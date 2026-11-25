Es gibt Unternehmen, die mit Schlagzeilen Kurse bewegen. Und es gibt Linde. Der weltgrößte Hersteller von Industriegasen liefert seit Jahren Quartal für Quartal etwas mehr Gewinn, fast unabhängig davon, wie die Konjunktur läuft. Das dritte Quartal 2026 passt in dieses Muster und setzt gleich zwei Bestmarken. Wer die Linde Aktie verstehen will, sollte trotzdem auf eine Zahl schauen, die im Jubel leicht untergeht.
Linde Aktie: Rekordumsatz, Rekordgewinn, 11 Milliarden Dollar Auftragsbestand – wo ist der Haken?
Der Gasekonzern Linde meldet das beste Quartal seiner Geschichte und hebt die Prognose an. Der ausgewiesene Gewinn ist trotzdem gesunken. Was hinter der Sonderbelastung steckt und wie robust die Linde Aktie wirklich ist.
Die Zahlen
Preise rauf, Mengen rauf – und ein Sparprogramm
Der Umsatz kletterte um 9 Prozent auf 9,4 Milliarden Dollar. Bereinigt um Währungs- und Sondereffekte blieb ein Plus von 5 Prozent, davon 3 Punkte aus höheren Preisen und 2 Punkte aus größeren Mengen. Gefragt waren Gase vor allem in der Elektronik, in Chemie und Energie sowie in der Fertigungsindustrie. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 4,59 Dollar, der operative Mittelzufluss stieg um 8 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar.
Der Haken: Ausgewiesen sank der Gewinn je Aktie um 11 Prozent auf 3,66 Dollar. Ursache ist eine Belastung von 425 Millionen Dollar für Kostensenkungen und weitere Maßnahmen. Zudem bremst die US-Gesundheitstochter Lincare. Auch ein Konzern wie Linde muss also an der Kostenbasis arbeiten, um seine Margen zu halten.
Der Ausblick
Die Chipindustrie füllt die Auftragsbücher
Für das Gesamtjahr stellt Linde nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 17,82 bis 17,92 Dollar in Aussicht, ein Plus von 8 bis 9 Prozent. Für das Schlussquartal sind 4,40 bis 4,50 Dollar geplant. Bemerkenswert ist die Annahme dahinter: Das Management rechnet in der Mitte der Spanne mit keiner Konjunkturerholung.
Der Auftragsbestand von 10,8 Milliarden Dollar gibt Sichtbarkeit über Jahre. Davon entfallen 7,9 Milliarden auf langfristige Gaslieferverträge, bei denen Linde Anlagen direkt beim Kunden baut und betreibt. Besonders lebhaft ist laut Konzern das Interesse aus der Elektronikbranche, wo Chipfabriken hochreine Gase in großen Mengen benötigen. Im Quartal flossen zudem knapp 1,7 Milliarden Dollar über Dividenden und Rückkäufe an die Aktionäre.
Die Linde Aktie ist das Gegenteil einer Wette. Ihr Risiko liegt weniger im Geschäft als im Preis, den Anleger für so viel Verlässlichkeit zahlen.
Häufige Fragen zur Linde Aktie
Wie hat Linde im dritten Quartal 2026 abgeschnitten?
Mit Rekordwerten: 9,4 Milliarden Dollar Umsatz und 4,59 Dollar bereinigtem Gewinn je Aktie, jeweils 9 Prozent mehr als im Vorjahr.
Warum ist der ausgewiesene Gewinn gesunken?
Wegen einer Belastung von 425 Millionen Dollar für ein Kostensenkungsprogramm und weitere Maßnahmen.
Welche Prognose gibt Linde für 2026?
Einen bereinigten Gewinn je Aktie von 17,82 bis 17,92 Dollar.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.