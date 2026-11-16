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Leverage Shares startet europaweit erstes gehebeltes Anthropic-ETP bereits vor dem IPO

aktiencheck.de Redaktion 16.11.2026, 13:33 3 Min. Leverage Shares

Leverage Shares bringt vor dem Anthropic-Börsengang ein ETP an die LSE, das zunächst Cash hält und nach der Erstnotierung mit bis zu dreifachem täglichem Hebel auf die Aktie setzt.

Bild: Brecht Corbeel / Unsplash

Leverage Shares, Emittent börsengehandelter Produkte (ETPs) in Europa, hat am Freitag, den 13. November 2026, das 3x Long Anthropic ETP (ANT3) an der London Stock Exchange (LSE) gelistet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Das ETP (ISIN: XS3559864544, WKN: A4AYNK) ermöglicht es erfahrenen Anlegern, sich bereits vor dem geplanten Börsengang von Anthropic zu positionieren und ab dem ersten Handelstag mit dreifachem täglichem Hebel am Kurs der Aktie teilzuhaben. Nach aktuellem Stand ist Leverage Shares der einzige Anbieter in Europa, der ein gehebeltes Long-Produkt auf Anthropic bereits vor dem Börsengang bereitstellt. "Mit dem 3x Long Anthropic ETP gehen wir bewusst einen anderen Weg als bei klassischen Hebelprodukten", sagt Anton Gneupel, Sales & Business Development Manager bei Leverage Shares in Deutschland. "Anleger müssen nicht bis zur Erstnotierung warten, um sich zu positionieren. Sie können vorab einsteigen und sind ab dem ersten Handelstag mit dem Hebel dabei." Zwei Phasen: erst Cash-Vehikel, dann Hebel Der Aufbau des ETPs folgt einem zweistufigen Prinzip. In der Cash-Phase bis zum IPO wird das investierte Kapital zum Federal Funds Rate abzüglich eines Prozentpunkts verzinst. Ein Engagement in der Anthropic-Aktie besteht in diesem Zeitraum noch nicht, schließlich ist sie noch nicht handelbar und es fällt keine Verwaltungsgebühr an. Erst nach der Erstnotierung wird das Kapital mit bis zu dreifachem Hebel in die Aktie investiert. Das Engagement beginnt dabei erst nach Abschluss der Eröffnungsauktion am ersten Handelstag. Das ETP nimmt weder an der Zuteilung im Rahmen des Börsengangs noch an der Eröffnungsauktion teil, sondern kauft die Anthropic-Aktien an der Nasdaq, sobald dies danach möglich ist. Die Ausgabe neuer ETP-Anteile wird geschlossen, sobald der Kapitalbestand 25 Millionen US-Dollar erreicht. Anleger können das Produkt jederzeit handeln. Eine Mindesthaltedauer besteht nicht. Das gehebelte Engagement beginnt mit dem Aktienkauf. Anleger nehmen ab dem Ausführungspreis bis zum US-Börsenschluss an der Kursentwicklung teil, abzüglich Gebühren. Die Kursbewegung zwischen dem Ausgabepreis des Börsengangs und dem Eröffnungskurs wird nicht erfasst. Wie stark der Hebel tatsächlich wirkt, maximal dreifach, bestimmt unter anderem der Ausführungspreis. Weitere Informationen enthalten die Risikofaktoren im Prospekt. Leverage Shares veröffentlicht die erworbenen Aktien, den Ausführungspreis und die neue Zusammensetzung des ETPs über den britischen Meldedienst RNS. Die erste Londoner Handelssitzung mit der gehebelten Position beginnt am folgenden Geschäftstag um 8 Uhr GMT. Weitere Börsenplätze sollen folgen Zunächst steht das ETP an der LSE zum Handel zur Verfügung. Leverage Shares plant, es zeitnah auch an weiteren europäischen Börsen anzubieten, darunter Xetra. Damit soll das Produkt auch deutschen Anlegern über ihre gewohnten Handelsplätze zugänglich gemacht werden. Das 3x Long Anthropic ETP richtet sich an erfahrene Anleger, die mit der Funktionsweise gehebelter Produkte vertraut sind. Der tägliche Hebel bewirkt, dass sich Chancen wie Risiken gegenüber der Entwicklung der zugrunde liegenden Aktie vervielfachen.

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