Li Lu Depot: Mungers Lieblingsinvestor kauft China – Tencent Music mehr als verdoppelt

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 15:34 3 Min.

Charlie Munger vertraute ihm sein Geld an, die Wall Street nennt ihn den chinesischen Warren Buffett. Li Lu hält nur acht Aktien und kauft selten. Im dritten Quartal griff er trotzdem zweimal zu, beide Male in China. Die PDD Aktie ist jetzt seine größte Position, bei Tencent Music hat er nach einem Kurssturz mehr als verdoppelt. Das Depot im Überblick.

Bild: Google (Pressebild), Zuschnitt aus Medium 4320

Acht Aktien, 3,78 Milliarden Dollar, kein einziger Verkauf: Das Depot von Li Lu ist eines der ruhigsten der Wall Street. Der Gründer von Himalaya Capital war über Jahre der Mann, dem Charlie Munger einen Teil seines Vermögens anvertraute. Wenn Li Lu etwas tut, lohnt der Blick. Im dritten Quartal hat er zwei Positionen aufgestockt, beide in China. Die PDD Aktie stieg dadurch zur größten Einzelposition auf. Und bei Tencent Music kaufte er in einen Kurssturz hinein. Aktien im gesamten Depot 8 Aufstockung bei Tencent Music +125 % Depotanteil der PDD Aktie 24,2 % gemeldeter Depotwert 3,78 Mrd. $ Quelle : Himalaya Capital, Form 13F zum 30. September 2026; Medienberichte Die Käufe Kaufen, wenn andere fliehen Die auffälligste Bewegung betrifft die Tencent Music Aktie. Li Lu hatte den chinesischen Musikstreaming-Anbieter erst im ersten Quartal gekauft, damals zu Kursen um 15 Dollar. Danach brach die Aktie ein und notierte im dritten Quartal zwischen 7,76 und 9,90 Dollar. Statt zu verkaufen, kaufte Li Lu 8,23 Millionen Hinterlegungsscheine dazu und hält jetzt 14,82 Millionen Stück im Wert von rund 141 Millionen Dollar. Bei PDD, der Mutter der Shopping-Plattformen Pinduoduo und Temu, legte er eine Million Aktien nach und kommt nun auf 11,76 Millionen Stück. Der Kern Alphabet bleibt die große Wette Rechnet man beide Aktiengattungen zusammen, ist die Alphabet Aktie mit gut 45 Prozent weiter das Zentrum des Depots (eigene Rechnung). Li Lu hat hier im Quartal nichts verändert, während viele andere Starinvestoren Alphabet reduziert haben. Dahinter folgen Berkshire Hathaway mit 14,6 Prozent und die kalifornische Regionalbank East West Bancorp mit 9,1 Prozent. Kleinere Positionen hält er in Apple und beim Schuhhersteller Crocs. Was die Meldung zeigt Nur acht Aktien, keine Verkäufe

PDD ist neue größte Einzelposition

Tencent Music im Kurstief mehr als verdoppelt

Alphabet unverändert gehalten Was Anleger bedenken sollten Fast 70 Prozent des Depots in zwei Unternehmen

China-Aktien tragen politische Risiken

Asiatische Beteiligungen fehlen in der Meldung

Stand vom 30. September Einordnung der Redaktion: Li Lu handelt nach dem Lehrbuch seines Mentors: wenige Unternehmen, die er gut versteht, und Zukäufe, wenn der Preis fällt. Die Verdopplung bei Tencent Music nach einem Kursverlust von rund 40 Prozent ist dafür ein Musterbeispiel. Ob sie aufgeht, ist offen, denn chinesische Aktien bleiben anfällig für politische Eingriffe und Handelsstreit. Bemerkenswert ist, dass Li Lu der Alphabet Aktie treu bleibt, während Kollegen wie Druckenmiller und Tepper dort Kasse gemacht haben. FAQ Häufige Fragen zum Depot von Li Lu Welche Aktien hält Li Lu?

Himalaya Capital meldet acht US-notierte Positionen, darunter PDD Holdings, Alphabet, Berkshire Hathaway, East West Bancorp, Tencent Music, Apple und Crocs. Was hat Li Lu im dritten Quartal 2026 gekauft?

Er stockte PDD Holdings um 9,3 Prozent und Tencent Music um 124,9 Prozent auf. Verkauft hat er nichts. Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die wichtigsten Aktien?

PDD Aktie (ADR): ISIN US7223041028, WKN A2JRK6, Handelssymbol 9PDA (Deutschland), US-Handelssymbol PDD (Nasdaq).

Alphabet Aktie (Klasse A): ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, Handelssymbol ABEA (Deutschland), US-Handelssymbol GOOGL (Nasdaq).

Tencent Music Aktie (ADR): ISIN US88034P1093, WKN A2N7WR, Handelssymbol 63TA (Deutschland), US-Handelssymbol TME (NYSE).

Berkshire Hathaway Aktie (Klasse B): ISIN US0846707026, WKN A0YJQ2, Handelssymbol BRYN (Deutschland), US-Handelssymbol BRK.B (NYSE).

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.