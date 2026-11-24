Rücksetzer bei einem KI-Profiteur: Die Legrand-Aktie (ISIN: FR0010307819, WKN: A0JKB2, Handelssymbol Euronext Paris: LR, US-Handelssymbol: LGRVF im OTC-Handel) ist am Dienstagmittag CAC40 Verlierer Nummer vier. Um 14:10 Uhr notierte die Aktie mit minus 1,81 Prozent bei 130,35 Euro. Anders als bei anderen Werten gibt es für die Legrand-Aktie keine neue Konzernmeldung.
Legrand-Aktie CAC40 Verlierer: Minus 1,81 Prozent – KI-Euphorie bei Rechenzentrums-Werten kühlt ab
Die Legrand-Aktie ist am Dienstagmittag CAC40 Verlierer Nummer vier: Minus 1,81 Prozent auf 130,35 Euro. Der Elektrotechnik-Konzern gerät mit dem Technologiesektor unter Druck. Die Hintergründe.
Die Gründe für den Kursverlust
Mit der Tech-Branche nach unten
Technologiesektor schwach
Der europäische Technologiesektor verliert am Mittag rund 1,5 Prozent, nachdem er am Montag kräftig zugelegt hatte.
Rechenzentrums-Thema
Legrand liefert Elektrotechnik für Gebäude und Rechenzentren und gilt deshalb als Profiteur des KI-Ausbaus. Kühlt die Stimmung bei KI-Werten ab, gibt auch die Legrand-Aktie nach.
Keine eigene Nachricht
Eine konkrete Meldung des Unternehmens ist für den Dienstag nicht bekannt.
Häufige Fragen zur Legrand-Aktie
Warum ist die Legrand-Aktie heute CAC40 Verlierer?
Sie folgt dem schwächeren Technologiesektor, eine eigene Nachricht gibt es nicht.
Wie lauten ISIN und WKN der Legrand-Aktie?
ISIN FR0010307819, WKN A0JKB2.
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