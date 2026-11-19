Der Bruttogewinn legte um 54 Prozent auf 4,84 Milliarden Dollar zu, die Bruttomarge verbesserte sich auf 16,0 Prozent nach 15,4 Prozent. Die operativen Kosten stiegen mit 98 Prozent auf knapp 5,0 Milliarden Dollar allerdings fast doppelt so schnell wie der Umsatz. Unter dem Strich weist Lenovo nach den Rechnungslegungsstandards HKFRS einen Betriebsverlust von 117 Millionen Dollar aus (Vorjahr: Gewinn von 643 Millionen) und ein den Aktionären zurechenbares Nettoergebnis von minus 640 Millionen Dollar. Das Ergebnis je Aktie lag bei minus 5,17 US-Cent nach plus 2,77 Cent.

Der bereinigte Nettogewinn, in dem Sonderposten herausgerechnet sind, liegt dagegen bei 1,36 Milliarden Dollar nach 512 Millionen im Vorjahr. Zu den Bereinigungen zählen laut Mitteilung unter anderem Wertänderungen bei Finanzbeteiligungen und bei Optionsscheinen (Warrants), Abschreibungen auf übernommene Firmenwerte sowie kalkulatorische Zinsen auf Wandelanleihen. Eine genaue Überleitung nennt die Mitteilung in den ausgewerteten Auszügen nicht; Anleger sollten sie im vollständigen Bericht prüfen.