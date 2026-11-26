Mit 24,98 Prozent bleibt GCP knapp unter der Schwelle von 25 Prozent, ab der ein Aktionär bei vielen Hauptversammlungsbeschlüssen eine Sperrminorität hätte. Ein Übernahmeangebot müsste erst ab 30 Prozent abgegeben werden. Aroundtown hält rund 85 Prozent an GCP.

LEG verwaltet ein Portfolio im Wert von rund 20 Milliarden Euro, vor allem Wohnungen in Nordrhein-Westfalen. Für die LEG Immobilien Aktie ist ein strategischer Großaktionär ein Signal, dass ein Branchenkenner die Bestände zu diesem Preis für attraktiv hält.