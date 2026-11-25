Die LEG Immobilien Aktie zeigt in diesem Herbst zwei Gesichter. Operativ hat der Düsseldorfer Wohnungskonzern in den ersten neun Monaten 2026 besser abgeschnitten als erwartet: Der AFFO, die wichtigste Ergebnisgröße, stieg von 181,3 auf 190,1 Millionen Euro. Marktteilnehmer hatten dagegen mit einem Rückgang auf rund 174 Millionen Euro gerechnet. Zugleich aber hat LEG sein Verschuldungsziel für 2026 gestrichen – in einem Umfeld, das der Konzern selbst als sehr zäh beschreibt.
LEG Immobilien Aktie: Gewinn über den Erwartungen, erste Prognose für 2027 – aber das Schuldenziel fällt
LEG steigert den AFFO auf 190,1 Millionen Euro und gibt erstmals Ziele für 2027 aus. Gleichzeitig kassiert der Wohnungskonzern sein Verschuldungsziel. Was das für die LEG Immobilien Aktie heißt.
Die Zahlen
Mieten steigen, Zinsen bremsen
Getragen wurde das Ergebnis vom organischen Mietwachstum, das 28,6 Millionen Euro zum AFFO beitrug. Die bereinigte EBITDA-Marge kletterte um 60 Basispunkte auf 79,8 Prozent. Gegenwind kam von den Finanzierungskosten: Höhere Zinszahlungen kosteten 17,8 Millionen Euro, Verkäufe schmälerten die Nettokaltmiete um 3,9 Millionen Euro. Der FFO I blieb mit 370,0 Millionen Euro nahezu unverändert. Je Aktie stieg der AFFO um 2,1 Prozent auf 2,47 Euro.
Der Ausblick
Erstmals Ziele für 2027
Für 2026 bestätigte LEG die AFFO-Spanne von 220 bis 240 Millionen Euro. Neu ist der Blick auf 2027: Dann soll der AFFO 230 bis 250 Millionen Euro erreichen, die Mieten sollen um 2,9 bis 3,1 Prozent zulegen – etwas langsamer als zuletzt. Das Ziel, den Verschuldungsgrad 2026 auf 45 Prozent zu senken, entfällt; LEG verweist auf die für das zweite Halbjahr erwartete Abwertung des Portfolios. An der Dividendenpolitik hält der Konzern fest: Ausgeschüttet werden sollen der gesamte AFFO sowie ein Teil der Verkaufserlöse.
Die LEG Immobilien Aktie hängt weniger an den Mieten als an den Zinsen – und an der Frage, wann die Abwertungen enden.
Häufige Fragen zur LEG Immobilien Aktie
Was ist der AFFO?
Der AFFO misst den operativen Mittelzufluss nach Investitionen in den Bestand. Er ist die zentrale Steuerungsgröße von LEG und Grundlage der Dividende.
Warum hat LEG das Schuldenziel gestrichen?
Der Konzern erwartet im zweiten Halbjahr 2026 eine Abwertung des Immobilienportfolios. Das erhöht rechnerisch den Verschuldungsgrad.
Wie sieht die Prognose für 2027 aus?
LEG stellt einen AFFO von 230 bis 250 Millionen Euro und ein Mietwachstum von 2,9 bis 3,1 Prozent in Aussicht.
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