Der Markt für Premium-Elektrofahrzeuge in China bleibt hart umkämpft. Li Auto muss deshalb zweierlei schaffen: den Wechsel von Hybrid- zu rein elektrischen Modellen ohne Einbruch bei Volumen und Marge und gleichzeitig neue Märkte erschließen. Das dritte Quartal liefert dafür erste Belege, denn die Bruttomarge liegt wieder auf dem Niveau des Vorjahres, obwohl sich das Modellprogramm im Umbau befindet. Auch die Liquidität ist mit 88,2 Milliarden RMB komfortabel, wenn auch niedriger als vor einem Jahr (98,9 Milliarden RMB).

Entscheidend für die Li Auto Aktie ist, ob die Rückkehr in die Gewinnzone im vierten Quartal gelingt und ob die Lieferzahlen die Planung bestätigen. Der Kursanstieg zeigt, wie tief die Erwartungen zuvor gesunken waren: Schon moderate Fortschritte reichen, um die Aktie kräftig zu bewegen. Das gilt in beide Richtungen.