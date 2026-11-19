Die LANXESS Aktie (ISIN: DE0005470405, FSE: LXS) steht am Donnerstagvormittag unter Druck: Laut dpa-AFX lag sie um 11:04 Uhr MEZ 2,9 Prozent im Minus bei 12,19 Euro und war damit Schlusslicht im MDAX. Auslöser ist eine Branchenstudie von Kepler Cheuvreux, die LANXESS von Hold auf Reduce abstuft und das Kursziel von 13,50 auf 12,00 Euro senkt. Damit rückt die Frage nach der LANXESS Aktienprognose neu in den Fokus: Wie schätzen Analysten den Spezialchemiekonzern ein, und wie belastbar ist der Ausblick des Unternehmens?
LANXESS Aktie Prognose: Kepler stuft auf Reduce ab und sieht 12 Euro - Wie viel Luft hat die Aktie nach unten?
Die LANXESS Aktie fällt auf 12,19 Euro, nachdem Kepler Cheuvreux auf Reduce abgestuft hat. Die LANXESS Aktienprognose der Analysten: Kursziele zwischen 12 und 17 Euro, ein Konsens bei rund 12,42 Euro und eine Unternehmensprognose am oberen Ende der Spanne.
Steckbrief
- Unternehmen
- LANXESS AG
- Ticker
- LXS (Xetra)
- ISIN
- DE0005470405
- Index
- MDAX
- Marktkapitalisierung
- rund 1,09 Mrd. € (finanzen.net)
Stand: 19.11.2026, Kurs laut dpa-AFX/onvista, 11:04 Uhr MEZ
Dieser Beitrag fasst zusammen, was Unternehmen, Analysten und Konsens zur LANXESS Aktie 2026 und 2027 derzeit hergeben. aktiencheck.de gibt dabei weder ein eigenes Kursziel noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab: „Prognose“ meint ausschließlich Unternehmensziele, Schätzungen und Kursziele Dritter, jeweils mit Quelle.
Kepler stuft ab
Kepler Cheuvreux senkt LANXESS am 19.11.2026 von Hold auf Reduce, das Ziel sinkt von 13,50 auf 12,00 Euro und liegt damit unter dem Kurs von 12,19 Euro.
Kosten statt Nachfrage
Die Begründung laut dpa-AFX: hohe Abhängigkeit von Rohstoff- und Energiekosten bei begrenzter Preissetzungsmacht.
Vorsichtiger Konsens
Die finanzen.net-Übersicht nennt ein durchschnittliches Kursziel von rund 12,42 Euro. Die Häuser liegen zwischen Hold-Urteilen und vereinzelten Kaufvoten.
Zahlen besser als der Kurs
Im dritten Quartal stieg das EBITDA vor Sondereinflüssen um 11,2 Prozent auf 139 Millionen Euro, die Jahresprognose liegt am oberen Ende der Spanne von 450 bis 500 Millionen Euro.
Auslöser
Was ist bei der LANXESS Aktie passiert?
Kepler-Analyst Martin Roediger hat in einer Branchenstudie zur Rohstoff- und Energiekosteninflation und zur Preissetzungsmacht der Chemiebranche mehrere Ratings geändert. Neben LANXESS (Hold auf Reduce, Ziel 13,50 auf 12,00 Euro) stufte Kepler laut dpa-AFX auch Solvay, Akzo Nobel und Yara ab, außerdem Henkel von Buy auf Hold. Kaufempfehlungen gab es für Linde und Umicore. LANXESS gehört demnach zu den Werten, die nach Einschätzung des Hauses am stärksten unter steigenden Einstandskosten leiden könnten.
Der Markt reagierte prompt. Die LANXESS Aktie, die am Dienstag (17.11.) vormittags noch bei etwa 12,96 Euro und um 12:43 Uhr bei 12,72 Euro (Xetra, laut aktiencheck.de und goldesel.de) notierte, fiel am 19.11. bis 11:04 Uhr auf 12,19 Euro. Das entspricht innerhalb von zwei Handelstagen einem Abschlag von rund sechs Prozent. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus laut goldesel.de 26,7 Prozent, der Börsenwert liegt bei rund 1,09 Milliarden Euro (finanzen.net).
Wie lautet die LANXESS Aktienprognose der Analysten?
Die LANXESS Aktienprognose der Analysten fällt überwiegend zurückhaltend aus. Die finanzen.net-Analystenliste zeigt fast ausschließlich Hold-artige Urteile (Halten, Neutral, Hold), und ihre Übersicht weist ein durchschnittliches Kursziel von rund 12,42 Euro aus; Währung und Datum der Berechnung nennt die Seite nicht ausdrücklich. Gemessen am Kurs von 12,19 Euro entspricht das rechnerisch einem Potenzial von knapp zwei Prozent. Die jüngsten namentlich belegten Einschätzungen im Überblick:
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Kepler Cheuvreux
|Reduce (zuvor Hold)
|12,00 € (zuvor 13,50 €)
|19.11.2026
|dpa-AFX/onvista
|Deutsche Bank Research
|Hold (bestätigt)
|12 € (zuvor 13 €)
|17.11.2026
|goldesel.de, aktiencheck.de
|DZ Bank
|Kaufen (zuvor Halten)
|fairer Wert 17 €
|09.11.2026
|aktiencheck.de, goldesel.de
Kursziele sind Einschätzungen der genannten Häuser und keine Garantie. Das DZ-Bank-Votum und das Ziel von Deutsche Bank stammen aus Sekundärberichten (goldesel.de, aktiencheck.de); die Kepler-Daten aus dpa-AFX/onvista.
Quelle: dpa-AFX/onvista (19.11.2026), goldesel.de (17.11.2026), aktiencheck.de (09.11. und 17.11.2026)
Die Spanne zwischen 12 und 17 Euro zeigt, wie weit die Meinungen auseinanderliegen. Während Kepler und Deutsche Bank das Papier bei etwa 12 Euro fair bewerten, sieht die DZ Bank Spielraum bis 17 Euro und verweist laut aktiencheck.de auf Envalior als zentralen Werttreiber. Die Kurszielhistorie zeigt allerdings eine klare Tendenz: Bei Deutsche Bank sank das Ziel zuletzt von 13 auf 12 Euro, bei Kepler von 13,50 auf 12 Euro.
Welche Zahlen und welche Prognose hat LANXESS selbst vorgelegt?
Die Unternehmenszahlen sind besser als die Kursentwicklung. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 9,6 Prozent auf 1,467 Milliarden Euro (Vorjahr 1,338 Milliarden Euro), vor allem getrieben durch höhere Verkaufspreise. Das EBITDA vor Sondereinflüssen legte um 11,2 Prozent auf 139 Millionen Euro zu, die Marge verbesserte sich von 9,3 auf 9,5 Prozent. Der Free Cashflow betrug im Quartal 48 Millionen Euro, über neun Monate 75 Millionen Euro.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Vorjahr / Einordnung
|Umsatz
|1,467 Mrd. €
|1,338 Mrd. € (+9,6%)
|EBITDA vor Sondereinflüssen
|139 Mio. €
|125 Mio. € (+11,2%)
|EBITDA-Marge
|9,5%
|9,3%
|Free Cashflow
|48 Mio. €
|9 Monate: 75 Mio. €
|Nettofinanzverbindlichkeiten
|rund 2,011 Mrd. € (30.09.2026)
|unter dem Stand Ende 2025
Zahlen nach Berichterstattung von aktiencheck.de vom 17.11.2026; Abgleich mit der Unternehmensmitteilung steht aus.
Quelle: LANXESS (Quartalsmitteilung Q3 2026) laut aktiencheck.de
Über die ersten neun Monate zeigt sich das Bild gemischter: Der Umsatz blieb mit 4,406 Milliarden Euro nahezu unverändert, das EBITDA vor Sondereinflüssen sank um 5,6 Prozent auf 385 Millionen Euro, und das Konzernergebnis lag bei minus 264 Millionen Euro nach minus 179 Millionen Euro im Vorjahr. Für 2026 erwartet das Unternehmen ein EBITDA vor Sondereinflüssen am oberen Ende der bisherigen Spanne von 450 bis 500 Millionen Euro sowie einen positiven Free Cashflow auch im vierten Quartal. Konkrete Konsensschätzungen für Umsatz und Gewinn je Aktie 2026 und 2027 ließen sich aus frei zugänglichen Quellen nicht belastbar abgleichen; sie werden deshalb hier nicht genannt.
Wie ist die LANXESS Aktie bewertet?
Mit einem Börsenwert von rund 1,09 Milliarden Euro und Nettofinanzverbindlichkeiten von etwa 2,0 Milliarden Euro ist LANXESS ein hoch verschuldeter Mid Cap: Der Unternehmenswert liegt damit deutlich über dem Marktwert des Eigenkapitals. Das erklärt, warum kleine Änderungen bei Margen oder Zinsen große Kursreaktionen auslösen. Ein Vergleich mit Wettbewerbern wie Evonik, BASF oder Covestro anhand von KGV und EV/EBITDA lässt sich ohne belastbare, tagesaktuelle Konsensdaten nicht seriös führen; Anleger sollten dafür die aktuellen Schätzungen bei einem Datenanbieter ihrer Wahl heranziehen.
Ein weiterer Faktor ist die Dividende. Die geprüften Quellen nennen für 2026 keine Ausschüttungsprognose; ob und in welcher Höhe LANXESS nach dem negativen Konzernergebnis zahlt, bleibt eine Frage für die Bilanzvorlage im Frühjahr 2027.
Was sagt die Charttechnik zur LANXESS Aktie?
Beschreibend lässt sich festhalten: Die Aktie notiert nach zwei schwachen Tagen bei 12,19 Euro und damit etwa in Höhe der Kursziele von Kepler und Deutsche Bank (je 12 Euro). Das Jahresminus von 26,7 Prozent zeigt einen übergeordneten Abwärtstrend; Werte für 50- und 200-Tage-Linie, RSI und die Jahresextreme lagen aus den geprüften Quellen nicht vor und werden deshalb nicht genannt. Der Kurschart des Papiers steht unten zur Verfügung.
Was spricht für, was gegen die LANXESS Aktie 2026/2027?
Die folgende Gegenüberstellung gibt wieder, wie Analysten und Markt die Argumente diskutieren; sie ist keine Einschätzung von aktiencheck.de.
|Szenario
|Vertreter
|Kursziel
|Kernargument
|Bull
|DZ Bank
|17 € (fairer Wert)
|Envalior als Werttreiber, Erholung der Ergebnisse
|Base
|Deutsche Bank Research
|12 €
|Hold: solide Zahlen, aber begrenzte Perspektive
|Bear
|Kepler Cheuvreux
|12 € (Reduce)
|Kostendruck bei geringer Preissetzungsmacht
Zusammenstellung der Argumentationslinien der genannten Häuser; keine eigene Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Kepler Cheuvreux (19.11.2026), Deutsche Bank Research (17.11.2026), DZ Bank (09.11.2026) laut dpa-AFX, goldesel.de, aktiencheck.de
Was müssen Anleger bei der LANXESS Aktie jetzt beobachten?
Ein konkreter Termin für die nächsten Quartalszahlen ist in den geprüften Quellen nicht genannt; üblicherweise legt LANXESS die vorläufigen Jahreszahlen im Frühjahr vor. Kurzfristig dürften die Entwicklung der Energie- und Rohstoffpreise, weitere Branchenstudien nach dem Kepler-Vorstoß sowie Nachrichten zu Envalior den Kurs bewegen. Auch der Zinspfad spielt eine Rolle: Die hohe Verschuldung macht LANXESS empfindlich für Zinsänderungen.
LANXESS Aktienprognose: Häufige Fragen
Was ist das Kursziel der LANXESS Aktie? Laut Kepler Cheuvreux liegt es seit dem 19.11.2026 bei 12,00 Euro (zuvor 13,50 Euro) mit Rating Reduce. Die Deutsche Bank nennt 12 Euro (17.11.2026), die DZ Bank einen fairen Wert von 17 Euro (09.11.2026). Der Durchschnitt laut finanzen.net liegt bei rund 12,42 Euro.
Warum fällt die LANXESS Aktie heute? Anlass ist die Abstufung durch Kepler Cheuvreux im Rahmen einer Branchenstudie zu Rohstoff- und Energiekosten. Bis 11:04 Uhr MEZ verlor die Aktie laut dpa-AFX 2,9 Prozent auf 12,19 Euro.
Wie lautet die Unternehmensprognose von LANXESS für 2026? Das EBITDA vor Sondereinflüssen soll am oberen Ende der Spanne von 450 bis 500 Millionen Euro liegen; zudem erwartet LANXESS einen positiven Free Cashflow im vierten Quartal.
Wie viele Analysten empfehlen die LANXESS Aktie zum Kauf? Die finanzen.net-Liste zeigt fast nur Hold-artige Urteile; vereinzelt gibt es Kaufvoten wie von der DZ Bank. Eine vollständige Verteilung von Kauf-, Halten- und Verkaufsurteilen ließ sich aus frei zugänglichen Quellen nicht abgleichen.
Was bedeutet LANXESS Aktie 2026/2027 für Anleger? Das hängt von Kosten, Zinsen und der Ergebnisentwicklung ab. aktiencheck.de gibt keine Handlungsempfehlung.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen Dritter wieder: Rating Reduce und Kursziel 12,00 Euro von Kepler Cheuvreux (Studie vom 19.11.2026), Rating Hold und Kursziel 12 Euro von Deutsche Bank Research (17.11.2026) sowie Rating Kaufen und fairer Wert 17 Euro der DZ Bank (09.11.2026). aktiencheck.de macht sich diese Einschätzungen nicht zu eigen. Offenlegungen und Hinweise zu Interessenkonflikten der Häuser: Kepler Cheuvreux – Disclosures, Kepler Cheuvreux – Research Important Disclaimer, Deutsche Bank Research – Disclosures, DZ Bank – Pflichtangaben und Interessenkonflikte.
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