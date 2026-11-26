Für das vierte Quartal stellt Li Auto 110.000 bis 115.000 ausgelieferte Fahrzeuge in Aussicht. Die Zahl ist für Anleger wichtiger als der Rückblick, denn sie zeigt, wie sich die Nachfrage im härtesten Automarkt der Welt entwickelt. In China liefern sich Dutzende Hersteller einen Preiskampf, der die Margen der gesamten Branche drückt.

Li Auto wurde mit großen SUV bekannt, die einen Elektroantrieb mit einem Benzinmotor als Stromerzeuger kombinieren. Inzwischen bietet das Unternehmen auch reine Elektroautos an.