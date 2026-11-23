Die LANXESS-Aktie befindet sich in einer bemerkenswerten Ausgangslage. Während das Papier um 1,24 % auf 11,41 Euro steigt, haben gleich zwei bedeutende institutionelle Investoren ihre Netto-Leerverkaufspositionen am 20. November 2026 deutlich erhöht. BlackRock Investment Management (UK) Limited stockte sein Engagement von 2,53 % auf 2,72 % auf, während Eleva Capital seine Position von 1,31 % auf 1,60 % vergrößerte. Zusammen haben die beiden Gesellschaften ihre Short-Positionen damit um 0,48 Prozentpunkte des ausgegebenen Aktienkapitals erhöht. Unter Einbeziehung der weiteren ausgewiesenen Positionen von Millennium, JPMorgan und zwei anderen BlackRock-Gesellschaften ergibt sich eine rechnerische Summe von 6,76 %. Die jüngsten Aufstockungen zeigen, dass zumindest zwei bedeutende professionelle Marktteilnehmer ihre Positionierung auf fallende Kurse verstärkt haben. Für einen unmittelbar bevorstehenden Kursrückgang liefern diese Meldungen allein jedoch keinen Beweis. Sollte LANXESS operativ enttäuschen, könnten die Leerverkäufer von ihrer Positionierung profitieren. Gelingt dem Unternehmen dagegen eine überzeugende Verbesserung seiner Geschäftsperspektiven, könnten Short-Eindeckungen eine mögliche Erholung zusätzlich unterstützen. Die entscheidende Frage bleibt deshalb, ob LANXESS mit seiner Geschäftsentwicklung die skeptischen Erwartungen der Hedgefonds widerlegen kann. Die umfangreichen Short-Positionen und die gleichzeitigen Aufstockungen sorgen jedenfalls dafür, dass die weitere Entwicklung der Aktie besonders spannend bleibt.