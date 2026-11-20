Die Linde Aktie (Ticker LIN, ISIN IE000S9YS762) bekommt Rückenwind von einer Analystenstudie – an einem Tag, an dem der Gesamtmarkt abrutscht. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat den weltgrößten Industriegasekonzern am Donnerstag von „Halten“ auf „Kaufen“ hochgestuft und das Kursziel von 490 auf 601 US-Dollar angehoben. Die Aktie notiert am späten Nachmittag (Lang & Schwarz, 16:38 Uhr MEZ) bei 467,40 Euro; an der Nasdaq lag sie am Vormittag bei etwa 512 US-Dollar, rund 21 Prozent im Plus seit Jahresbeginn. Während der DAX um 1,06 Prozent auf 25.463,81 Punkte und der Nasdaq 100 um 2,21 Prozent auf 26.517,05 Punkte nachgaben, rückt damit ein Unternehmen in den Fokus, dessen Geschäft weniger von KI-Euphorie als von Industrie, Elektronik und Gesundheit lebt. Diese Linde Aktienanalyse zeigt, was die Aufstufung trägt – und was sie nicht erklärt.
Linde Aktienanalyse: Kepler hebt auf „Kaufen“, Kursziel 601 Dollar – wie viel Margenerholung steckt schon in der Linde Aktie?
Linde Aktienanalyse zum 19.11.2026: Kepler Cheuvreux stuft die Linde Aktie (LIN, IE000S9YS762) von Halten auf Kaufen hoch und hebt das Kursziel von 490 auf 601 US-Dollar. Die Linde Aktie notiert bei rund 467 Euro. Was hinter der Margenerholung steckt, was die Linde Aktienprognose der Analysten sagt und wo die Risiken liegen.
Kepler hebt auf Kaufen
Von Halten auf Kaufen, Kursziel 490 auf 601 US-Dollar – das sind rund 17 Prozent über dem Nasdaq-Kurs vom Vormittag (eigene Rechnung).
Margenerholung ab 2027
Kepler erwartet eine spürbare Verbesserung, sobald der belastende Gesundheitsbereich Lincare restrukturiert wird.
Solide Zahlen im dritten Quartal
Umsatz 9,4 Milliarden US-Dollar (+9 Prozent), bereinigtes Ergebnis je Aktie 4,59 US-Dollar (+9 Prozent), bereinigte operative Marge 29,4 Prozent.
Bewertung nicht billig
Das KGV lag Mitte Oktober bei knapp 32; das Konsens-Kursziel von rund 547 US-Dollar lag damals nahe am Kurs.
Was ist passiert?
Warum stuft Kepler die Linde Aktie jetzt hoch?
Die Studie von Analyst Martin Roediger setzt weniger auf ein neues Wachstumsthema als auf eine Normalisierung: Die Gewinnmarge von Linde war in den vergangenen Quartalen durch den Gesundheitsbereich Lincare gedrückt worden.
Nach Angaben von Kepler Cheuvreux hob das Haus seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2026 bis 2028 um zwei bis drei Prozent an; für die Jahre danach fallen die Anhebungen größer aus. Zusätzlich änderte Kepler die Gewichtung seiner beiden Bewertungsmethoden. Die Margen im zweiten und dritten Quartal hätten unter Lincare gelitten, heißt es; das Management plane eine Restrukturierung und später einen Verkauf. Kepler rechnet ab 2027 mit einer spürbaren Margenerholung, laufende Investitionen sollen das Ergebniswachstum stützen. Als Gegenstimme verweist ein Datenanbieter in einer eigenen Auswertung darauf, dass die Aktie nach seiner Rechnung überbewertet sei.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einstufung „Kaufen“ mit einem Kursziel von 601 US-Dollar stammt von Kepler Cheuvreux (Datum der Originalempfehlung: 19. November 2026) und wird von aktiencheck.de unverändert weitergegeben. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung der Redaktion. Offenlegungen und Interessenkonflikte des Analysehauses: Research Disclosures von Kepler Cheuvreux, ergänzend der Research-Hinweis von Kepler Cheuvreux. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Dieser Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Linde sein Geld – und warum ist Industriegas so stabil?
Linde produziert Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff, Helium und Spezialgase und liefert sie meist über langfristige Verträge direkt an Großkunden – vom Stahlwerk über die Chipfabrik bis zur Klinik. Dazu kommt ein Anlagenbau-Geschäft, in dem Linde eigene Gasanlagen und Ausrüstung für Dritte baut. Der Auftragsbestand für Projekte lag Ende September bei 11 Milliarden US-Dollar, davon 7,9 Milliarden für Gasanlagen und 2,9 Milliarden für Ausrüstung. Der Reiz des Modells: lange Verträge, die Weitergabe von Energiekosten an die Kunden und eine geringe Kursschwankung – das Beta der Aktie lag Mitte Oktober bei 0,71. Nachfrage kommt nach Berichten unter anderem aus der Halbleiterindustrie, aus KI-Rechenzentren (hochreine Gase) und aus der Elektronik, besonders in Asien-Pazifik. Linde ist an der Nasdaq und an der Börse Xetra notiert.
Zahlen und Bewertung
Wie steht es um die Zahlen – und was kostet die Linde Aktie?
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Umsatz
|9,404 Mrd. USD
|+9 %
|Operatives Ergebnis (bereinigt)
|2,763 Mrd. USD
|+8 %
|Bereinigte operative Marge
|29,4 %
|–
|Ergebnis je Aktie (bereinigt)
|4,59 USD
|+9 %
|Ergebnis je Aktie (US-GAAP)
|3,66 USD
|-11 %
|Freier Cashflow
|1,777 Mrd. USD
|–
Veränderungen zum Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg organisch (ohne Währungs- und Übernahmeeffekte) um 5 %. Das Ergebnis nach US-GAAP enthält Sonder- und Restrukturierungsposten, deren Ursache die Mitteilung hier nicht erklärt.
Quelle: Linde plc, Quartalsmitteilung (8-K) vom 29.10.2026
Für 2026 stellt Linde ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 17,82 bis 17,92 US-Dollar in Aussicht, ein Plus von 8 bis 9 Prozent; für das vierte Quartal liegt die Spanne bei 4,40 bis 4,50 US-Dollar. Die Investitionen sollen 2026 bei 5,5 bis 6,0 Milliarden US-Dollar liegen. Im dritten Quartal flossen den Aktionären netto 1,685 Milliarden US-Dollar zu. Die Quartalsdividende beträgt 1,60 US-Dollar (6,40 US-Dollar im Jahr), im Februar 2026 war es die 33. Erhöhung in Folge; die Rendite liegt bei rund 1,3 Prozent. Bewertet wurde die Linde Aktie Mitte Oktober mit einem KGV von rund 32, der Verschuldungsgrad (Verschuldung zu Eigenkapital) lag bei 0,51. Zahlen für den Vergleich mit Air Liquide oder Air Products liegen uns nicht vor.
Analysten
Wie lautet die Linde Aktienprognose der Analysten?
Die Zustimmung an der Wall Street ist breit: Von 24 erfassten Häusern rieten Mitte Oktober 22 zum Kauf, zwei zum Halten und keines zum Verkauf; das durchschnittliche Kursziel lag bei 547,29 US-Dollar. Die Kepler-Aufstufung vom 19. November fällt damit über den Konsens hinaus – ihr Ziel von 601 US-Dollar liegt rund zehn Prozent über dem damaligen Durchschnitt (eigene Rechnung). Eine Spanne der Kursziele wurde nicht ausgewiesen. Die Linde Aktienprognose der Analysten ist also vor allem eine Frage der Geduld: Die Aktie notierte zuletzt rund 7 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 548,20 US-Dollar (Stand Mitte Oktober, eigene Rechnung auf Basis des Nasdaq-Kurses vom Vormittag).
|Quelle
|Urteil
|Kursziel
|Datum
|Kepler Cheuvreux
|Kaufen (zuvor Halten)
|601 USD (zuvor 490 USD)
|19.11.2026
|Konsens (24 Häuser)
|22 Kaufen, 2 Halten, 0 Verkaufen
|Ø 547,29 USD
|Stand 15.10.2026
Konsens Stand 15.10.2026, vor der Aufstufung. Einstufung von Kepler Cheuvreux wird weitergegeben, kein eigenes Urteil von aktiencheck.de.
Quelle: Kepler Cheuvreux, 19.11.2026; Konsens von 24 Analysten
Charttechnik
Was sagt der Chart zur Linde Aktie?
Rein beschreibend: Mitte Oktober lag die 50-Tage-Linie bei rund 478 US-Dollar, die 200-Tage-Linie bei rund 498 US-Dollar, das 52-Wochen-Tief bei 387,78 und das 52-Wochen-Hoch bei 548,20 US-Dollar. Mit rund 512 US-Dollar am Donnerstagvormittag notiert die Aktie über beiden Linien und im oberen Teil ihrer Jahresspanne. Als nächste Marke beobachten Marktteilnehmer das Jahreshoch. Das sind Marken, auf die Anleger schauen, keine Prognose der Redaktion.
Ausblick
Was beobachten Anleger jetzt bei der Linde Aktie?
Im Mittelpunkt stehen der Fortschritt bei der Lincare-Restrukturierung, die Marge im vierten Quartal und der Ausblick auf 2027. Die Zahlen für das Gesamtjahr legt Linde üblicherweise im Februar vor; einen bestätigten Termin gibt es noch nicht. Im Gesamtmarkt bleiben die Signale der Notenbanken und die Lage der Industrie die wichtigsten Einflüsse.
Häufige Fragen zur Linde Aktienanalyse
Warum steigt die Linde Aktie am 19.11.2026? Kepler Cheuvreux hat Linde von Halten auf Kaufen hochgestuft und das Kursziel von 490 auf 601 US-Dollar angehoben. Das Haus erwartet ab 2027 eine Margenerholung, wenn der Gesundheitsbereich Lincare restrukturiert wird.
Wie sieht die Linde Aktienprognose der Analysten aus? Mitte Oktober empfahlen 22 von 24 erfassten Häusern die Aktie zum Kauf, zwei zum Halten, keines zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel lag bei 547,29 US-Dollar; Kepler liegt mit 601 US-Dollar darüber.
Wie hat Linde im dritten Quartal 2026 abgeschnitten? Der Umsatz stieg um 9 Prozent auf 9,404 Milliarden US-Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie um 9 Prozent auf 4,59 US-Dollar.
Zahlt die Linde Aktie eine Dividende? Ja, 1,60 US-Dollar je Quartal (6,40 US-Dollar im Jahr), zuletzt die 33. Erhöhung in Folge. Die Rendite liegt bei rund 1,3 Prozent.
Wo ist die Linde Aktie notiert? An der Nasdaq (USD) und an der Börse Xetra (EUR). Der Kurs von 467,40 Euro stammt vom Handelsplatz Lang & Schwarz (16:38 Uhr MEZ).
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- Empfehlung
Linde plc (LIN): Kaufen, Kursziel 601,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Kepler Cheuvreux vom 19.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 20.11.2026, 05:29 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 20.11.2026, 05:29 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Kepler Cheuvreux.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.