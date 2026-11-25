Was ist der AFFO?

Der AFFO misst den operativen Mittelzufluss nach Investitionen in den Bestand. Er ist die zentrale Steuerungsgröße von LEG und Grundlage der Dividende.

Warum hat LEG das Schuldenziel gestrichen?

Der Konzern erwartet im zweiten Halbjahr 2026 eine Abwertung des Immobilienportfolios. Das erhöht rechnerisch den Verschuldungsgrad.

Wie sieht die Prognose für 2027 aus?

LEG stellt einen AFFO von 230 bis 250 Millionen Euro und ein Mietwachstum von 2,9 bis 3,1 Prozent in Aussicht.