LEG Immobilien Aktie: Der neue Großaktionär liefert Zahlen – der Wohnungskonzern steigt als MDAX Gewinner über 51 Euro

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 18:01 2 Min.

Die LEG Immobilien Aktie gewinnt am Mittwoch 1,87 Prozent auf 51,80 Euro und zählt am Abend zu den MDAX Gewinnern. Aroundtown hebt dank seiner Beteiligung an LEG die Prognose an. Das rückt den Düsseldorfer Wohnungskonzern erneut ins Rampenlicht.

Bild: Tierra Mallorca / Unsplash

Die LEG Immobilien Aktie profitiert am Mittwoch von Nachrichten ihres neuen Großaktionärs. Zum Handelsschluss notiert das Papier bei 51,80 Euro, ein Plus von 1,87 Prozent. Damit gehört der Düsseldorfer Wohnungskonzern zu den MDAX Gewinnern. Kurs der LEG Immobilien Aktie am Abend 51,80 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +1,87 % FFO-I-Rendite der LEG-Aktie laut Aroundtown über 13 % AFFO-Wachstum nach neun Monaten +4,9 % Quelle : Kursliste 25.11.2026, 17:48 Uhr; Aroundtown; LEG Der Auslöser Warum die LEG Immobilien Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung von LEG gibt es nicht. Den Impuls liefert Aroundtown: Der Gewerbeimmobilienkonzern hob am Mittwoch mit seinen Quartalszahlen die Prognose an, getragen vom Einstieg der Tochter Grand City Properties bei LEG. Aroundtown begründet den Einstieg damit, dass LEG-Aktien eine operative Rendite von mehr als 13 Prozent bieten. Für die Börse ist das eine Bestätigung, dass Branchenkenner den Kurs für attraktiv halten. Grand City Properties hatte zunächst gut 20 Prozent an LEG offengelegt und führt das Paket als Finanzinvestition. Aroundtown hält sich die Möglichkeit offen, den Anteil auf bis zu 29,9 Prozent zu erhöhen. Diese Option nährt am Markt Spekulationen über weitere Schritte. Die Fundamentaldaten Operativ stark, Verschuldungsziel kassiert Operativ läuft es bei LEG ordentlich. Nach neun Monaten stieg der AFFO um 4,9 Prozent, die Prognose für 2026 wurde bestätigt. Das Ziel für die Verschuldungsquote hat LEG wegen erwarteter Abwertungen im zweiten Halbjahr jedoch aufgegeben. Moody's hatte das Rating im September auf Baa1 angehoben. Was für die LEG Immobilien Aktie sprechen könnte Großaktionär sieht hohe operative Rendite

AFFO-Prognose bestätigt

Rating auf Baa1 angehoben Was Anleger bedenken sollten Abwertungen im Portfolio erwartet

Verschuldungsziel aufgegeben

Absichten des Großaktionärs offen Einordnung der Redaktion: Die LEG Immobilien Aktie ist MDAX Gewinner, weil der neue Großaktionär seine Rechnung offenlegt. Ob aus der Finanzbeteiligung mehr wird, bleibt die große offene Frage. FAQ Häufige Fragen zur LEG Immobilien Aktie Warum steigt die LEG Immobilien Aktie heute?

Aroundtown hebt dank seiner Beteiligung an LEG die Prognose an. Das stützt die LEG-Aktie. Wer ist an LEG Immobilien beteiligt?

Die Aroundtown-Tochter Grand City Properties hält einen großen Anteil von zuletzt gut 20 Prozent oder mehr. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der LEG Immobilien Aktie?

ISIN DE000LEG1110, WKN LEG111. Handelssymbol an deutschen Börsen: LEG. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur LEG Immobilien Aktie Die LEG Immobilien Aktie ist am Abend MDAX Gewinner. Die angehobene Prognose von Aroundtown macht sichtbar, welchen Wert der Großaktionär in LEG sieht.

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