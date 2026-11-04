LANXESS Aktie: Shortseller auf dem Rückzug, Kurs schießt nach oben - geraten die Hedgefonds jetzt unter Druck?

Die aktuelle Kursentwicklung verleiht der institutionellen Short-Positionierung zusätzliche Brisanz. Mit einem kräftigen Plus von 4,56 Prozent auf 12,39 Euro zeigt die LANXESS-Aktie eine bemerkenswerte Tagesentwicklung, während gleich zwei institutionelle Investoren ihre Netto-Leerverkaufspositionen innerhalb kurzer Zeit reduziert haben. Für Leerverkäufer können steigende Aktienkurse problematisch werden, weil sie grundsätzlich Verluste auf bestehende Short-Positionen verursachen können. Besonders interessant wird die Situation, wenn mehrere institutionelle Investoren gleichzeitig beschließen, ihre Engagements zurückzufahren. Bei klassischen Leerverkäufen müssen zur Schließung der Position Aktien zurückgekauft werden. Solche Eindeckungskäufe können zusätzliche Nachfrage erzeugen und einen bereits laufenden Kursanstieg verstärken. Unter bestimmten Voraussetzungen kann daraus ein sogenannter Short Squeeze entstehen, bei dem steigende Kurse weitere Leerverkäufer zu Eindeckungskäufen bewegen und dadurch zusätzlichen Kaufdruck auslösen. Bei LANXESS wäre eine solche Entwicklung angesichts der umfangreichen zuletzt ausgewiesenen Short-Positionierung grundsätzlich denkbar. Allerdings wäre es voreilig, aus den bekannten Engagements von zusammen 6,01 Prozent bereits auf einen unmittelbar bevorstehenden Short Squeeze zu schließen. Dafür wären zusätzliche Informationen über Handelsvolumina, Aktienleihekosten, die tatsächlich aktuelle Short-Quote und die Positionierung weiterer Marktteilnehmer erforderlich. Zudem ist nicht bekannt, zu welchen Kursen die einzelnen Hedgefonds ihre Positionen aufgebaut haben. Deshalb lässt sich auch nicht zuverlässig beurteilen, ob sie aktuell Gewinne oder Verluste auf ihren Engagements verzeichnen. Besonders interessant ist die jüngste Dynamik. BlackRock Investment Management (UK) Limited hat seine Short-Position am 2. November reduziert, Millennium Capital Management (Australia) PTY LTD folgte am 3. November mit einer weiteren deutlichen Senkung. Sollten zusätzliche institutionelle Investoren ihre Engagements reduzieren, könnte dies unter entsprechenden Marktbedingungen den Kaufdruck verstärken. Sollten die Geschäftsergebnisse dagegen enttäuschen, könnten bestehende Leerverkäufer weiterhin von fallenden Kursen profitieren. Für Anleger ergibt sich damit eine interessante, aber risikoreiche Ausgangslage: Die jüngsten Positionssenkungen könnten ein erstes Anzeichen für eine nachlassende Skepsis einzelner Investoren sein. Erst weitere Reduzierungen würden jedoch die These einer breiteren Eindeckungsbewegung stärken.