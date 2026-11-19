Rekordumsatz, fast verdreifachtes Servergeschäft und ein ausgewiesener Verlust: Lenovo liefert im zweiten Geschäftsquartal ein Zahlenwerk mit zwei Gesichtern. Entscheidend ist, welches davon der Markt für das echte hält.
Lenovo-Aktie: Quartalszahlen Q2 GJ 2026/27 - Rekordumsatz von 30,2 Milliarden Dollar, doch unter dem Strich steht ein Verlust von 640 Millionen Dollar
Lenovo steigert den Umsatz im Quartal bis September um 48% auf 30,2 Mrd. US-Dollar, der bereinigte Gewinn springt auf 1,4 Mrd. Dollar. Nach HKFRS bleibt wegen Sonderposten ein Nettoverlust von 640 Mio. Dollar. Treiber ist das Servergeschäft mit KI.
Lenovo Group Limited (ISIN: HK0992009065, FSE: LHL, Hongkong: 992, ADR: LNVGY) hat am 19. November 2026 die Quartalszahlen für das zweite Geschäftsquartal 2026/27 (Juli bis September) veröffentlicht. Der Umsatz stieg um 48 Prozent auf den Rekordwert von 30,2 Milliarden US-Dollar, nach 20,5 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal. Die Quartalszahlen von Lenovo zeigen damit, wie stark das Geschäft mit KI-Infrastruktur den traditionell von PCs geprägten Konzern verändert.
Lenovo-Zahlen im Detail: Wachstum, aber teure Sonderposten
Der Bruttogewinn legte um 54 Prozent auf 4,84 Milliarden Dollar zu, die Bruttomarge verbesserte sich auf 16,0 Prozent nach 15,4 Prozent. Die operativen Kosten stiegen mit 98 Prozent auf knapp 5,0 Milliarden Dollar allerdings fast doppelt so schnell wie der Umsatz. Unter dem Strich weist Lenovo nach den Rechnungslegungsstandards HKFRS einen Betriebsverlust von 117 Millionen Dollar aus (Vorjahr: Gewinn von 643 Millionen) und ein den Aktionären zurechenbares Nettoergebnis von minus 640 Millionen Dollar. Das Ergebnis je Aktie lag bei minus 5,17 US-Cent nach plus 2,77 Cent.
Der bereinigte Nettogewinn, in dem Sonderposten herausgerechnet sind, liegt dagegen bei 1,36 Milliarden Dollar nach 512 Millionen im Vorjahr. Zu den Bereinigungen zählen laut Mitteilung unter anderem Wertänderungen bei Finanzbeteiligungen und bei Optionsscheinen (Warrants), Abschreibungen auf übernommene Firmenwerte sowie kalkulatorische Zinsen auf Wandelanleihen. Eine genaue Überleitung nennt die Mitteilung in den ausgewerteten Auszügen nicht; Anleger sollten sie im vollständigen Bericht prüfen.
|Kennzahl
|Q2 2026/27
|Q2 2025/26
|Veränderung
|Umsatz
|30.238
|20.452
|+48%
|Bruttogewinn
|4.841
|3.147
|+54%
|Bruttomarge
|16,0%
|15,4%
|+0,6 Pkt.
|Betriebsergebnis
|-117
|643
|–
|Nettoergebnis (HKFRS)
|-640
|340
|–
|Bereinigter Nettogewinn
|1.361
|512
|+166%
|Ergebnis je Aktie (unverwässert)
|-5,17
|2,77
|–
Angaben in Mio. US-Dollar, Ergebnis je Aktie in US-Cent. Analystenkonsens lag aus belastbarer Quelle nicht vor.
Quelle: Lenovo, Pressemitteilung vom 19.11.2026 (Tabelle über StockTitan)
Segmente: Das Server-Geschäft schiebt
Die Infrastruktursparte ISG erzielte 11,3 Milliarden Dollar Umsatz, ein Plus von 178 Prozent. Erstmals überschritt der Betriebsgewinn der Sparte eine Milliarde Dollar, die Marge erreichte mit 9,6 Prozent einen Rekord. Der Umsatz mit GPU-Servern wuchs um mehr als 300 Prozent; Lenovo meldet zudem erstmals Platz eins bei x86-Servern mit 16 Prozent Marktanteil. Die Pipeline für GPU-Server stieg gegenüber dem Vorquartal um 48 Prozent auf 80 Milliarden Dollar.
Die PC-Sparte IDG wuchs um 15 Prozent auf 17,4 Milliarden Dollar bei einer operativen Marge von 7,1 Prozent. Der globale PC-Marktanteil liegt laut Lenovo bei 23,8 Prozent. Die Servicesparte SSG kam auf 3,1 Milliarden Dollar (plus 20 Prozent) bei einer Marge von 26 Prozent. KI-bezogene Erlöse überschritten erstmals 10 Milliarden Dollar, ein Plus von 79 Prozent und 36 Prozent des Konzernumsatzes. Der operative Cashflow betrug 1,6 Milliarden Dollar, der freie Cashflow 1,2 Milliarden Dollar. Die Zwischendividende liegt bei 9,0 Hongkong-Cent je Aktie.
Ausblick: 100 Milliarden Dollar Jahresumsatz im Blick
Konzernchef Yuanqing Yang zeigt sich zuversichtlich, die Marke von 100 Milliarden Dollar Jahresumsatz womöglich schon in diesem Geschäftsjahr zu erreichen. Finanzchef Winston Cheng sprach von weiteren Fortschritten auf dem Weg zu einer Nettomarge von mehr als 5 Prozent. Ein Vergleich mit den Prognosen der Analysten ist derzeit nicht möglich, weil kein belastbarer Konsens vorlag.
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