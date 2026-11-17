Weniger Fantasie, aber großer Abstand: Freedom-Analyst Ilya Zubkov bestätigt für die LifeMD-Aktie das Rating „Buy“ und senkt das Kursziel von 7 auf 5 US-Dollar. Beim Kurs von 1,81 US-Dollar am 17. November errechnet sich dennoch ein Potenzial von rund 176 Prozent.
LifeMD-Aktie: Freedom senkt das Ziel – Telemedizin-Anbieter verschiebt das Wachstum
Freedom-Analyst Ilya Zubkov bleibt bei „Buy“ für die LifeMD-Aktie, senkt das Kursziel aber von 7 auf 5 US-Dollar. Der Anbieter hat seine Prognose erneut gekappt.
Steckbrief
- Unternehmen
- LifeMD, Inc.
- Handelssymbol
- LFMD (Nasdaq)
- Analyst
- Ilya Zubkov
- Bank
- Freedom Broker
- Rating
- Buy (bestätigt, Ziel gesenkt)
- Kursziel
- 5 US-Dollar (zuvor 7 US-Dollar)
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
Freedom Broker zur LifeMD-Aktie
Prognose gesenkt – Zubkov bleibt beim Kauf
Die Zielsenkung folgt auf die Zahlen vom 12. November.
LifeMD bietet virtuelle Hausarztversorgung und Apothekendienste an, unter anderem Programme mit Abnehmspritzen (GLP-1). Im dritten Quartal 2026 sank der Umsatz um 7 Prozent auf 44,6 Millionen US-Dollar und lag unter der eigenen Prognose.
Das Unternehmen kürzte die Werbeausgaben gegenüber dem Vorquartal um 34 Prozent. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich auf ein Minus von rund 0,4 Millionen US-Dollar. Für das vierte Quartal erwartet LifeMD nur noch 46 bis 49 Millionen US-Dollar Umsatz, nach zuvor angekündigten 60 bis 64 Millionen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Freedom-Broker-Analyst Ilya Zubkov zu lesen ist:
Mehr Abonnenten
Rund 350.000 aktive Abonnenten bedeuten ein Plus von 13 Prozent zum Vorjahr.
Neue Vertriebswege
Die eigene Apotheke liefert inzwischen Markenpräparate von Eli Lilly und Novo Nordisk aus.
Partnerschaften
Eine Vertriebskooperation mit AT&T soll neue Kunden erschließen.
Knappe Mittel
LifeMD hatte Ende September 21,9 Millionen US-Dollar in bar und nahm danach einen Kredit über 12,5 Millionen US-Dollar auf.
Wachstum erst 2027
Die Zahl der Abonnenten ist seit Jahresbeginn leicht gesunken, und die Prognose wurde zum zweiten Mal in Folge gesenkt. Für das vierte Quartal rechnet LifeMD wieder mit einem bereinigten EBITDA-Verlust von 2 bis 4 Millionen US-Dollar.
Die konkrete Begründung der Zielsenkung liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Freedom Capital Markets (Freedom Holding Corp.), Analyst Ilya Zubkov. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 5 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: freedomholdingcorp.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
LifeMD, Inc. (LFMD): Kaufen, Kursziel 5,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Ilya Zubkov, Aktienanalyst, Freedom Capital Markets (Freedom Holding Corp.) vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 21:52 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 21:52 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Ilya Zubkov, Aktienanalyst, Freedom Capital Markets (Freedom Holding Corp.).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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