Lightwave Logic entwickelt elektrooptische Polymere für schnelle und stromsparende Datenübertragung, etwa in Rechenzentren. Im dritten Quartal 2026 stieg der Verlust um 41 Prozent auf 7,2 Millionen US-Dollar, der Umsatz lag bei 38.000 US-Dollar.

Fünf Kundenprogramme befinden sich nach Unternehmensangaben im Übergang vom Prototyp zum Endprodukt, darunter mit Foxconn und Marvell. Die Volumenproduktion wird nun aber erst für 2028 erwartet.