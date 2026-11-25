Der Umsatz kletterte um 9 Prozent auf 9,4 Milliarden Dollar. Bereinigt um Währungs- und Sondereffekte blieb ein Plus von 5 Prozent, davon 3 Punkte aus höheren Preisen und 2 Punkte aus größeren Mengen. Gefragt waren Gase vor allem in der Elektronik, in Chemie und Energie sowie in der Fertigungsindustrie. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 4,59 Dollar, der operative Mittelzufluss stieg um 8 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar.

Der Haken: Ausgewiesen sank der Gewinn je Aktie um 11 Prozent auf 3,66 Dollar. Ursache ist eine Belastung von 425 Millionen Dollar für Kostensenkungen und weitere Maßnahmen. Zudem bremst die US-Gesundheitstochter Lincare. Auch ein Konzern wie Linde muss also an der Kostenbasis arbeiten, um seine Margen zu halten.