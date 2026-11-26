An einem Tag, an dem die Wall Street vor allem über fallende Chipwerte sprach, gehörte ein chinesischer Autobauer zu den großen Gewinnern. Die in New York gehandelten Papiere der Li Auto Aktie stiegen am Mittwoch um 11,0 Prozent. Das Unternehmen hatte zuvor Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt: 28,8 Milliarden Yuan Umsatz, umgerechnet rund 4,3 Milliarden Dollar und 5,4 Prozent mehr als im Vorjahr.
Li Auto Aktie: Plus 11 Prozent nach Zahlen – gelingt dem chinesischen Autobauer mit 115.000 Fahrzeugen das Comeback?
Die Li Auto Aktie gewinnt am Mittwoch in New York 11 Prozent. Der chinesische Hersteller meldet 28,8 Milliarden Yuan Quartalsumsatz und stellt für das Schlussquartal 110.000 bis 115.000 Auslieferungen in Aussicht.
Der Ausblick
Das Schlussquartal als Gradmesser
Für das vierte Quartal stellt Li Auto 110.000 bis 115.000 ausgelieferte Fahrzeuge in Aussicht. Die Zahl ist für Anleger wichtiger als der Rückblick, denn sie zeigt, wie sich die Nachfrage im härtesten Automarkt der Welt entwickelt. In China liefern sich Dutzende Hersteller einen Preiskampf, der die Margen der gesamten Branche drückt.
Li Auto wurde mit großen SUV bekannt, die einen Elektroantrieb mit einem Benzinmotor als Stromerzeuger kombinieren. Inzwischen bietet das Unternehmen auch reine Elektroautos an.
Die Einordnung
Ein guter Tag macht noch keinen Trend
Der Kurssprung zeigt, dass die Erwartungen niedrig waren. Ein Umsatzplus von gut 5 Prozent ist für einen Wachstumswert wenig, reichte am Mittwoch aber für eine deutliche Erleichterung. Chinesische Autoaktien schwanken stark und reagieren empfindlich auf monatliche Absatzzahlen, staatliche Förderung und Handelskonflikte.
Für deutsche Anleger kommt das Währungsrisiko hinzu. Die Li Auto Aktie wird in den USA als Hinterlegungsschein gehandelt, das Geschäft findet in Yuan statt.
Die Li Auto Aktie feiert einen Ausblick. Ob daraus ein Comeback wird, entscheiden die Auslieferungen der kommenden Monate.
Häufige Fragen zur Li Auto Aktie
Warum stieg die Li Auto Aktie am 25. November 2026?
Das Unternehmen meldete 28,8 Milliarden Yuan Quartalsumsatz und gab eine Auslieferungsprognose für das vierte Quartal.
Wie viele Fahrzeuge will Li Auto ausliefern?
Im vierten Quartal 110.000 bis 115.000.
Wo wird die Aktie gehandelt?
An der Nasdaq unter dem Kürzel LI, außerdem in Hongkong und an deutschen Börsenplätzen.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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