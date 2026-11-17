LifeMD bietet virtuelle Hausarztversorgung und Apothekendienste an, unter anderem Programme mit Abnehmspritzen (GLP-1). Im dritten Quartal 2026 sank der Umsatz um 7 Prozent auf 44,6 Millionen US-Dollar und lag unter der eigenen Prognose.

Das Unternehmen kürzte die Werbeausgaben gegenüber dem Vorquartal um 34 Prozent. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich auf ein Minus von rund 0,4 Millionen US-Dollar. Für das vierte Quartal erwartet LifeMD nur noch 46 bis 49 Millionen US-Dollar Umsatz, nach zuvor angekündigten 60 bis 64 Millionen.