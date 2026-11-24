Vom Gewinner zum Verlierer in 24 Stunden: Die Legrand-Aktie (ISIN: FR0010307819, WKN: A0JKB2, Handelssymbol Euronext Paris: LR, US-Handelssymbol: LGRVF im OTC-Handel) ist am Dienstag der drittgrößte CAC40 Verlierer des Tages. Der Spezialist für elektrische und digitale Gebäudeinfrastruktur schloss mit minus 5,57 Prozent bei 125,35 Euro. Am Montag hatte die Legrand-Aktie noch mit rund 4 Prozent Plus zu den stärksten Werten im Index gehört. Eine Nachricht aus dem Unternehmen gab es nicht, die Ursache liegt im Sektor.
Legrand-Aktie CAC40 Verlierer des Tages: Minus 5,57 Prozent – Rechenzentrums-Fantasie bekommt einen Dämpfer
Die Legrand-Aktie fällt um 5,57 Prozent auf 125,35 Euro und ist der drittgrößte CAC40 Verlierer des Tages. Der Elektrotechnik-Konzern gibt den Gewinn vom Montag vollständig ab, weil Anleger KI-Profiteure verkaufen. Die Analyse zeigt die Hintergründe.
Der Auslöser
KI-Profiteure werden verkauft
Legrand liefert Stromverteilung, Schaltschränke und Kühltechnik für Rechenzentren und gilt deshalb an der Börse als Profiteur des KI-Ausbaus. Diese Rolle brachte der Aktie am Montag den Kurssprung, als die Rückkehr von Jensen Huang zu Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, US-Handelssymbol: NVDA) den gesamten Sektor anschob. Am Dienstag drehte die Stimmung: Nvidia verlor in New York 8,6 Prozent, Halbleiter-, Rechenzentrums- und Cloud-Werte wurden abverkauft. Die Unternehmen, die am Vortag von der Erholung der KI-Werte profitiert hatten, gaben stark nach, in Paris neben Soitec vor allem Legrand und Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Handelssymbol: SU).
Die Gründe für den Kursverlust
Drei Faktoren hinter dem Minus
Gegenbewegung nach dem Montag
Der Kurssprung vom Vortag beruhte auf Nvidia, nicht auf Legrand. Mit dem Rückschlag dort fiel die Stütze weg.
Fallende Kupferpreise als Signal
Der Kupferpreis gab nach. Das Metall gilt als Gradmesser für Investitionen in KI und Rechenzentren, also genau für den Markt, der Legrands Wachstum treibt.
Schwächerer Verlauf über den Tag
Am Mittag lag die Legrand-Aktie knapp 2 Prozent im Minus, am Nachmittag rund 4 Prozent. Zum Handelsschluss weitete sich der Verlust mit der schwachen Wall Street auf 5,57 Prozent aus.
Einordnung
Das Geschäft läuft, die Aktie schwankt
Operativ gibt es keinen Anlass für den Kursverlust. Am 5. November hob Legrand das Ziel für das organische Wachstum 2026 auf 11 bis 13 Prozent an. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 19,5 Prozent auf 8,33 Milliarden Euro, sieben Übernahmen wurden 2026 abgeschlossen. Als Risiken nennt das Unternehmen die Integration der vielen Zukäufe, Währungseffekte und einen höheren Bedarf an Betriebskapital. Charttechnisch rückt die nächste Unterstützung bei 123,65 Euro in den Blick. Die Jahreszahlen folgen am 10. Februar 2027.
Häufige Fragen zur Legrand-Aktie
Warum ist die Legrand-Aktie CAC40 Verlierer des Tages?
Anleger verkauften am Dienstag Aktien, die als Profiteure des KI-Ausbaus gelten. Die Legrand-Aktie verlor 5,57 Prozent, ohne dass es eine eigene Nachricht gab.
Wo schloss die Legrand-Aktie am Dienstag?
Bei 125,35 Euro an der Euronext Paris.
Wie lauten ISIN und WKN der Legrand-Aktie?
ISIN FR0010307819, WKN A0JKB2.
Wann legt Legrand die nächsten Zahlen vor?
Die Jahreszahlen 2026 sind für den 10. Februar 2027 angesetzt.
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