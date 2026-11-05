LANXESS Aktie: Millennium zieht die Reißleine - warum die starken Quartalszahlen für Shortseller gefährlich werden!

Die LANXESS-Aktie meldet sich mit einem kräftigen Kurssprung zurück! Während die Papiere des Spezialchemiekonzerns um beeindruckende 5,77 Prozent auf 13,00 Euro steigen, sorgt eine bemerkenswerte Entwicklung bei den Leerverkaufspositionen für zusätzliche Spannung. Der Hedgefonds Millennium Capital Partners LLP hat seine Short-Position am 4. November 2026 von 0,62 auf 0,55 Prozent reduziert. Gleichzeitig halten andere internationale Finanzinvestoren weiterhin beträchtliche Wetten auf fallende Kurse. Besonders brisant: LANXESS hat im dritten Quartal Umsatz und Ergebnis gesteigert, den Free Cashflow deutlich verbessert und die Jahresprognose konkretisiert. Könnte die Kombination aus operativen Fortschritten, steigenden Aktienkursen und ersten Short-Eindeckungen die Leerverkäufer jetzt in Bedrängnis bringen?