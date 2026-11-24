Legrand liefert Stromverteilung, Schaltschränke und Kühltechnik für Rechenzentren und gilt deshalb an der Börse als Profiteur des KI-Ausbaus. Diese Rolle brachte der Aktie am Montag den Kurssprung, als die Rückkehr von Jensen Huang zu Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, US-Handelssymbol: NVDA) den gesamten Sektor anschob. Am Dienstag drehte die Stimmung: Nvidia verlor in New York 8,6 Prozent, Halbleiter-, Rechenzentrums- und Cloud-Werte wurden abverkauft. Die Unternehmen, die am Vortag von der Erholung der KI-Werte profitiert hatten, gaben stark nach, in Paris neben Soitec vor allem Legrand und Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Handelssymbol: SU).