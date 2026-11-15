LEG Aktienanalyse: 6 Prozent Dividendenrendite, Kurs 60 Prozent unter dem Fünfjahresniveau – Chance oder Zinsfalle?

Bei LEG Immobilien stehen gute Mieten gegen hohe Zinsen. Der Düsseldorfer Wohnungskonzern peilt für 2026 ein Rekordergebnis an und zahlt eine üppige Dividende. Die LEG-Aktie verlor in dieser Woche dennoch 3,50 Prozent und schloss bei 49,12 Euro – mehr als 60 Prozent unter dem Niveau von vor fünf Jahren. Diese LEG Aktienanalyse zeigt, was den Kurs drückt und was die LEG Aktienprognose bestimmt.