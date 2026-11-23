Die LEG Immobilien-Aktie steht vor einer interessanten Ausgangslage. Während der Kurs um 1,23 % auf 50,35 Euro steigt, hat BlackRock Financial Management, Inc. am 20. November 2026 erstmals eine meldepflichtige Netto-Leerverkaufsposition von 0,52 % erreicht. Zusammen mit Marshall Wace LLP mit 1,48 %, Citadel Advisors LLC mit 0,71 % und Jupiter Asset Management Limited mit 0,50 % summieren sich die zuletzt ausgewiesenen Short-Positionen auf 3,21 % des Aktienkapitals. Die institutionelle Positionierung zeigt, dass mehrere professionelle Marktteilnehmer weiterhin eine relevante Short-Exponierung gegenüber LEG Immobilien halten. Gleichzeitig beweist die positive Tagesperformance, dass die Aktie trotz dieser Ausgangslage Käufer findet. Für die weitere Entwicklung bleiben insbesondere die Finanzierungskosten, die Immobilienbewertungen und die operative Ertragskraft entscheidend. Sollten sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessern, könnte die Aktie zusätzlichen Rückenwind erhalten und einzelne Leerverkäufer zu einer Neubewertung ihrer Positionen bewegen. Verschlechtern sich dagegen die fundamentalen Perspektiven, könnten die Risiken stärker in den Vordergrund rücken. Die neue BlackRock-Position sorgt für zusätzliche Spannung – die entscheidenden Antworten werden jedoch die kommenden Geschäftszahlen und die Entwicklung des Immobilienmarktes liefern.