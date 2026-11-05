LEG Immobilien Aktie: Hedgefonds wetten gegen den Wohnungskonzern - warum der Kursanstieg jetzt besonders brisant ist!

Bei der LEG Immobilien-Aktie bahnt sich ein spannendes Kräftemessen zwischen institutionellen Leerverkäufern und optimistischen Anlegern an! Während die Aktie des deutschen Wohnungskonzerns um 0,592 Prozent auf 50,95 Euro steigt, verschärft ein bekannter US-Hedgefonds seine Wette auf fallende Kurse. Citadel Advisors LLC hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 4. November 2026 von 0,59 auf 0,61 Prozent erhöht. Doch Citadel ist nicht allein: Marshall Wace LLP hält eine deutlich größere Short-Position von 1,54 Prozent, während Jupiter Asset Management Limited mit weiteren 0,50 Prozent auf der Short-Seite vertreten ist. Zusammen ergeben die drei zuletzt gemeldeten Positionen 2,65 Prozent des ausgegebenen LEG-Aktienkapitals. Warum setzen professionelle Investoren auf fallende Kurse, während die Aktie zulegt? Und könnte ausgerechnet die beträchtliche Short-Positionierung bei einer positiven Überraschung zum Problem für die Hedgefonds werden?