Koreanische Hautpflege führt die Bestsellerlisten von Amazon an, Kosmetikaktien sind die Stars der Woche. Nur einer profitiert nicht: Die LG H&H Aktie fiel am Donnerstag um 4,04 Prozent auf 249.500 Won und gehört zu den KOSPI 100 Verlierern des Tages. Der Konzern, einst wertvollster Kosmetikhersteller des Landes, gab damit rund 10.000 Won je Aktie ab. Eine neue Unternehmensnachricht gab es nicht.
LG H&H Aktie: KOSPI 100 Verlierer – Koreas Kosmetik boomt, nur der Altmeister verliert
Die LG H&H Aktie fällt um 4,04 Prozent und zählt zu den KOSPI 100 Verlierern des Tages. Dabei erlebt koreanische Kosmetik zum Black Friday einen Verkaufsrausch, junge Marken wie APR steigen. Der Traditionskonzern hinter The Whoo und Coca-Cola Korea schaut zu.
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Die Gründe
Der Boom findet ohne den Marktführer von gestern statt
Zum Black Friday meldeten Broker in Seoul, koreanische Marken hätten sich auf den großen Onlineplattformen in den USA und Europa an die Spitze gesetzt. Die Aktie von APR legte in dieser Woche mehr als ein Viertel zu, auch Auftragsfertiger wie Kolmar Korea und Cosmax stiegen am Donnerstag.
Die Gewinner sind junge Marken, die über Amazon und soziale Medien verkaufen. LG H&H kommt aus einer anderen Zeit. Der Konzern wurde groß mit Luxuskosmetik wie The Whoo, die vor allem chinesische Kundinnen in Kaufhäusern und Duty-free-Läden kauften. Dieses Geschäft schrumpft. In den ersten neun Monaten sank der Umsatz in China um 13 Prozent. Wer auf den K-Beauty-Boom setzen will, kauft derzeit andere Aktien, und manche Anleger dürften dafür die LG H&H Aktie verkaufen.
Der Hintergrund
Der Umbau zeigt Wirkung, aber langsam
Die Zahlen des KOSPI 100 Verlierers sind besser als sein Ruf. Im dritten Quartal blieb der Umsatz mit 1,58 Billionen Won nahezu stabil, der operative Gewinn stieg um 52,4 Prozent auf 70,4 Milliarden Won. Die Kosmetiksparte schrieb zwar weiter Verlust, verringerte ihn aber von 48,6 auf 10,9 Milliarden Won. Die verlustreiche US-Tochter Avon wurde verkauft. In Nordamerika wuchs der Umsatz in den ersten neun Monaten um 21,6 Prozent und übertraf erstmals den aus China.
Schwäche zeigte ausgerechnet das Geschäft, das lange als sichere Bank galt: Getränke. LG H&H füllt in Südkorea Coca-Cola ab. Der operative Gewinn der Sparte fiel im dritten Quartal um 19,9 Prozent, weil die Nachfrage im Inland lahmt und Rohstoffe teurer wurden.
China schrumpft
Das frühere Kerngeschäft mit Luxuskosmetik verliert weiter Umsatz.
Kosmetik im Minus
Die wichtigste Sparte schreibt trotz Fortschritten Verluste.
Getränke schwächeln
Der Gewinn der Sparte fiel um fast ein Fünftel.
Beide Aktien werden an der Korea Exchange gehandelt und sind im KOSPI 100 enthalten. LG H&H firmierte früher als LG Household & Health Care.
Häufige Fragen zur LG H&H Aktie
Warum ist die LG H&H Aktie KOSPI 100 Verlierer des Tages?
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Anleger bevorzugen derzeit junge Kosmetikmarken mit starkem Onlinegeschäft. Die Aktie fiel um 4,04 Prozent auf 249.500 Won.
Wie liefen die jüngsten Quartalszahlen?
Der operative Gewinn stieg im dritten Quartal um 52,4 Prozent auf 70,4 Milliarden Won, die Kosmetiksparte machte 10,9 Milliarden Won Verlust.
Was gehört zu LG H&H?
Kosmetikmarken wie The Whoo, Haushalts- und Pflegeprodukte sowie das Getränkegeschäft mit Coca-Cola in Südkorea.
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