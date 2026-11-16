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Lifeward-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Ramakanth Swayampakula bleibt bei „Buy“ – Kursziel sinkt auf 8 Dollar

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

H.C.-Wainwright-Analyst Ramakanth Swayampakula bleibt bei „Buy“ für die Aktie von Lifeward, senkt das Kursziel aber von 10 auf 8 US-Dollar. Zum Kurs von 4,07 US-Dollar sind das rund 97 Prozent Potenzial. Der Medizintechniker stellt den Vertrieb seiner ReWalk-Exoskelette um.

Stethoskop und Notizbuch auf einem Schreibtisch
Bild: Foto: Pexels (https://www.pexels.com/photo/stethoscope-and-notebook-on-desk-5407238/)
Rating H.C. Wainwright (bestätigt)
Buy
Kursziel (zuvor 10 $)
8 $
Kurs 16.11.2026
4,07 $
Abstand zum Kursziel
+96,6 %

Steckbrief

Unternehmen
Lifeward Ltd.
Handelssymbol
LFWD (Nasdaq)
Analyst
Ramakanth Swayampakula
Bank
H.C. Wainwright
Rating
Buy (bestätigt)
Kursziel
8 US-Dollar (zuvor 10 US-Dollar)

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Neuer Vertriebsweg für die Exoskelette: H.C.-Wainwright-Analyst Ramakanth Swayampakula bleibt bei „Buy“ für die Lifeward-Aktie, senkt das Kursziel aber von 10 auf 8 US-Dollar. Zum Kurs von 4,07 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 97 Prozent. Lifeward verkauft Reha-Technik wie das ReWalk-Exoskelett und AlterG-Laufbänder.

H.C. Wainwright zur Lifeward-Aktie

Umbau im Vertrieb – Swayampakula bleibt bei der Kaufempfehlung

Das Kursziel sinkt nach den Zahlen zum dritten Quartal vom 13. November.

Der Umsatz mit AlterG-Produkten stieg im dritten Quartal um 18 Prozent auf 3,6 Millionen US-Dollar. Treiber waren mehr Auslieferungen in den USA, Service und höhere Preise.

Gleichzeitig stellt Lifeward den Vertrieb der ReWalk-Exoskelette auf Vertriebspartner um. Das soll Kapital sparen.

Was die Einschätzung prägt

Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Ramakanth Swayampakula zu lesen ist:

  1. AlterG wächst

    Das Laufband-Geschäft legte im dritten Quartal kräftig zu.

  2. Schlankerer Vertrieb

    Mit Partnern statt eigenem Vertrieb will Lifeward Kosten sparen und mehr Patienten erreichen.

  3. Frisches Geld

    Im Juli 2026 sicherte sich Lifeward eine Finanzierung von bis zu 11,2 Millionen US-Dollar, davon 5,6 Millionen sofort.

  4. Medicare-Erstattung

    Seit 2024 erstattet Medicare das ReWalk-Exoskelett nach einem festen Gebührensatz.

Kleiner Wert mit Finanzierungsbedarf

Lifeward schreibt weiterhin Verluste. Die zweite Hälfte der Finanzierung ist an Ziele gebunden.

Der Erfolg der neuen Vertriebsstrategie zeigt sich erst in den kommenden Quartalen.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Ramakanth Swayampakula. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 8 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Lifeward Ltd. (LFWD): Kaufen, Kursziel 8,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Ramakanth Swayampakula, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 16:24 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 16:24 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Ramakanth Swayampakula, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.