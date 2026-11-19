Kepler-Analyst Martin Roediger hat in einer Branchenstudie zur Rohstoff- und Energiekosteninflation und zur Preissetzungsmacht der Chemiebranche mehrere Ratings geändert. Neben LANXESS (Hold auf Reduce, Ziel 13,50 auf 12,00 Euro) stufte Kepler laut dpa-AFX auch Solvay, Akzo Nobel und Yara ab, außerdem Henkel von Buy auf Hold. Kaufempfehlungen gab es für Linde und Umicore. LANXESS gehört demnach zu den Werten, die nach Einschätzung des Hauses am stärksten unter steigenden Einstandskosten leiden könnten.

Der Markt reagierte prompt. Die LANXESS Aktie, die am Dienstag (17.11.) vormittags noch bei etwa 12,96 Euro und um 12:43 Uhr bei 12,72 Euro (Xetra, laut aktiencheck.de und goldesel.de) notierte, fiel am 19.11. bis 11:04 Uhr auf 12,19 Euro. Das entspricht innerhalb von zwei Handelstagen einem Abschlag von rund sechs Prozent. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus laut goldesel.de 26,7 Prozent, der Börsenwert liegt bei rund 1,09 Milliarden Euro (finanzen.net).