Marine Le Pen hat am Montagabend bekräftigt, dass Frankreich unter ihrer Präsidentschaft der Ukraine keine neue Finanzhilfe mehr gewähren würde – die Lage der Staatsfinanzen lasse das nicht zu. Die Aussage fällt an der Pariser Börse in eine ohnehin nervöse Phase: Die BNP Paribas Aktie (Ticker BNP, ISIN FR0000131104, WKN 887771) notierte am Dienstagmorgen auf Tradegate um 09:10 Uhr bei 94,27 Euro und damit 0,97 Prozent im Minus, nach einem Euronext-Schluss von 95,44 Euro am Montag. Parallel sorgt ein landesweiter Streiktag gegen den Sparhaushalt 2027 für Einschränkungen in Frankreich.
Le Pen: Kein neues Geld für die Ukraine nach einem Wahlsieg, dazu Streiktag in Paris – wie viel Politik verträgt die BNP Paribas Aktie?
Marine Le Pen will die französische Finanzhilfe für die Ukraine im Falle eines Wahlsiegs auslaufen lassen und verweist auf die Staatsfinanzen. Am selben Tag protestieren Gewerkschaften gegen den Sparhaushalt 2027. Was das für CAC 40, Bankaktien, Rüstungswerte und den OAT-Spread bedeutet.
Die Ankündigung
Was hat Le Pen zur Ukraine-Hilfe gesagt – und was nicht?
Le Pen äußerte sich nach einem Treffen mit dem ukrainischen Botschafter Vadym Omelchenko. Laut einem Kommuniqué des Rassemblement National (RN), über das Euronews berichtet, würde der Zustand der Staatsfinanzen es nicht mehr erlauben, die Ukraine in den kommenden Monaten finanziell zu unterstützen.
Wörtlich heißt es, die Haushaltslage „ne permettrait plus d'aider financièrement l'Ukraine“. Le Pen zieht damit aber keinen vollständigen Schlussstrich: Bereits eingegangene Verpflichtungen will sie einhalten, darunter den französischen Anteil am EU-Kredit über 90 Milliarden Euro für 2026 und 2027. Materiallieferungen, humanitäre Hilfe und eine nach eigenen Worten deutlich aktivere Diplomatie sollen weiterlaufen. Das RN bezeichnet die Ukraine zudem als möglichen strategischen Partner, etwa in Digitalwirtschaft, Rüstungsindustrie und ziviler Kernenergie. Ein Treffen mit Präsident Selenskyj in Paris oder Brüssel bot Le Pen an.
Neu ist die Linie nicht: Die Ankündigung hatte Le Pen laut Euronews bereits Mitte Oktober gemacht. Präsident Emmanuel Macron hatte am 14. November, ohne Le Pen namentlich zu nennen, gewarnt, wer der Ukraine die Mittel rationiere, dränge sie in einen ungerechten Frieden. Das RN wiederum verweist auf Defizit und Schuldenstand. Wichtig: Es handelt sich um ein Wahlversprechen, nicht um eine Änderung der aktuellen Regierungspolitik. Le Pen kann nach dem Berufungsurteil vom 7. Juli 2026 kandidieren, weil die verhängte Unwählbarkeit laut Gericht bereits abgelaufen ist; sie hat Kassationsbeschwerde gegen die Verurteilung angekündigt.
|Posten
|Volumen
|Gesamte Unterstützung Frankreichs
|rund 27,2 Mrd. €
|davon bilaterale Direkthilfe
|rund 7,9 Mrd. €
|darunter militärische Hilfe
|rund 6,2 Mrd. €
|Anteil an EU-Finanzierungen
|rund 18 Mrd. €
|Zum Vergleich: Deutschland
|rund 30 Mrd. €
Quelle: Kiel Institut für Weltwirtschaft, Stand August 2026, via Euronews
Haushaltskrise
Wie angespannt sind Frankreichs Staatsfinanzen wirklich?
Der Hintergrund der Debatte ist die Haushaltslage. Nach den Eckdaten des Haushaltsentwurfs 2027, den die Regierung von Premierminister Sébastien Lecornu am 1. Oktober vorgelegt hat, dürfte das Defizit 2026 auf 5,4 Prozent der Wirtschaftsleistung steigen, statt wie geplant zu sinken. 2027 sollen es 5,0 Prozent werden. Die Schuldenquote soll laut Touteleurope von 119,3 auf 121,7 Prozent zulegen. Der Entwurf sieht Konsolidierungsmaßnahmen von 54 Milliarden Euro vor, darunter das Einfrieren des Gehaltsindex im öffentlichen Dienst. Gleichzeitig steigt der Verteidigungsetat um 6,4 Milliarden Euro.
Die Regierung hat in der Nationalversammlung keine absolute Mehrheit, die Beratungen laufen bis Dezember. Genau dagegen richtet sich der heutige Streiktag: Ein Bündnis aus CGT, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC und FA-FP ruft zu Streiks und Demonstrationen auf, im öffentlichen Dienst haben sich auch CFDT und FO angeschlossen. Beim ersten Aktionstag am 5. November zählte die CGT 1,6 Millionen Demonstranten, das Innenministerium 575.000. Die Regierung verweist auf vorgezogene Mindestlohnerhöhungen und die Notwendigkeit der Konsolidierung, die Gewerkschaften halten das Angebot für unzureichend.
Bahn
TGV laufen laut SNCF weitgehend normal, bei Regionalzügen gibt es je nach Region Ausfälle, auf einzelnen Pariser Vorortlinien fahren teils nur zwei von drei Zügen.
Paris
Ab 11 Uhr sind auf Anordnung der Präfektur 17 Metro- und RER-Stationen geschlossen; der Demonstrationszug führt am Nachmittag von der Place de la Nation zur Place d'Italie.
Energie
Bei EDF, Enedis und RTE gilt ein unbefristeter Streikaufruf bis 31. Dezember; konkrete Auswirkungen für heute sind nicht gemeldet.
Das große Bild
Was bedeuten Le Pen und Streik für CAC 40, Bankaktien und Rüstungsaktien?
Der CAC 40 beendete am Montag eine Serie von fünf Gewinntagen und schloss 0,20 Prozent tiefer bei 8.352 Punkten. Für Dienstag signalisierte der Future laut ABC Bourse gegen 8:50 Uhr ein Minus von rund 0,6 Prozent – begründet wird das allerdings mit schwachen US-Technologiewerten vor den Nvidia-Zahlen am Abend, nicht mit Paris. Auch der DAX wurde vorbörslich tiefer taxiert.
Bankaktien gelten als direktester Börsenkanal für französische Politik, weil die großen Institute erhebliche Bestände heimischer Staatsanleihen halten und am Inlandskreditgeschäft hängen. Die zehnjährige OAT rentierte am Montag laut Trading Economics bei 4,95 Prozent, rund 1,6 Prozentpunkte über der Bundesanleihe. Neben der BNP Paribas Aktie stehen damit auch die Société Générale Aktie und die Crédit Agricole Aktie im Fokus, wenn sich der Risikoaufschlag bewegt.
Einschätzung der Redaktion: Ein messbarer Kurseffekt der Le-Pen-Aussage lässt sich bislang nicht belegen; das leichte Minus der BNP Paribas Aktie passt zum schwachen Gesamtmarkt. Längerfristig könnte die Wahl 2027 aber über den OAT-Spread auf Bankaktien und den Euro wirken. Für Rüstungsaktien wie die Thales Aktie (+1,06 Prozent auf 229,50 Euro) und die Safran Aktie (+1,08 Prozent auf 309,90 Euro), die am Montag vor der Ankündigung zulegten, ist die Richtung offen: Le Pen will Materialhilfe fortsetzen und der Verteidigungsetat steigt ohnehin.
Der Euro kostete am frühen Dienstag laut dpa-AFX 1,1007 US-Dollar und blieb damit nahe der Marke von 1,10 Dollar. Ein direkter Bezug zu den Ereignissen in Frankreich lässt sich auch hier nicht belegen; an den Märkten ist eine Fed-Zinserhöhung im Dezember nahezu vollständig eingepreist.
Termine
Worauf sollten Anleger bei Frankreich jetzt achten?
Heute um 11 Uhr legt die EU-Kommission ihre Herbstprognose vor, die auch Defizit- und Schuldenschätzungen für Frankreich enthält. Am Nachmittag folgen die Teilnehmerzahlen des Streiktags, am Abend um 22:20 Uhr die Nvidia-Zahlen als globaler Taktgeber. Die Haushaltsberatungen in Paris laufen bis Dezember; die Nationalversammlung unterbricht ihre Arbeit laut Touteleurope voraussichtlich am 28. Februar 2027 wegen der Präsidentschaftswahl. Ob es zu einem Treffen zwischen Le Pen und Selenskyj kommt, ist offen.
FAQ zu Le Pen, Ukraine-Hilfe und Frankreich-Aktien
Will Le Pen die Ukraine-Hilfe sofort beenden? Nein. Sie kündigt an, nach einem Wahlsieg keine neue Finanzhilfe zu gewähren, bestehende Zusagen wie den EU-Kredit aber einzuhalten. Material- und humanitäre Hilfe soll weiterlaufen.
Wie viel hat Frankreich bisher für die Ukraine bereitgestellt? Laut Kiel Institut rund 27,2 Milliarden Euro seit Februar 2022, davon rund 7,9 Milliarden bilateral und rund 18 Milliarden über EU-Finanzierungen.
Warum ist der Streik am 17. November für Anleger relevant? Er richtet sich gegen den Sparhaushalt 2027. Gelingt die Konsolidierung nicht, könnten Defizit und Risikoaufschläge französischer Staatsanleihen steigen.
Wie steht die BNP Paribas Aktie? Auf Tradegate notierte sie am 17. November um 09:10 Uhr bei 94,27 Euro (−0,97 Prozent), nach 95,44 Euro zum Euronext-Schluss am Montag.
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