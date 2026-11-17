Wörtlich heißt es, die Haushaltslage „ne permettrait plus d'aider financièrement l'Ukraine“. Le Pen zieht damit aber keinen vollständigen Schlussstrich: Bereits eingegangene Verpflichtungen will sie einhalten, darunter den französischen Anteil am EU-Kredit über 90 Milliarden Euro für 2026 und 2027. Materiallieferungen, humanitäre Hilfe und eine nach eigenen Worten deutlich aktivere Diplomatie sollen weiterlaufen. Das RN bezeichnet die Ukraine zudem als möglichen strategischen Partner, etwa in Digitalwirtschaft, Rüstungsindustrie und ziviler Kernenergie. Ein Treffen mit Präsident Selenskyj in Paris oder Brüssel bot Le Pen an.

Neu ist die Linie nicht: Die Ankündigung hatte Le Pen laut Euronews bereits Mitte Oktober gemacht. Präsident Emmanuel Macron hatte am 14. November, ohne Le Pen namentlich zu nennen, gewarnt, wer der Ukraine die Mittel rationiere, dränge sie in einen ungerechten Frieden. Das RN wiederum verweist auf Defizit und Schuldenstand. Wichtig: Es handelt sich um ein Wahlversprechen, nicht um eine Änderung der aktuellen Regierungspolitik. Le Pen kann nach dem Berufungsurteil vom 7. Juli 2026 kandidieren, weil die verhängte Unwählbarkeit laut Gericht bereits abgelaufen ist; sie hat Kassationsbeschwerde gegen die Verurteilung angekündigt.