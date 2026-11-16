Neuer Vertriebsweg für die Exoskelette: H.C.-Wainwright-Analyst Ramakanth Swayampakula bleibt bei „Buy“ für die Lifeward-Aktie, senkt das Kursziel aber von 10 auf 8 US-Dollar. Zum Kurs von 4,07 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 97 Prozent. Lifeward verkauft Reha-Technik wie das ReWalk-Exoskelett und AlterG-Laufbänder.
Lifeward-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Ramakanth Swayampakula bleibt bei „Buy“ – Kursziel sinkt auf 8 Dollar
H.C.-Wainwright-Analyst Ramakanth Swayampakula bleibt bei „Buy“ für die Aktie von Lifeward, senkt das Kursziel aber von 10 auf 8 US-Dollar. Zum Kurs von 4,07 US-Dollar sind das rund 97 Prozent Potenzial. Der Medizintechniker stellt den Vertrieb seiner ReWalk-Exoskelette um.
Steckbrief
- Unternehmen
- Lifeward Ltd.
- Handelssymbol
- LFWD (Nasdaq)
- Analyst
- Ramakanth Swayampakula
- Bank
- H.C. Wainwright
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 8 US-Dollar (zuvor 10 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
H.C. Wainwright zur Lifeward-Aktie
Umbau im Vertrieb – Swayampakula bleibt bei der Kaufempfehlung
Das Kursziel sinkt nach den Zahlen zum dritten Quartal vom 13. November.
Der Umsatz mit AlterG-Produkten stieg im dritten Quartal um 18 Prozent auf 3,6 Millionen US-Dollar. Treiber waren mehr Auslieferungen in den USA, Service und höhere Preise.
Gleichzeitig stellt Lifeward den Vertrieb der ReWalk-Exoskelette auf Vertriebspartner um. Das soll Kapital sparen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Ramakanth Swayampakula zu lesen ist:
AlterG wächst
Das Laufband-Geschäft legte im dritten Quartal kräftig zu.
Schlankerer Vertrieb
Mit Partnern statt eigenem Vertrieb will Lifeward Kosten sparen und mehr Patienten erreichen.
Frisches Geld
Im Juli 2026 sicherte sich Lifeward eine Finanzierung von bis zu 11,2 Millionen US-Dollar, davon 5,6 Millionen sofort.
Medicare-Erstattung
Seit 2024 erstattet Medicare das ReWalk-Exoskelett nach einem festen Gebührensatz.
Kleiner Wert mit Finanzierungsbedarf
Lifeward schreibt weiterhin Verluste. Die zweite Hälfte der Finanzierung ist an Ziele gebunden.
Der Erfolg der neuen Vertriebsstrategie zeigt sich erst in den kommenden Quartalen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Ramakanth Swayampakula. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 8 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Lifeward Ltd. (LFWD): Kaufen, Kursziel 8,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Ramakanth Swayampakula, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:24 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:24 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Ramakanth Swayampakula, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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