Wachstum ja, Gewinn noch nicht: Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang bleibt für die Lemonade-Aktie bei „Hold“ und senkt das Kursziel von 48 auf 45 US-Dollar. Zum Kurs von 43,95 US-Dollar laut Ratingübersicht bleibt nur ein Abstand von gut 2 Prozent. Am 17. November lädt der Digitalversicherer zum Investorentag.
Lemonade-Aktie: Einen Tag vor dem Investorentag – Morgan Stanley dreht am Kursziel
Lemonade wächst rasant und will im vierten Quartal erstmals ein positives bereinigtes EBITDA zeigen. Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang bleibt für die Lemonade-Aktie dennoch bei „Hold“ – und senkt das Kursziel.
Steckbrief
- Unternehmen
- Lemonade, Inc.
- Handelssymbol
- LMND (NYSE)
- Analyst
- Bob Huang
- Bank
- Morgan Stanley
- Rating
- Hold (bestätigt)
- Kursziel
- 45 US-Dollar (zuvor 48 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Morgan Stanley zur Lemonade-Aktie
Prämien wachsen rasant – Verluste bleiben vorerst
Bob Huang bleibt neutral. Das Wachstum überzeugt, der Weg in die Gewinnzone ist aber noch nicht geschafft.
Im dritten Quartal stiegen die laufenden Bruttoprämien (In-Force Premium) um 34 Prozent auf 1,55 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz legte um 73 Prozent auf 336,1 Millionen US-Dollar zu.
Unter dem Strich stand dennoch ein Verlust von 43,7 Millionen US-Dollar. Nach den Zahlen fiel die Aktie am 5. November um rund 7 Prozent.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang zu lesen ist:
Mehr Kunden
Die Zahl der Kunden stieg um 23 Prozent auf rund 3,52 Millionen.
Erstes Plus in Sicht
Für das vierte Quartal erwartet Lemonade ein bereinigtes EBITDA von 5 bis 9 Millionen US-Dollar.
Schadenquote steigt
Die Bruttoschadenquote lag bei 65 Prozent nach 62 Prozent im Vorjahresquartal.
Hohe Werbeausgaben
Für Vertrieb und Marketing gab Lemonade 83 Millionen US-Dollar aus nach 57 Millionen ein Jahr zuvor.
Der Investorentag als Bewährungsprobe
Für 2027 peilt Lemonade das erste Gesamtjahr mit positivem bereinigtem EBITDA an. Am Investorentag dürfte das Management diese Ziele genauer erläutern.
Bis dahin bleibt die Frage, wie schnell das Wachstum in Gewinne umschlägt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Morgan Stanley & Co. LLC, Analyst Bob Huang. Die Bestätigung mit Kurszielsenkung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 45 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.morganstanley.com – Research-Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Lemonade, Inc. (LMND): Halten, Kursziel 45,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Bob Huang, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 20:08 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 20:08 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bob Huang, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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