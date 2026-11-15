Bei LEG Immobilien stehen gute Mieten gegen hohe Zinsen. Der Düsseldorfer Wohnungskonzern peilt für 2026 ein Rekordergebnis an und zahlt eine üppige Dividende. Die LEG-Aktie verlor in dieser Woche dennoch 3,50 Prozent und schloss bei 49,12 Euro – mehr als 60 Prozent unter dem Niveau von vor fünf Jahren. Diese LEG Aktienanalyse zeigt, was den Kurs drückt und was die LEG Aktienprognose bestimmt.
LEG Aktienanalyse: 6 Prozent Dividendenrendite, Kurs 60 Prozent unter dem Fünfjahresniveau – Chance oder Zinsfalle?
LEG Immobilien steuert auf einen Rekord beim operativen Ergebnis zu und lockt mit fast 6 Prozent Dividendenrendite. Trotzdem gehört die LEG-Aktie zu den MDAX-Verlierern der Woche. Unsere LEG Aktienanalyse zeigt, was den Wohnungskonzern belastet, wie sicher die Dividende ist und was die LEG Aktienprognose bestimmt.
LEGLEG
Steckbrief
- Unternehmen
- LEG Immobilien SE
- Sitz
- Düsseldorf
- Ticker
- LEG (Xetra)
- Index
- MDAX
- Kurs
- 49,12 Euro
- KGV
- rund 7
- Dividendenrendite
- rund 6 Prozent
- Vorstandschef
- Lars von Lackum
- Großaktionär
- Grand City Properties, rund 20 Prozent
Stand: 15.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista
Die Ausgangslage
Steigende Mieten, fallender Kurs
Die LEG Aktie ist vor allem eine Wette auf die Zinsen.
LEG vermietet vor allem bezahlbare Wohnungen in Nordrhein-Westfalen. Die Mieten steigen verlässlich, doch höhere Finanzierungskosten drücken auf die Bewertung des gesamten Sektors. Zuletzt sorgte Branchenführer Vonovia mit gesenkten Zielen für 2027 und 2028 für Unruhe; die Vonovia-Aktie fiel auf den tiefsten Stand seit zwölf Jahren. Seit Kurzem hält Grand City Properties rund 20 Prozent an LEG.
Die Zahlen
Mieten rauf, AFFO vorübergehend runter
Für jede LEG Aktienanalyse ist der AFFO die wichtigste Kennzahl.
2025 erreichte LEG mit einem AFFO von 220,5 Millionen Euro einen Rekord, die Nettokaltmiete stieg um 7 Prozent auf rund 920 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr 2026 sank der AFFO um 12,7 Prozent auf 110,5 Millionen Euro – nach Unternehmensangaben wegen vorgezogener Investitionen und höherer Zinskosten. Das Management erwartet, dass sich das im Jahresverlauf ausgleicht.
LEG Immobilien: AFFO
Millionen Euro
Quelle: LEG Immobilien; 2026 Mitte der Prognose
Daten als Tabelle
|Jahr
|AFFO
|2024
|200,4
|2025
|220,5
|2026e
|230
Der Ausblick
Rekordziel bestätigt
LEG hielt an der Prognose für 2026 fest: ein AFFO von 220 bis 240 Millionen Euro, ein FFO I von 475 bis 495 Millionen Euro und ein Mietwachstum von 3,8 bis 4,0 Prozent. Erreicht LEG die Mitte, wäre das ein neuer Höchstwert. Die Dividende orientiert sich am AFFO – für 2025 zahlte LEG 2,92 Euro je Aktie.
Die Bewertung
KGV um 7, Rendite um 6 Prozent
Mit einem KGV von rund 7 und einer Dividendenrendite von fast 6 Prozent wirkt die LEG Aktie günstig. Der Markt preist allerdings ein, dass höhere Zinsen die Immobilienwerte und damit das Eigenkapital weiter belasten könnten. Die Aktie notiert seit Jahren unter dem bilanziellen Wert der Immobilien je Aktie.
Die Analysten
Ergebnis stabil, Bewertung umstritten
Analysten loben die verlässliche Mietentwicklung und die Dividende, sehen aber die Zinsentwicklung als zentrales Risiko. Viele warten darauf, dass sich die Kapitalmarktzinsen stabilisieren, bevor sie eine Neubewertung des Sektors erwarten. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
LEG Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Zinsen sinken
Fallende Renditen machen Wohnimmobilien wieder attraktiv. Dann könnte die LEG Aktie deutlich über 55 Euro steigen.
Szenario 2: Seitwärts mit Dividende
LEG erreicht das Rekordziel, die Zinsen bleiben hoch. Die Aktie pendelt, die Dividende liefert die Rendite.
Szenario 3: Zinsschock
Steigende Renditen erzwingen Abwertungen. Dann droht ein neuer Rückgang.
Häufige Fragen zur LEG Aktienanalyse
Warum fällt die LEG Aktie?
Der gesamte Wohnimmobiliensektor steht wegen höherer Zinsen unter Druck; zuletzt belasteten gesenkte Ziele von Vonovia die Stimmung.
Was erwartet LEG für 2026?
Einen AFFO von 220 bis 240 Millionen Euro – das wäre ein Rekord.
Wie hoch ist die Dividende der LEG Aktie?
Für 2025 zahlte LEG 2,92 Euro je Aktie, die Rendite liegt bei rund 6 Prozent.
Wer ist Großaktionär bei LEG?
Grand City Properties mit rund 20 Prozent.
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