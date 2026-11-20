Die Lanxess Aktie (ISIN: DE0005470405, Xetra: LXS) hat am Donnerstag 4,1 Prozent auf 12,03 Euro verloren und notierte am Freitagmorgen vorbörslich bei Lang & Schwarz um 08:28 Uhr mit 11,98 Euro nur noch knapp über dem 52-Wochen-Tief von 11,04 Euro vom 23. März. Auslöser war die Abstufung durch Kepler Cheuvreux von „Hold“ auf „Reduce“ mit einem Kursziel von 12 Euro. Diese Lanxess Aktienanalyse fasst zusammen, was hinter dem Druck steckt, wie die Zahlen aussehen und wie die Lanxess Aktienprognose der Analysten ausfällt.
Lanxess Aktienanalyse: Kepler stuft auf „Reduce“ ab, Aktie nahe Jahrestief - Wie viel Energiekosten-Risiko ist eingepreist?
Die Lanxess Aktie steht nach der Abstufung durch Kepler Cheuvreux knapp über dem Jahrestief. Die Lanxess Aktienanalyse zeigt Zahlen, Analystenstimmen und Risiken, die Lanxess Aktienprognose der Häuser reicht von 11 bis 13 Euro.
Der Auslöser
Was ist bei der Lanxess Aktie passiert?
Am Donnerstag stufte Kepler Cheuvreux gleich mehrere Chemiewerte ab. Für Lanxess nannte der Analyst vor allem hohe Energie- und Rohstoffkosten bei geringer Preissetzungsmacht.
Kepler-Analyst Martin Roediger senkte das Kursziel von 13,50 auf 12,00 Euro. Nach Berichten kalkuliert er für Lanxess mit Energiekosten von 520 Millionen Euro im Jahr 2026 und 632 Millionen Euro im Jahr 2027. Das bereinigte EBITDA 2027 sieht er etwa auf Vorjahresniveau und damit deutlich unter dem Marktkonsens; die Gewinnschätzungen je Aktie für 2027 und 2028 kürzte er um 36 bis 43 Prozent. Am selben Tag stufte Kepler auch Henkel, Solvay, Akzo Nobel und Yara ab, die Abstufung betraf also den Sektor und nicht nur Lanxess.
Das Umfeld war ohnehin angespannt. Der MDAX schloss am Donnerstag 1,14 Prozent im Minus bei 29.561 Punkten, Evonik brach nach dem Rückzug von BASF aus dem Übernahmeversuch um rund 16 Prozent ein. Ob dieser Einbruch zusätzlich auf Lanxess abfärbte, lässt sich nicht belegen. Eine eigene Meldung von Lanxess lag am Donnerstag nicht vor.
Das Geschäft
Wie verdient Lanxess sein Geld?
Lanxess ist ein Spezialchemiekonzern mit Sitz in Köln. Das Unternehmen stellt Zusatzstoffe, Zwischenprodukte, Flammschutzmittel, Wasseraufbereitung und Spezialchemikalien für Industrien wie Bau, Automobil, Landwirtschaft und Pharma her. Anders als Grundstoffchemie lebt das Geschäft von Anwendungs-Know-how, ist aber auf Gas, Strom und Vorprodukte angewiesen. Genau hier setzt die Kritik an: Steigen die Kosten, lassen sie sich in einem Markt mit Überkapazitäten nicht ohne Weiteres an Kunden weitergeben.
Nach den vorliegenden Zahlen bleibt Lanxess trotz operativer Fortschritte nahe der Gewinnschwelle. Der Nettoverlust im Gesamtjahr 2025 lag bei 577 Millionen Euro, im dritten Quartal 2026 bei 70 Millionen Euro, nach neun Monaten bei 264 Millionen Euro. Das Management führt das auf Sonderaufwände und Abschreibungen zurück und setzt auf ein Sparprogramm von rund 65 Millionen Euro.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen der Lanxess Aktie?
Die Zahlen für das dritte Quartal 2026, veröffentlicht am 5. November, zeigen eine Verbesserung. Der Umsatz stieg um 9,6 Prozent auf 1,467 Milliarden Euro, das EBITDA vor Sonderposten um 11,2 Prozent auf 139 Millionen Euro bei einer Marge von 9,5 Prozent. Analysten hatten im Schnitt mit 138 Millionen Euro gerechnet. Der freie Cashflow drehte auf plus 48 Millionen Euro, nach minus 14 Millionen Euro im Vorjahr.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Umsatz
|1.467 Mio. €
|+9,6%
|EBITDA vor Sonderposten
|139 Mio. €
|+11,2%
|EBITDA-Marge
|9,5%
|–
|Freier Cashflow
|+48 Mio. €
|Vorjahr −14 Mio. €
|Nettoergebnis
|−70 Mio. €
|9 Monate: −264 Mio. €
Sonderposten sind im EBITDA vor Sonderposten herausgerechnet. Der Nettoverlust enthält Sonder- und Abschreibungseffekte.
Quelle: Lanxess, Mitteilung zum dritten Quartal 2026 (5.11.2026)
Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Lanxess ein EBITDA vor Sonderposten am oberen Ende der Spanne von 450 bis 500 Millionen Euro. Für das vierte Quartal wird ebenfalls ein positiver Cashflow erwartet. Die Dividende lag zuletzt bei 0,10 Euro je Aktie, die Rendite bei rund 0,6 Prozent. Das KGV für 2026 ist wegen des erwarteten Nettoverlusts negativ und damit nicht aussagekräftig; belastbare Werte für KGV 2027, Verschuldung und Vergleich mit Wettbewerbern wie BASF, Evonik, Covestro oder Wacker lagen bei Redaktionsschluss nicht vor. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Milliarden Euro bewertet der Markt Lanxess nach den vorliegenden Daten weit unter den Höchstständen: Das 52-Wochen-Hoch lag bei 22,00 Euro vom 12. Februar.
Analysten
Wie sieht die Lanxess Aktienprognose der Analysten aus?
Die Stimmung bei den jüngsten Studien ist überwiegend zurückhaltend. Vier Häuser haben sich zuletzt geäußert; sie reichen von „Verkaufen“ bis „Halten“, die Kursziele liegen zwischen 11 und 13 Euro. Ein belastbarer Gesamtkonsens mit Analystenzahl und Durchschnitt lag bei Redaktionsschluss nicht vor.
|Haus
|Datum
|Einstufung
|Kursziel
|Kepler Cheuvreux (Martin Roediger)
|19.11.2026
|Reduce (zuvor Hold)
|12,00 € (zuvor 13,50 €)
|Jefferies (Charles Eden)
|10./11.11.2026
|Underperform
|11,00 €
|Berenberg (Sebastian Bray)
|9./10.11.2026
|Sell
|11,00 € (zuvor 13,80 €)
|Deutsche Bank Research (Tristan Lamotte)
|6.11.2026
|Hold
|13,00 €
Weitergabe der Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Kursziele in Euro. Kurs am 19.11. (Xetra-Schluss): 12,03 Euro.
Quelle: Kepler Cheuvreux, Jefferies, Berenberg, Deutsche Bank Research; Datum der jeweiligen Studie
Jefferies verweist auf strukturelle Überkapazitäten in der Branche für 2027, Berenberg nennt eine negative Ergebnisdynamik und Refinanzierungsrisiken. Die Kursziele von Jefferies und Berenberg liegen unter dem Kurs, Kepler liegt etwa auf Kursniveau, die Deutsche Bank leicht darüber. Wichtig: Es handelt sich um Einzelmeinungen von Dritten, die sich schnell ändern können; die Lanxess Aktienprognose dieser Häuser ist keine Einschätzung von aktiencheck.de.
Chart
Was sagt die Charttechnik zur Lanxess Aktie?
Die Aktie notiert knapp über dem 52-Wochen-Tief von 11,04 Euro (23. März) und etwa 45 Prozent unter dem Hoch von 22,00 Euro (12. Februar). Seit Jahresbeginn beträgt das Minus rund 31 Prozent. Nach den Zahlen am 5. November erholte sich der Kurs bis auf rund 13,10 Euro, seither ist er wieder auf rund 12 Euro zurückgefallen. Beschreibend lässt sich festhalten: Die Marke von rund 11 Euro, das Tief vom März, ist die nächste größere Orientierung nach unten; Aussagen über die weitere Richtung lassen sich daraus nicht ableiten.
Ausblick
Welche Szenarien diskutieren Markt und Analysten für die Lanxess Aktie?
Ein Szenario, das im Markt diskutiert wird, setzt auf eine Stabilisierung: Gelingen Sparprogramm und Cashflow-Ziel, und gehen die Energiepreise 2027 wie vom Management erwartet zurück, könnte sich die Ergebnislage besser entwickeln als von Kepler kalkuliert. Das Gegenszenario sieht bei Energiekosten von über 600 Millionen Euro und Überkapazitäten kaum Spielraum, sodass die Ergebnisse stagnieren und Refinanzierungsfragen näher rücken. Welche Seite recht behält, entscheidet sich an der Entwicklung der Energiepreise und der Nachfrage der Industrie – beides lässt sich heute nicht belastbar vorhersagen.
Termine
Was beobachten Anleger bei der Lanxess Aktie jetzt?
Die Reaktion weiterer Analysten auf Keplers Sektorabstufung und mögliche Kurszielsenkungen.
Die Entwicklung der Gas- und Strompreise in Europa und damit die Energiekosten für 2027.
Die Kursreaktion rund um das Tief vom 23. März bei 11,04 Euro.
Die Stimmung bei Chemiewerten nach dem Evonik-Einbruch und dem BASF-Rückzug.
Den Jahresabschluss; der Termin war bei Redaktionsschluss nicht sicher bestätigt (Hinweis auf März 2027).
FAQ
Häufige Fragen zur Lanxess Aktie
Warum ist die Lanxess Aktie gefallen? Kepler Cheuvreux stufte Lanxess am 19. November von „Hold“ auf „Reduce“ ab und senkte das Kursziel auf 12 Euro, vor allem wegen hoher Energiekosten. Auch andere Chemiewerte wurden abgestuft.
Wie lautet die Lanxess Aktienprognose der Analysten? Die jüngsten Kursziele von Kepler, Jefferies, Berenberg und Deutsche Bank liegen zwischen 11 und 13 Euro. Ein Gesamtkonsens lag nicht vor.
Zahlt Lanxess eine Dividende? Zuletzt 0,10 Euro je Aktie, Rendite rund 0,6 Prozent.
Wie hoch ist das KGV der Lanxess Aktie? Das KGV 2026 ist wegen des erwarteten Nettoverlusts negativ und nicht aussagekräftig.
Was erwartet Lanxess für 2026? Das Unternehmen peilt ein EBITDA vor Sonderposten am oberen Ende von 450 bis 500 Millionen Euro an.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Lanxess AG (LXS): Verkaufen, Kursziel 12,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Kepler Cheuvreux (weitere Häuser: Jefferies, Berenberg, Deutsche Bank Research) vom 19.11.2026, 14:13 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 20.11.2026, 09:26 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 20.11.2026, 09:26 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Kepler Cheuvreux (weitere Häuser: Jefferies, Berenberg, Deutsche Bank Research).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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