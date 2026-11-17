Später als gedacht: Freedom-Analyst Danial Yer… bestätigt für die Lightwave-Logic-Aktie das Rating „Buy“ und senkt das Kursziel von 10 auf 6 US-Dollar. Beim Kurs von 3,06 US-Dollar am 17. November entspricht das immer noch einem Potenzial von rund 96 Prozent.
Lightwave-Logic-Aktie: Freedom senkt das Ziel – Serienproduktion erst 2028
Ein Freedom-Analyst bleibt bei „Buy“ für die Lightwave-Logic-Aktie, senkt das Kursziel aber von 10 auf 6 US-Dollar. Der Photonik-Entwickler verschiebt die Massenfertigung.
Steckbrief
- Unternehmen
- Lightwave Logic, Inc.
- Handelssymbol
- LWLG (Nasdaq)
- Analyst
- Danial Yer…
- Bank
- Freedom Broker
- Rating
- Buy (bestätigt, Ziel gesenkt)
- Kursziel
- 6 US-Dollar (zuvor 10 US-Dollar)
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
Freedom Broker zur Lightwave-Logic-Aktie
Lichtschnelle Chips – Freedom bleibt beim Kauf
Freedom setzt weiter auf die Polymer-Technologie des Unternehmens.
Lightwave Logic entwickelt elektrooptische Polymere für schnelle und stromsparende Datenübertragung, etwa in Rechenzentren. Im dritten Quartal 2026 stieg der Verlust um 41 Prozent auf 7,2 Millionen US-Dollar, der Umsatz lag bei 38.000 US-Dollar.
Fünf Kundenprogramme befinden sich nach Unternehmensangaben im Übergang vom Prototyp zum Endprodukt, darunter mit Foxconn und Marvell. Die Volumenproduktion wird nun aber erst für 2028 erwartet.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Freedom-Broker-Analyst Danial Yer… zu lesen ist:
Namhafte Partner
Unter anderem Foxconn und Marvell arbeiten mit der Technologie.
Solide Finanzierung
Barmittel und Wertpapiere lagen Ende September bei 87,8 Millionen US-Dollar.
Verzögerung
Die Massenfertigung rückt auf 2028.
Niedrigeres Ziel
Freedom senkt das Kursziel um 4 auf 6 US-Dollar.
Geduld gefragt
Die Aktie hatte seit dem vorherigen Bericht rund ein Drittel an Wert verloren. Bis nennenswerte Umsätze fließen, dürften noch Jahre vergehen.
Die konkrete Begründung der Zielsenkung liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Freedom Capital Markets (Freedom Holding Corp.), Analyst Danial Yer…. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 6 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: freedomholdingcorp.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Lightwave Logic, Inc. (LWLG): Kaufen, Kursziel 6,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Danial Yer…, Aktienanalyst, Freedom Capital Markets (Freedom Holding Corp.) vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:41 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:41 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Danial Yer…, Aktienanalyst, Freedom Capital Markets (Freedom Holding Corp.).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.