Lifeward-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Ramakanth Swayampakula bleibt bei „Buy“ – Kursziel sinkt auf 8 Dollar

Der Umsatz mit AlterG-Produkten stieg im dritten Quartal um 18 Prozent auf 3,6 Millionen US-Dollar. Treiber waren mehr Auslieferungen in den USA, Service und höhere Preise.

Gleichzeitig stellt Lifeward den Vertrieb der ReWalk-Exoskelette auf Vertriebspartner um. Das soll Kapital sparen.