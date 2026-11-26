Ein neuer Großaktionär bringt Bewegung in den deutschen Wohnungsmarkt. Grand City Properties, eine Tochter von Aroundtown, hält 24,98 Prozent an LEG Immobilien. Die Anteile wurden nach Angaben von Aroundtown deutlich unter Buchwert erworben, daraus ergibt sich ein einmaliger Buchgewinn von mehr als einer Milliarde Euro. Die LEG Immobilien Aktie schloss am Mittwoch 2,6 Prozent höher bei 52,15 Euro. Aroundtown legte um 4,9 Prozent zu und war damit bester Wert im MDAX.
LEG Immobilien Aktie: Aroundtown-Tochter steigt mit fast 25 Prozent ein – was der Großaktionär für Anleger bedeutet
Die Aroundtown-Tochter GCP hält knapp 25 Prozent an LEG Immobilien und hat dafür deutlich unter Buchwert bezahlt. Die LEG Immobilien Aktie steigt um 2,6 Prozent, Aroundtown ist mit fast 5 Prozent bester Wert im MDAX.
Der Einstieg
Knapp unter der Sperrminorität
Mit 24,98 Prozent bleibt GCP knapp unter der Schwelle von 25 Prozent, ab der ein Aktionär bei vielen Hauptversammlungsbeschlüssen eine Sperrminorität hätte. Ein Übernahmeangebot müsste erst ab 30 Prozent abgegeben werden. Aroundtown hält rund 85 Prozent an GCP.
LEG verwaltet ein Portfolio im Wert von rund 20 Milliarden Euro, vor allem Wohnungen in Nordrhein-Westfalen. Für die LEG Immobilien Aktie ist ein strategischer Großaktionär ein Signal, dass ein Branchenkenner die Bestände zu diesem Preis für attraktiv hält.
Die offenen Fragen
Partner oder Übernahmeinteressent?
Welche Pläne Aroundtown mit dem Paket verfolgt, ist offen. Denkbar sind eine reine Finanzbeteiligung, eine engere Zusammenarbeit oder später weitere Schritte. Aroundtown hob zugleich die eigene Prognose für das operative Ergebnis FFO I auf 285 bis 305 Millionen Euro an und kündigte eine neue Doppelspitze an.
Für LEG-Aktionäre bleibt die Unsicherheit: Ein großer Aktionär kann den Kurs stützen, aber auch Interessenkonflikte mit sich bringen.
Bei der LEG Immobilien Aktie hat sich über Nacht die Aktionärsstruktur verschoben. Welche Rolle der neue Großaktionär spielen will, dürfte den Kurs in den kommenden Monaten prägen.
Häufige Fragen zur LEG Immobilien Aktie
Wer ist bei LEG eingestiegen?
Grand City Properties, eine Tochter von Aroundtown, mit 24,98 Prozent.
Wie reagierte die LEG Immobilien Aktie?
Sie schloss am 25. November 2,6 Prozent höher bei 52,15 Euro.
Muss Aroundtown ein Übernahmeangebot machen?
Nein. Die Pflicht entsteht in Deutschland erst ab 30 Prozent der Stimmrechte.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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