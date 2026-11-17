aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 12:43 13 Min.

Deutsche Bank sieht weitere Risiken - wann kommt endlich die Trendwende?

Die LANXESS-Aktie (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) kommt einfach nicht zur Ruhe. Während der deutsche Spezialchemiekonzern mit schwacher Industrienachfrage, hohen Energiekosten und einer schwierigen Branchenkonjunktur kämpft, sorgt eine neue Aktienanalyse von Deutsche Bank Research für zusätzlichen Gesprächsstoff. Analyst Tristan Lamotte hat am 17. November 2026 das Kursziel von 13 auf 12 Euro gesenkt und das Rating "hold" bestätigt. Damit liegt das neue Kursziel 12 Euro sogar unter dem aktuellen Xetra-Kurs von 12,72 Euro. Die LANXESS-Aktie verliert im Handel rund 3 Prozent. Besonders brisant: Während das Management den Konzern und seine Beteiligung Envalior an der Börse für zu negativ bewertet hält, sieht Deutsche Bank Research weiterhin erhebliche Unsicherheiten. Die entscheidende Frage lautet: Steckt in der angeschlagenen Chemie-Aktie eine unterschätzte Turnaround-Chance, oder droht Anlegern eine weitere Enttäuschung?

Deutsche Bank Research: Tristan Lamotte zieht die Bewertungsbremse

Die aktuelle LANXESS-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research liefert ein bemerkenswert vorsichtiges Signal. Analyst Tristan Lamotte hat seine Einschätzung nach einer Informationsveranstaltung mit Vorstandschef Matthias Zachert aktualisiert. Dabei stand insbesondere die Frage im Mittelpunkt, ob die Börse den tatsächlichen Wert des Spezialchemiekonzerns und seiner Beteiligung am Gemeinschaftsunternehmen Envalior angemessen berücksichtigt. Nach Darstellung von Tristan Lamotte vertritt das Management die Auffassung, dass beide Unternehmen vom Kapitalmarkt zu negativ eingeschätzt würden. Deutsche Bank Research hat deshalb die einzelnen Geschäftsbereiche genauer untersucht und unterschiedliche Entwicklungsszenarien durchgerechnet. Das Ergebnis ist allerdings alles andere als eindeutig. Die Szenarioanalyse zeigt nach Angaben von Tristan Lamotte eine ungewöhnlich große Bandbreite möglicher Entwicklungen nach oben und unten. Genau diese Unsicherheit dürfte ein wesentlicher Grund dafür sein, dass Deutsche Bank Research das Rating "hold" bestätigt und das Kursziel auf 12 Euro reduziert.

LANXESS und Envalior: Ist der wahre Unternehmenswert an der Börse unsichtbar?

Besondere Aufmerksamkeit verdient das Gemeinschaftsunternehmen Envalior. Die Beteiligung spielt für die Bewertung von LANXESS eine wichtige Rolle, weil sie einen erheblichen wirtschaftlichen Vermögenswert darstellen könnte. Envalior ist im Bereich technischer Hochleistungskunststoffe tätig und bedient unter anderem Kunden aus der Automobilindustrie, der Elektroindustrie und weiteren industriellen Anwendungen. Allerdings unterliegen auch diese Märkte erheblichen konjunkturellen Schwankungen. Eine schwache Nachfrage kann die Ertragskraft belasten und damit den wirtschaftlichen Wert der Beteiligung beeinflussen. Für die LANXESS-Aktie stellt sich deshalb die Frage, welchen Beitrag Envalior langfristig zur Unternehmensbewertung leisten kann. Analyst Tristan Lamotte hat nach dem Austausch mit dem Management offenbar genau diesen Zusammenhang untersucht. Die große Bandbreite seiner Szenarioanalyse verdeutlicht, wie stark unterschiedliche Annahmen über die künftige Geschäftsentwicklung das Bewertungsergebnis verändern können. Das Kursziel 12 Euro von Deutsche Bank Research zeigt jedenfalls, dass die Analysteneinschätzung derzeit keine eindeutige Unterbewertung signalisiert.

Quartalszahlen überraschen positiv: Umsatz steigt um fast 10 Prozent

Dabei hatte LANXESS zuletzt durchaus ermutigende Geschäftszahlen präsentiert. Im dritten Quartal 2026 erhöhte sich der Konzernumsatz um 9,6 Prozent auf 1,467 Milliarden Euro. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es lediglich 1,338 Milliarden Euro gewesen. Auch das operative Ergebnis entwickelte sich positiv. Das EBITDA vor Sondereinflüssen stieg um 11,2 Prozent von 125 auf 139 Millionen Euro. Gleichzeitig verbesserte sich die bereinigte EBITDA-Marge von 9,3 auf 9,5 Prozent. Die Umsatzsteigerung resultierte allerdings vor allem aus höheren Verkaufspreisen, mit denen gestiegene Rohstoff- und Energiekosten an Kunden weitergegeben wurden. Eine breit angelegte Erholung der Absatzmengen lässt sich daraus deshalb nicht ableiten. Positiv wirkten zudem Kostensenkungsmaßnahmen und eine verbesserte Nachfrage in einzelnen Geschäftsbereichen. Für Anleger ergibt sich damit ein gemischtes Bild: Operativ zeigt LANXESS Fortschritte, doch die fundamentale Erholung der wichtigsten Absatzmärkte bleibt unvollständig.

Matthias Zachert warnt: Die große Nachfrageerholung lässt weiter auf sich warten

Vorstandschef Matthias Zachert brachte die schwierige Ausgangslage nach Veröffentlichung der Quartalszahlen auf den Punkt. Sinngemäß erklärte der LANXESS-Chef, das Unternehmen habe trotz erheblicher Gegenwinde Wachstum erzielt. Zugleich betonte Matthias Zachert: "Viele unserer Kernmärkte verzeichnen jedoch weiterhin keine breite und nachhaltige Nachfrageerholung." Besonders betroffen seien die Agrochemie, die Automobilindustrie und die Bauwirtschaft. Die laufenden Kostensenkungsmaßnahmen würden allerdings zunehmend Wirkung zeigen und die Ergebnisentwicklung unterstützen. Diese Aussagen verdeutlichen das zentrale Problem der LANXESS-Aktie. Der Konzern arbeitet erfolgreich daran, seine Kostenstruktur zu verbessern, kann die schwache Nachfrage in wichtigen Industriezweigen aber nicht aus eigener Kraft beheben. Genau deshalb dürfte die weitere Konjunkturentwicklung entscheidend dafür sein, ob die operative Erholung nachhaltig ausfällt. Deutsche Bank Research bleibt mit dem Rating "hold" und dem Kursziel 12 Euro vorerst zurückhaltend.

Specialty Additives: Dieser Geschäftsbereich macht Hoffnung

Besonders positiv entwickelte sich im dritten Quartal das Segment Specialty Additives. Der Umsatz erhöhte sich um 12,7 Prozent auf 569 Millionen Euro. Noch beeindruckender fiel die Ergebnisentwicklung aus. Das EBITDA vor Sondereinflüssen stieg um 57,8 Prozent von 45 auf 71 Millionen Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich deutlich von 8,9 auf 12,5 Prozent. Zu dieser Entwicklung trugen insbesondere höhere Verkaufspreise und erfolgreiche Kostensenkungsmaßnahmen bei. LANXESS konnte gestiegene Rohstoffkosten an seine Kunden weitergeben und gleichzeitig die operative Effizienz verbessern. Für Anleger ist dies ein wichtiger Hoffnungsschimmer. Sollte es dem Konzern gelingen, vergleichbare Fortschritte auch in anderen Geschäftsbereichen zu erzielen, könnte sich die Profitabilität langfristig stabilisieren. Allerdings bleibt offen, wie nachhaltig diese Entwicklung bei weiterhin schwacher Industrienachfrage ist. Die aktuelle Aktienanalyse von Deutsche Bank Research mit dem Rating "hold" verdeutlicht, dass Tristan Lamotte trotz einzelner positiver Entwicklungen keine uneingeschränkt optimistische Bewertung vornimmt.

Consumer Protection: Umsatzwachstum reicht nicht aus

Weniger überzeugend entwickelte sich das Segment Consumer Protection. Zwar stieg der Umsatz im dritten Quartal um 8,4 Prozent von 453 auf 491 Millionen Euro. Das EBITDA vor Sondereinflüssen sank jedoch um 6,9 Prozent von 72 auf 67 Millionen Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge ging von 15,9 auf 13,6 Prozent zurück. Allerdings hatte das Vorjahresergebnis von einem positiven Effekt aus einem Kundenvertrag mit Mindestabnahmeverpflichtung profitiert. Dieser Sondereffekt erschwert den direkten Vergleich. Dennoch zeigt die Entwicklung, dass steigende Umsätze nicht zwangsläufig zu höheren operativen Gewinnen führen. Für die Bewertung von LANXESS kommt es deshalb nicht allein auf die Umsatzentwicklung an. Entscheidend ist vielmehr, ob die einzelnen Geschäftsbereiche ihre Profitabilität nachhaltig verbessern können. Analyst Tristan Lamotte hat in seiner aktuellen Deutsche Bank Research-Aktienanalyse die Unternehmenssegmente detailliert untersucht. Die große Bandbreite möglicher Bewertungsszenarien macht deutlich, wie stark die künftige Ertragsentwicklung das Gesamtbild beeinflussen kann.

Advanced Intermediates: Hohe Energiekosten bleiben ein Problem

Auch im Segment Advanced Intermediates zeigen sich die strukturellen Herausforderungen der Chemieindustrie. Der Umsatz erhöhte sich im dritten Quartal um 7,2 Prozent auf 404 Millionen Euro. Das EBITDA vor Sondereinflüssen lag mit 25 Millionen Euro jedoch leicht unter dem Vorjahreswert von 26 Millionen Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge sank von 6,9 auf 6,2 Prozent. Höhere Verkaufspreise konnten zwar gestiegene Rohstoffkosten ausgleichen, doch die hohen Energiekosten belasteten weiterhin die Profitabilität. Hinzu kamen eine schwache Nachfrage aus der Bau- und Landwirtschaft sowie erhöhte Transportkosten infolge niedriger Wasserstände am Rhein. Besonders die Energiepreise bleiben für die europäische Chemieindustrie ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. Bereits in einer früheren Aktienanalyse hatte Tristan Lamotte auf die Belastungen durch höhere Gaskosten hingewiesen. Deutsche Bank Research senkte damals die operative Ergebnisprognose. Die aktuelle Bestätigung des Rating "hold" zeigt, dass die Herausforderungen trotz der jüngsten Ergebnisverbesserung nicht verschwunden sind.

Free Cashflow wird positiv: Ein wichtiges Signal für Anleger

Ein besonders erfreulicher Aspekt der jüngsten Quartalszahlen ist die Entwicklung des freien Cashflows. Im dritten Quartal 2026 erzielte LANXESS einen positiven Free Cashflow von 48 Millionen Euro. Im Vorjahresquartal hatte noch ein Mittelabfluss von 14 Millionen Euro zu Buche gestanden. Damit verbesserte sich die Kennzahl um 62 Millionen Euro. Auch in den ersten neun Monaten erreichte LANXESS einen positiven Free Cashflow von 75 Millionen Euro. Für ein Unternehmen in einer schwierigen konjunkturellen Phase ist diese Entwicklung von erheblicher Bedeutung. Schließlich können positive freie Mittelzuflüsse dazu beitragen, die Verschuldung zu reduzieren und den finanziellen Handlungsspielraum zu verbessern. Allerdings bleibt abzuwarten, ob sich die positive Entwicklung dauerhaft fortsetzt. Gerade bei Chemieunternehmen können Veränderungen im Working Capital erhebliche Auswirkungen auf den Cashflow haben. Das von Deutsche Bank Research bestätigte Rating "hold" verdeutlicht, dass einzelne Fortschritte noch keine umfassende Neubewertung rechtfertigen müssen.

Verschuldung: Die Bilanz bleibt ein entscheidender Risikofaktor

Die finanzielle Stabilität ist für die weitere Entwicklung der LANXESS-Aktie besonders wichtig. Zum 30. September 2026 beliefen sich die Nettofinanzverbindlichkeiten auf rund 2,011 Milliarden Euro. Damit lagen sie unter dem Niveau vom Jahresende 2025. Dennoch bleibt die Verschuldung angesichts der angespannten Branchenkonjunktur ein bedeutender Faktor. Hohe Finanzierungskosten können die Ertragskraft belasten und den Spielraum für Investitionen einschränken. Gleichzeitig erschwert eine schwache Nachfrage den schnellen Abbau von Verbindlichkeiten. Für Anleger kommt es deshalb darauf an, dass LANXESS seine operative Profitabilität verbessert und gleichzeitig ausreichend freie Mittel erwirtschaftet. Eine nachhaltige Reduzierung der Verschuldung könnte das Vertrauen des Kapitalmarkts stärken. Sollte die wirtschaftliche Erholung dagegen ausbleiben, könnten die finanziellen Risiken stärker in den Vordergrund rücken. Die Szenarioanalyse von Tristan Lamotte bei Deutsche Bank Research zeigt, dass unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklungen zu erheblich voneinander abweichenden Bewertungen führen können.

Jahresprognose 2026: LANXESS erwartet Ergebnis am oberen Ende der Spanne

Trotz des schwierigen Marktumfelds hat LANXESS seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 präzisiert. Der Konzern erwartet das EBITDA vor Sondereinflüssen nun am oberen Ende der bisherigen Zielspanne von 450 bis 500 Millionen Euro. Darüber hinaus rechnet das Management auch im vierten Quartal mit einem positiven Free Cashflow. Diese Aussagen liefern grundsätzlich positive Signale. Sie zeigen, dass LANXESS trotz der schwachen Industriekonjunktur Fortschritte bei der operativen Stabilisierung erzielt. Allerdings fällt der Blick auf die ersten neun Monate differenzierter aus. Der Konzernumsatz stagnierte mit 4,406 Milliarden Euro nahezu auf Vorjahresniveau. Das EBITDA vor Sondereinflüssen sank um 5,6 Prozent von 408 auf 385 Millionen Euro. Das Konzernergebnis verschlechterte sich von minus 179 auf minus 264 Millionen Euro. Die Zahlen verdeutlichen, dass der Weg zu einer nachhaltigen Erholung noch weit ist. Deutsche Bank Research bestätigt deshalb das Rating "hold" und reduziert das Kursziel auf 12 Euro.

Kursziel 12 Euro: Deutsche Bank sieht weiteres Rückschlagpotenzial

Die aktuelle LANXESS-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research enthält eine klare Bewertungsbotschaft. Bei einem Xetra-Kurs von 12,72 Euro liegt das neue Kursziel 12 Euro um 0,72 Euro unter dem aktuellen Börsenwert. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Abwärtspotenzial von rund 5,7 Prozent. Die Reduzierung des bisherigen Kursziels von 13 auf 12 Euro entspricht einer Senkung um 7,7 Prozent. Damit beurteilt Tristan Lamotte die Bewertungsperspektiven vorsichtiger als zuvor. Das Rating "hold" bleibt dennoch unverändert. Für Anleger bedeutet dies, dass Deutsche Bank Research derzeit weder eine klare Kaufempfehlung noch eine ausdrückliche Verkaufsempfehlung ausspricht. Allerdings signalisiert das Kursziel 12 Euro, dass aus Sicht der aktuellen Bewertung zunächst kein positives Kurspotenzial besteht. Ob sich diese Einschätzung bestätigt, hängt maßgeblich von der weiteren operativen Entwicklung und den Marktbedingungen ab.

Analysten uneinig: DZ Bank sieht deutlich mehr Potenzial

Wie unterschiedlich die Perspektiven für LANXESS beurteilt werden, zeigt ein Blick auf weitere Analysteneinschätzungen. Die DZ Bank stufte die Aktie am 9. November 2026 von "Halten" auf "Kaufen" hoch und bestätigte einen fairen Wert von 17 Euro. Gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs entspricht dies einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 33,6 Prozent. Deutlich zurückhaltender positioniert sich die Landesbank Baden-Württemberg, die ihr Kursziel am 10. November von 18 auf 14 Euro reduzierte und die Einstufung "Halten" bestätigte. Noch skeptischer zeigen sich Berenberg und Jefferies mit Kurszielen von jeweils 11 Euro und negativen Anlageurteilen. Deutsche Bank Research liegt mit dem Kursziel 12 Euro ebenfalls auf der vorsichtigen Seite. Die Unterschiede verdeutlichen, wie stark die Einschätzungen über die künftige Nachfrageentwicklung, die Profitabilität und den Wert von Envalior auseinandergehen. Für Anleger ist diese Unsicherheit ein wichtiger Bestandteil der aktuellen Investmentstory.

Die Chancen: Was eine nachhaltige Erholung auslösen könnte

Trotz der schwierigen Ausgangslage gibt es mehrere Faktoren, die langfristig für eine Erholung der LANXESS-Aktie sprechen könnten. Erstens könnte eine Verbesserung der europäischen Industriekonjunktur die Nachfrage nach Spezialchemikalien erhöhen. Zweitens dürften die laufenden Kostensenkungsmaßnahmen die Profitabilität unterstützen. Drittens könnte ein Rückgang der Energiepreise die Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Viertens bietet eine nachhaltige Erholung der Geschäftsentwicklung bei Envalior potenziell zusätzliche Bewertungsspielräume. Fünftens könnte ein dauerhaft positiver Free Cashflow den Schuldenabbau beschleunigen. Schließlich zeigen die jüngsten Quartalszahlen, dass LANXESS auch unter schwierigen Bedingungen Umsatz und operatives Ergebnis steigern kann. Allerdings hängt die Realisierung dieser Chancen von zahlreichen externen Faktoren ab. Die Szenarioanalyse von Tristan Lamotte verdeutlicht gerade deshalb eine ungewöhnlich große Bandbreite möglicher Entwicklungen. Das Rating "hold" von Deutsche Bank Research spiegelt diese Unsicherheit wider.

Die Risiken: Warum die LANXESS-Aktie weiter unter Druck geraten könnte

Auf der Risikoseite stehen vor allem die schwache Nachfrage in wichtigen Endmärkten, hohe Energie- und Finanzierungskosten sowie die weiterhin erhebliche Verschuldung. Besonders die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft und die Agrochemie zeigen bislang keine breite nachhaltige Erholung. Sollte sich die Konjunktur weiter abschwächen, könnten Absatzmengen und Gewinnmargen erneut unter Druck geraten. Hinzu kommt die Unsicherheit über die langfristige Bewertung des Gemeinschaftsunternehmens Envalior. Auch steigende Rohstoffpreise können die Profitabilität belasten, wenn sie nicht vollständig oder nur verzögert an Kunden weitergegeben werden können. Die aktuelle LANXESS-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research unterstreicht diese schwierige Ausgangslage. Analyst Tristan Lamotte bestätigt das Rating "hold", senkt aber das Kursziel auf 12 Euro. Für Anleger bleibt damit das Risiko bestehen, dass eine nachhaltige Kurserholung länger auf sich warten lässt als erhofft.

Fazit: LANXESS-Aktie zwischen Turnaround-Hoffnung und neuer Ernüchterung