Die Li Auto Aktie (ISIN: US50202M1027, FSE: L87A, Nasdaq: LI) hat die Börse überrascht: Nach den Zahlen zum dritten Quartal sprang die Aktie am Mittwoch an der Nasdaq um 11,03% auf 11,88 US-Dollar, in Hongkong legte der Titel am Donnerstag um rund 11% bis 12% auf etwa 47 Hongkong-Dollar zu. Der Nettoverlust schrumpfte um mehr als die Hälfte, die Fahrzeugmarge erholte sich kräftig und der Free Cashflow drehte ins Plus. Dabei liegt der Ausblick von 110.000 bis 115.000 Auslieferungen im vierten Quartal sogar unter den Erwartungen der Analysten. Die Li Auto Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Bild.
Li Auto Aktie Prognose: Kurssprung von 11% - Tragen 110.000 bis 115.000 Auslieferungen die Wende?
Li Auto verkleinert den Quartalsverlust, die Fahrzeugmarge erholt sich und der Free Cashflow dreht ins Plus: Die Li Auto Aktie springt um 11%. Doch das Ziel von 110.000 bis 115.000 Auslieferungen im vierten Quartal liegt unter den Markterwartungen. Die Li Auto Aktie Prognose zu Zahlen, Chartbild und dem großen Bild.
Steckbrief
- Unternehmen
- Li Auto Inc.
- Börse / Ticker
- Nasdaq: LI (ADS), Hongkong: 2015
- Kerngeschäft
- Elektro- und Hybridfahrzeuge im Premiumsegment, rein batterieelektrische Modelle über 50% der Auslieferungen
- 52-Wochen-Spanne (ADS)
- 10,36 bis 20,09 US-Dollar
- Liquide Mittel
- 88,2 Mrd. RMB (Ende September 2026)
- Nächste Termine
- Auslieferungszahlen November Anfang Dezember, Zahlen zum vierten Quartal voraussichtlich im März 2027
Stand: 25.11.2026, Schlusskurs Nasdaq (ADS) am 25.11.2026
Die Quartalszahlen
Verlust halbiert - Marge erholt sich
Li Auto hat im dritten Quartal 2026 mehr verkauft, mehr verdient pro Auto und erstmals seit Langem wieder Geld eingenommen statt verbrannt. Das erklärt den Kurssprung der Li Auto Aktie.
Der Umsatz stieg um 5,4% auf 28,83 Milliarden Renminbi (RMB) und lag damit über den Schätzungen von rund 27,45 Milliarden RMB. Die Auslieferungen wuchsen um 7,2% auf 99.964 Fahrzeuge. Der Nettoverlust sank um 50,4% auf 309,7 Millionen RMB, der operative Verlust betrug 699,6 Millionen RMB. Die Bruttomarge sprang auf 16,7% nach 11,0% im Vorquartal, die Fahrzeugmarge auf 15,3% nach 9,4%. Als Treiber nennt die Finanzchefin einen besseren Modellmix, sinkende Lithiumpreise und Effizienzgewinne durch eigene Technologien. Der Free Cashflow lag bei plus 2,0 Milliarden RMB nach minus 1,3 Milliarden im Vorquartal.
|Kennzahl
|3. Quartal 2026
|Einordnung
|Auslieferungen
|99.964
|+7,2% zum Vorjahr
|Umsatz
|28,83 Mrd. RMB
|+5,4% zum Vorjahr, +12,3% zum Vorquartal
|Bruttomarge
|16,7%
|Vorquartal 11,0%, Vorjahr 16,3%
|Fahrzeugmarge
|15,3%
|Vorquartal 9,4%
|Nettoverlust
|309,7 Mio. RMB
|-50,4% zum Vorjahr
|Free Cashflow
|+2,0 Mrd. RMB
|Vorquartal -1,3 Mrd. RMB
|Liquide Mittel
|88,2 Mrd. RMB
|Ende September 2026
RMB = chinesischer Renminbi.
Quelle: Li Auto (Quartalszahlen und Earnings Call vom 25.11.2026) via BigGo Finance, Investing.com, Bamboo Works
Der Ausblick
Unter den Erwartungen - und trotzdem Rückenwind
Für das vierte Quartal peilt das Management 110.000 bis 115.000 Auslieferungen an, das wären 0,7% bis 5,3% mehr als die 109.194 Fahrzeuge des Vorjahres. Der Umsatz soll bei 31,7 bis 33,1 Milliarden RMB liegen. Laut Datenanbietern hatte der Markt mit rund 130.000 Fahrzeugen und 34,94 Milliarden RMB gerechnet, der Ausblick liegt also darunter. Dass die Li Auto Aktie dennoch um 11% stieg, liegt an der Rückkehr zur Profitabilität, die das Management im vierten Quartal erwartet. Nach 29.025 Auslieferungen im Oktober müssen in November und Dezember zusammen rund 81.000 bis 86.000 Fahrzeuge folgen, also gut 40.000 pro Monat (Redaktionsrechnung). Das ist der Prüfstein für die Li Auto Aktie Prognose.
Batterieelektrische Wende
Rein elektrische Modelle machen inzwischen über 50% der Auslieferungen aus. Der Li i6 läuft nach Unternehmensangaben reibungsloser an als sein Vorgänger, im November werden rund 20.000 Einheiten erwartet. Der Li i9 kommt auf knapp 10.000 Auslieferungen, der Li MEGA auf über 3.000 pro Monat im Oktober und November.
Auslandsgeschäft
Der Li L9 startete im September in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Li i6 feierte im Oktober auf dem Pariser Autosalon Premiere, Auslieferungen in Norwegen und den Niederlanden sollen im ersten Quartal 2027 beginnen. Der Li MEGA mit Rechtslenkung kommt am 9. Dezember nach Hongkong. Die Auslandsverkäufe sollen sich 2027 gegenüber 2026 verdoppeln.
Kosten und Technik
Sinkende Lithiumpreise und eigene Technologien entlasten die Kosten. Die Forschung und Entwicklung lag bei 3,1 Milliarden RMB oder 10,8% des Umsatzes.
Das Chartbild
Rebound vom Jahrestief
Die Li Auto ADS eröffneten am Mittwoch bei 11,41 US-Dollar nach einem Vortagesschluss von 10,70 US-Dollar, das Tageshoch lag bei 11,92 US-Dollar, das Tagestief bei 10,48 US-Dollar. Damit blieb die Aktie knapp über dem 52-Wochen-Tief von 10,36 US-Dollar und liegt rund 41% unter dem Jahreshoch von 20,09 US-Dollar (Redaktionsrechnung). In Hongkong notierte der Titel am Donnerstag bei rund 47 Hongkong-Dollar nach 42,40 Hongkong-Dollar am Vortag, in zwei Tagen ergibt das etwa 14% Plus. Die 52-Wochen-Spanne dort reicht von 40,08 bis 78,90 Hongkong-Dollar, seit Jahresbeginn steht die Aktie rund 26% im Minus. Marken, die Beobachter nun im Blick haben dürften: das Jahrestief um 10,36 US-Dollar als Unterstützung und der Bereich um 12 US-Dollar als erste Hürde.
Aktuelle Analystenurteile nach den Zahlen lagen bei Redaktionsschluss nicht belastbar vor. Zuletzt dokumentiert war der Stand vor der Berichtssaison: Morgan Stanley hatte im März 2026 das Rating Overweight bei einem Kursziel von 22 US-Dollar bestätigt, Barclays nannte Ende Mai 2026 mit 14 US-Dollar das niedrigste Ziel am Markt. Das sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Prognose von aktiencheck.de.
Das große Bild
Premium-Segment unter Druck
Der Markt für Premium-Elektrofahrzeuge in China bleibt hart umkämpft. Li Auto muss deshalb zweierlei schaffen: den Wechsel von Hybrid- zu rein elektrischen Modellen ohne Einbruch bei Volumen und Marge und gleichzeitig neue Märkte erschließen. Das dritte Quartal liefert dafür erste Belege, denn die Bruttomarge liegt wieder auf dem Niveau des Vorjahres, obwohl sich das Modellprogramm im Umbau befindet. Auch die Liquidität ist mit 88,2 Milliarden RMB komfortabel, wenn auch niedriger als vor einem Jahr (98,9 Milliarden RMB).
Entscheidend für die Li Auto Aktie ist, ob die Rückkehr in die Gewinnzone im vierten Quartal gelingt und ob die Lieferzahlen die Planung bestätigen. Der Kursanstieg zeigt, wie tief die Erwartungen zuvor gesunken waren: Schon moderate Fortschritte reichen, um die Aktie kräftig zu bewegen. Das gilt in beide Richtungen.
Prognose
Li Auto Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine seriöse Punktprognose ist nach einem Kurssprung von 11% nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien mit klar beobachtbaren Auslösern. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Lieferzahlen als Test
Die Auslieferungen im November und Dezember zeigen, ob das Ziel von 110.000 bis 115.000 Fahrzeugen trägt. Bestätigt sich der Hochlauf des Li i6 mit rund 20.000 Einheiten im Monat, könnte die Li Auto Aktie Prognose den Bereich um 12 US-Dollar ansteuern. Nach zwei starken Tagen sind Gewinnmitnahmen bis in Richtung Jahrestief möglich.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Marge und Profitabilität
Hält die Bruttomarge ihr Niveau und kehrt Li Auto im vierten Quartal in die Gewinnzone zurück, dürfte der Markt die Erholung ernster nehmen. Neuer Preisdruck oder verfehlte Lieferziele würden die Li Auto Aktie dagegen wieder zurückwerfen. Der Start in Europa im ersten Quartal 2027 ist ein weiterer Prüfstein.
Langfristig: Elektro-Umbau und Ausland
Langfristig entscheidet, ob Li Auto den Umbau zu rein elektrischen Modellen schafft, die Auslandsverkäufe 2027 tatsächlich verdoppelt und eigene Technologien in dauerhafte Margenvorteile übersetzt. Gelingt das, könnte die Aktie vom aktuell niedrigen Kursniveau profitieren, andernfalls bleibt sie ein Wert mit hohen Schwankungen.
Termine
Was Anleger der Li Auto Aktie jetzt beobachten
Anfang Dezember 2026: Auslieferungszahlen für November (üblicherweise, Termin nicht bestätigt).
9.12.2026: Einführung des Li MEGA mit Rechtslenkung in Hongkong.
Laufend: Hochlauf von Li i6, Li i9 und Li MEGA.
Erstes Quartal 2027: Beginn der Li i6 Auslieferungen in Norwegen und den Niederlanden.
Voraussichtlich März 2027: Zahlen zum vierten Quartal (Termin nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur Li Auto Aktie
Warum steigt die Li Auto Aktie? Der Quartalsverlust halbierte sich, die Fahrzeugmarge erholte sich, der Free Cashflow drehte ins Plus und das Management erwartet im vierten Quartal die Rückkehr in die Gewinnzone.
Wie lautet das Auslieferungsziel für das vierte Quartal? Li Auto peilt 110.000 bis 115.000 Fahrzeuge und einen Umsatz von 31,7 bis 33,1 Milliarden RMB an.
Wie lautet die Li Auto Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig sind die Lieferzahlen im November und Dezember entscheidend, mittelfristig Marge und Profitabilität, langfristig der Umbau auf Elektromodelle und das Auslandsgeschäft. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Wie hat sich die Li Auto Aktie zuletzt entwickelt? Die ADS stiegen am 25.11.2026 um 11,03% auf 11,88 US-Dollar, die Hongkonger Aktie folgte am Donnerstag mit rund 11% bis 12% Plus. Seit Jahresbeginn liegt sie in Hongkong noch rund 26% im Minus.
Ist die Li Auto Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Die Zahlen zum vierten Quartal sind voraussichtlich im März 2027 zu erwarten, der Termin ist nicht bestätigt.
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