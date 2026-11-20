Warum steigt die Linde Aktie am 19.11.2026? Kepler Cheuvreux hat Linde von Halten auf Kaufen hochgestuft und das Kursziel von 490 auf 601 US-Dollar angehoben. Das Haus erwartet ab 2027 eine Margenerholung, wenn der Gesundheitsbereich Lincare restrukturiert wird.

Wie sieht die Linde Aktienprognose der Analysten aus? Mitte Oktober empfahlen 22 von 24 erfassten Häusern die Aktie zum Kauf, zwei zum Halten, keines zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel lag bei 547,29 US-Dollar; Kepler liegt mit 601 US-Dollar darüber.

Wie hat Linde im dritten Quartal 2026 abgeschnitten? Der Umsatz stieg um 9 Prozent auf 9,404 Milliarden US-Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie um 9 Prozent auf 4,59 US-Dollar.

Zahlt die Linde Aktie eine Dividende? Ja, 1,60 US-Dollar je Quartal (6,40 US-Dollar im Jahr), zuletzt die 33. Erhöhung in Folge. Die Rendite liegt bei rund 1,3 Prozent.

Wo ist die Linde Aktie notiert? An der Nasdaq (USD) und an der Börse Xetra (EUR). Der Kurs von 467,40 Euro stammt vom Handelsplatz Lang & Schwarz (16:38 Uhr MEZ).