittelfristziel unter Druck
Das mittelfristige Ziel von 6 bis 8 Prozent organischem Wachstum gilt bei Analysten als zunehmend ambitioniert.
Wichtig für die Einordnung: Diese Punkte stammen aus der Berichterstattung nach der Umsatzwarnung und aus der Analyse von J.P. Morgan, nicht aus der aktuellen Studie der Deutschen Bank. J.P. Morgan hatte Anfang Oktober das Kursziel für die Namenaktie bei „Underweight“ von 87.000 auf 73.000 Franken gesenkt. Damals verteilten sich die Analystenvoten laut cash.ch auf 6 Kauf-, 7 Halte- und 7 Verkaufsempfehlungen bei einem durchschnittlichen Kursziel von 97.250 Franken.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist die Deutsche Bank, der Analyst wird in den vorliegenden Quellen nicht namentlich genannt. Die Originalstudie ist nicht öffentlich zugänglich; die früheste belegte Veröffentlichung der Einstufung datiert vom 16.11.2026, 08:15 Uhr MEZ (cash.ch Insider Briefing), bestätigt durch goldesel.de (08:45 Uhr MEZ). Die Einstufung „Sell“ und das Kursziel von 78.000 Franken wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: research.db.com/Research/Disclosures/CompanySearch. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Quelle der Empfehlung: Deutsche Bank (Analyst in den Quellen nicht genannt).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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