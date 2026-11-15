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LEG Aktienanalyse: 6 Prozent Dividendenrendite, Kurs 60 Prozent unter dem Fünfjahresniveau – Chance oder Zinsfalle?

aktiencheck.de Redaktion4 Min.

LEG Immobilien steuert auf einen Rekord beim operativen Ergebnis zu und lockt mit fast 6 Prozent Dividendenrendite. Trotzdem gehört die LEG-Aktie zu den MDAX-Verlierern der Woche. Unsere LEG Aktienanalyse zeigt, was den Wohnungskonzern belastet, wie sicher die Dividende ist und was die LEG Aktienprognose bestimmt.

Bei LEG Immobilien stehen gute Mieten gegen hohe Zinsen. Der Düsseldorfer Wohnungskonzern peilt für 2026 ein Rekordergebnis an und zahlt eine üppige Dividende. Die LEG-Aktie verlor in dieser Woche dennoch 3,50 Prozent und schloss bei 49,12 Euro – mehr als 60 Prozent unter dem Niveau von vor fünf Jahren. Diese LEG Aktienanalyse zeigt, was den Kurs drückt und was die LEG Aktienprognose bestimmt.

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LEG Aktienanalyse: 6 Prozent Dividendenrendite, Kurs 60 Prozent unter dem Fünfjahresniveau – Chance oder Zinsfalle?
Bild: KI-generiert
AFFO-Prognose 2026, Rekordziel
220–240 Mio. €
Dividende für 2025, plus 8 Prozent
2,92 €
Dividendenrendite laut onvista
rund 6 %
erwartetes Mietwachstum 2026
3,8–4,0 %
KGV laut onvista
rund 7
Quelle: LEG Immobilien, Mitteilungen 2026; Kurs Xetra 13. November 2026

Steckbrief

Unternehmen
LEG Immobilien SE
Sitz
Düsseldorf
Ticker
LEG (Xetra)
Index
MDAX
Kurs
49,12 Euro
KGV
rund 7
Dividendenrendite
rund 6 Prozent
Vorstandschef
Lars von Lackum
Großaktionär
Grand City Properties, rund 20 Prozent

Stand: 15.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista

Die Ausgangslage

Steigende Mieten, fallender Kurs

Die LEG Aktie ist vor allem eine Wette auf die Zinsen.

LEG vermietet vor allem bezahlbare Wohnungen in Nordrhein-Westfalen. Die Mieten steigen verlässlich, doch höhere Finanzierungskosten drücken auf die Bewertung des gesamten Sektors. Zuletzt sorgte Branchenführer Vonovia mit gesenkten Zielen für 2027 und 2028 für Unruhe; die Vonovia-Aktie fiel auf den tiefsten Stand seit zwölf Jahren. Seit Kurzem hält Grand City Properties rund 20 Prozent an LEG.

Die Zahlen

Mieten rauf, AFFO vorübergehend runter

Für jede LEG Aktienanalyse ist der AFFO die wichtigste Kennzahl.

2025 erreichte LEG mit einem AFFO von 220,5 Millionen Euro einen Rekord, die Nettokaltmiete stieg um 7 Prozent auf rund 920 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr 2026 sank der AFFO um 12,7 Prozent auf 110,5 Millionen Euro – nach Unternehmensangaben wegen vorgezogener Investitionen und höherer Zinskosten. Das Management erwartet, dass sich das im Jahresverlauf ausgleicht.

LEG Immobilien: AFFO

Millionen Euro

Quelle: LEG Immobilien; 2026 Mitte der Prognose

Daten als Tabelle
JahrAFFO
2024200,4
2025220,5
2026e230

Der Ausblick

Rekordziel bestätigt

LEG hielt an der Prognose für 2026 fest: ein AFFO von 220 bis 240 Millionen Euro, ein FFO I von 475 bis 495 Millionen Euro und ein Mietwachstum von 3,8 bis 4,0 Prozent. Erreicht LEG die Mitte, wäre das ein neuer Höchstwert. Die Dividende orientiert sich am AFFO – für 2025 zahlte LEG 2,92 Euro je Aktie.

Die Bewertung

KGV um 7, Rendite um 6 Prozent

Mit einem KGV von rund 7 und einer Dividendenrendite von fast 6 Prozent wirkt die LEG Aktie günstig. Der Markt preist allerdings ein, dass höhere Zinsen die Immobilienwerte und damit das Eigenkapital weiter belasten könnten. Die Aktie notiert seit Jahren unter dem bilanziellen Wert der Immobilien je Aktie.

Die Analysten

Ergebnis stabil, Bewertung umstritten

Analysten loben die verlässliche Mietentwicklung und die Dividende, sehen aber die Zinsentwicklung als zentrales Risiko. Viele warten darauf, dass sich die Kapitalmarktzinsen stabilisieren, bevor sie eine Neubewertung des Sektors erwarten. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.

Die Szenarien

LEG Aktienprognose: drei Wege für die Aktie

  1. Szenario 1: Zinsen sinken

    Fallende Renditen machen Wohnimmobilien wieder attraktiv. Dann könnte die LEG Aktie deutlich über 55 Euro steigen.

  2. Szenario 2: Seitwärts mit Dividende

    LEG erreicht das Rekordziel, die Zinsen bleiben hoch. Die Aktie pendelt, die Dividende liefert die Rendite.

  3. Szenario 3: Zinsschock

    Steigende Renditen erzwingen Abwertungen. Dann droht ein neuer Rückgang.

  1. 5. März 2026

    Jahreszahlen 2025

    Rekord-AFFO, Dividende 2,92 Euro

  2. August 2026

    Halbjahreszahlen

    AFFO −12,7 %, Prognose bestätigt

  3. 13. November 2026Jetzt

    Woche

    Minus 3,50 Prozent

Quelle: LEG Immobilien; Stand 15. November 2026

Häufige Fragen zur LEG Aktienanalyse

Warum fällt die LEG Aktie?
Der gesamte Wohnimmobiliensektor steht wegen höherer Zinsen unter Druck; zuletzt belasteten gesenkte Ziele von Vonovia die Stimmung.

Was erwartet LEG für 2026?
Einen AFFO von 220 bis 240 Millionen Euro – das wäre ein Rekord.

Wie hoch ist die Dividende der LEG Aktie?
Für 2025 zahlte LEG 2,92 Euro je Aktie, die Rendite liegt bei rund 6 Prozent.

Wer ist Großaktionär bei LEG?
Grand City Properties mit rund 20 Prozent.

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