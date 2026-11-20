Kepler-Analyst Martin Roediger senkte das Kursziel von 13,50 auf 12,00 Euro. Nach Berichten kalkuliert er für Lanxess mit Energiekosten von 520 Millionen Euro im Jahr 2026 und 632 Millionen Euro im Jahr 2027. Das bereinigte EBITDA 2027 sieht er etwa auf Vorjahresniveau und damit deutlich unter dem Marktkonsens; die Gewinnschätzungen je Aktie für 2027 und 2028 kürzte er um 36 bis 43 Prozent. Am selben Tag stufte Kepler auch Henkel, Solvay, Akzo Nobel und Yara ab, die Abstufung betraf also den Sektor und nicht nur Lanxess.

Das Umfeld war ohnehin angespannt. Der MDAX schloss am Donnerstag 1,14 Prozent im Minus bei 29.561 Punkten, Evonik brach nach dem Rückzug von BASF aus dem Übernahmeversuch um rund 16 Prozent ein. Ob dieser Einbruch zusätzlich auf Lanxess abfärbte, lässt sich nicht belegen. Eine eigene Meldung von Lanxess lag am Donnerstag nicht vor.