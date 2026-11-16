Lemonade-Aktie: Einen Tag vor dem Investorentag – Morgan Stanley dreht am Kursziel

Im dritten Quartal stiegen die laufenden Bruttoprämien (In-Force Premium) um 34 Prozent auf 1,55 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz legte um 73 Prozent auf 336,1 Millionen US-Dollar zu.

Unter dem Strich stand dennoch ein Verlust von 43,7 Millionen US-Dollar. Nach den Zahlen fiel die Aktie am 5. November um rund 7 Prozent.