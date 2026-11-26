Zum Black Friday meldeten Broker in Seoul, koreanische Marken hätten sich auf den großen Onlineplattformen in den USA und Europa an die Spitze gesetzt. Die Aktie von APR legte in dieser Woche mehr als ein Viertel zu, auch Auftragsfertiger wie Kolmar Korea und Cosmax stiegen am Donnerstag.

Die Gewinner sind junge Marken, die über Amazon und soziale Medien verkaufen. LG H&H kommt aus einer anderen Zeit. Der Konzern wurde groß mit Luxuskosmetik wie The Whoo, die vor allem chinesische Kundinnen in Kaufhäusern und Duty-free-Läden kauften. Dieses Geschäft schrumpft. In den ersten neun Monaten sank der Umsatz in China um 13 Prozent. Wer auf den K-Beauty-Boom setzen will, kauft derzeit andere Aktien, und manche Anleger dürften dafür die LG H&H Aktie verkaufen.