LG Electronics Aktie: Plus 16 Prozent – der Roboter-Pakt mit Nvidia ist gerettet

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 08:29 2 Min.

Die LG Electronics Aktie schließt am Dienstag 15,86 Prozent höher bei 143.200 Won und ist fünftgrößter Gewinner im Kospi. Der Konzern baut mit Nvidia einen humanoiden Roboter und kühlt KI-Rechenzentren. Die Rückkehr von Jensen Huang nimmt die größte Sorge.

Bild: LG Electronics

Für einen Konzern dieser Größe ist ein solcher Tag selten. Die LG Electronics Aktie schloss am Dienstag bei 143.200 Won, ein Plus von 19.600 Won oder 15,86 Prozent. Der Hersteller von Fernsehern, Waschmaschinen und Autoelektronik landet damit unter den fünf größten Gewinnern im Kospi, vor Samsung Electronics und SK Hynix. Der Grund liegt nicht im Haushaltsgerät, sondern in Kalifornien. Schlusskurs der LG Electronics Aktie 143.200 KRW Tagesgewinn, Platz 5 im Kospi +15,86 % geplante Vorstellung des humanoiden Roboters 1. Quartal 2027 Tageshoch vom 15. Mai 241.000 KRW Quelle : Investing.com, Schlusskurse 24.11.2026; Newspim; CNews; Seoul Economic Daily Die Verbindung Was LG mit Nvidia vorhat Die LG-Gruppe hat im Juni mit Nvidia eine langfristige Zusammenarbeit bei Robotern, KI-Rechenzentren und autonomem Fahren vereinbart. Im August reiste Konzernchef Koo Kwang-mo zur Nvidia-Zentrale und unterzeichnete mit Jensen Huang eine Absichtserklärung. Im ersten Quartal 2027 will LG einen zweibeinigen humanoiden Roboter zeigen, der auf Nvidias Robotik-Modell Isaac GR00T basiert. Die Antriebe kommen von LG Electronics. Seit September ist das Unternehmen zudem offizieller Nvidia-Partner für Strom und Kühlung, im Dezember soll eine eigene Sparte für die Kühlung von KI-Rechenzentren starten. Der Kurs Ein schwacher November und ein weiter Weg zum Maihoch Mit Huangs Rücktritt am 12. November stand all das plötzlich infrage. Die LG Electronics Aktie lief laut koreanischen Berichten im November schwach. Mit der Rückkehr des Nvidia-Chefs kam die Gegenbewegung. Die Dimension bleibt überschaubar: Im Mai hatte die Aktie im Zuge der Roboter-Euphorie 241.000 Won erreicht. Der heutige Schlusskurs liegt rund 41 Prozent darunter (eigene Rechnung). Was für die LG Electronics Aktie spricht Partnerschaft mit Nvidia wieder gesichert

Humanoider Roboter für Anfang 2027 angekündigt

Neue Sparte für die Kühlung von Rechenzentren

Ausländische Anleger kaufen wieder in Seoul Was Anleger bedenken sollten Rund 41 Prozent unter dem Maihoch

Robotergeschäft bringt noch keinen Umsatz

Kerngeschäft mit Hausgeräten wächst langsam

Kurs hängt an Nachrichten zu Nvidia Einordnung der Redaktion: Die LG Electronics Aktie wird derzeit an zwei Maßstäben gemessen. Das Kerngeschäft mit Hausgeräten und Fernsehern ist solide und unspektakulär. Die Fantasie kommt von Robotern und Rechenzentren, und beides hängt an Nvidia. Der heutige Kurssprung zeigt, wie groß dieser Anteil an der Bewertung inzwischen ist. Der nächste harte Termin ist die Vorstellung des Roboters im ersten Quartal. FAQ Häufige Fragen zur LG Electronics Aktie Warum stieg die LG Electronics Aktie so stark?

Die Rückkehr von Jensen Huang zu Nvidia hat Zweifel an der Zusammenarbeit bei Robotern und KI-Rechenzentren ausgeräumt. Wann zeigt LG seinen humanoiden Roboter?

Geplant ist das erste Quartal 2027. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der LG Electronics Aktie?

ISIN KR7066570003, WKN 576798. Handelssymbol an der Korea Exchange: 066570. Das deutsche Handelssymbol wird nachgetragen.

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