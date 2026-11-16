Lindt & Sprüngli-Aktie: Deutsche Bank stuft auf „Sell“ ab – Kursziel sinkt auf 78.000 Franken

Neuer Rückschlag für die Lindt & Sprüngli-Aktie: Die Deutsche Bank stuft den Schweizer Schokoladenhersteller von „Hold“ auf „Sell“ ab und senkt das Kursziel für die Namenaktie von 93.500 auf 78.000 Franken. Gemessen am letzten Kurs von 88.200 Franken an der SIX vom Freitag signalisiert das neue Ziel ein Abwärtspotenzial von rund 11,6 Prozent. „Deutsche Bank zieht die Reissleine“, fasste cash.ch die Abstufung am Montagmorgen zusammen.

Im vorbörslichen Handel gehörte die Lindt & Sprüngli-Aktie laut cash.ch zu den schwächeren Titeln im Schweizer Markt; eine konkrete Prozentangabe nannte der Börsen-Ticker dabei nicht.