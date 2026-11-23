Aktien des Tages LXS aktien bearish IndustrieLanxessChemieMDAXSpezialchemieEigenkapitalforum

Lanxess Aktie: 20-Prozent-Rally komplett verpufft - Mehrjahrestief im Blick

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 11:26 3 Min.

Die Lanxess Aktie fällt zum Wochenstart im MDAX weiter zurück. Der Kurssprung nach den starken Quartalszahlen Anfang November ist vollständig ausradiert, und das Mehrjahrestief rückt bedrohlich nahe – obwohl der Chemiekonzern seine Prognose am oberen Ende sieht.

Bild: Florian Pépellin, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons (Medium 5676)

Die Lanxess Aktie (ISIN: DE0005470405, FSE: LXS) findet keinen Halt. Auf Xetra fällt das Papier des Kölner Spezialchemiekonzerns am Vormittag auf 11,23 Euro, ein Minus von 0,17 Euro oder 1,49 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 11,40 Euro. Damit gehört die Lanxess Aktie zu den Verlierern im MDAX – und notiert nur noch knapp über ihrem Mehrjahrestief. Kurs der Lanxess Aktie (Xetra, 10:28 Uhr) 11,23 € Tagesminus im MDAX -1,49% Mehrjahrestief 11,03 € EBITDA-Prognose 2026, oberes Ende erwartet 450-500 Mio. € Quelle : Xetra, Unternehmensangaben, Analystenstudien Die Gründe für den Kursrückgang Vom Kurssprung zum Ausverkauf Die Lanxess Aktie hat eine bemerkenswerte Achterbahnfahrt hinter sich. Am 5. November sprang sie nach den Quartalszahlen um gut 20 Prozent auf 14,59 Euro. Seitdem ist dieser Gewinn vollständig verloren gegangen: Mit 11,23 Euro notiert die Aktie rund 23 Prozent unter dem Hoch vom Zahlentag (eigene Rechnung). Belastend wirkte zuletzt die Deutsche Bank, die am 17. November ihr Kursziel von 13 auf 12 Euro senkte und bei Hold blieb. Zum Wochenstart schichten Anleger zudem aus zyklischen Werten in Technologie- und Rüstungstitel um. Dabei waren die Zahlen ordentlich. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 9,6 Prozent auf 1,467 Milliarden Euro, das EBITDA vor Sondereinflüssen legte um 11,2 Prozent auf 139 Millionen Euro zu. Lanxess erzielte einen positiven freien Cashflow von 48 Millionen Euro und erwartet für das Gesamtjahr ein EBITDA vor Sondereinflüssen am oberen Ende der Spanne von 450 bis 500 Millionen Euro. Analysten und Termine DZ Bank kauft, Deutsche Bank zweifelt Die Analysten sind uneins. Die DZ Bank stufte die Lanxess Aktie am 9. November auf Kaufen hoch und sieht einen fairen Wert von 17 Euro – rund 51 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Die Deutsche Bank hält mit 12 Euro nur wenig Luft nach oben für möglich. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Als Signal gilt auch, dass die Norges Bank ihren Anteil zuletzt über eine Meldeschwelle aufgestockt hat. Am 24. November tritt Lanxess auf dem Deutschen Eigenkapitalforum auf. Was für die Lanxess Aktie spricht Umsatz und Ergebnis im dritten Quartal gestiegen

Positiver freier Cashflow

Jahresprognose am oberen Ende erwartet

DZ Bank mit Kaufempfehlung und fairem Wert von 17 Euro Was gegen die Lanxess Aktie spricht Kurssprung nach den Zahlen komplett verpufft

Kurs nahe dem Mehrjahrestief bei 11,03 Euro

Deutsche Bank senkt Kursziel auf 12 Euro

Schwache Chemiekonjunktur als Dauerbelastung Einordnung der Redaktion: Die Lanxess Aktie zeigt, wie wenig Vertrauen Anleger derzeit in eine Erholung der Chemiebranche haben. Die Quartalszahlen lieferten Argumente, doch der Markt hat sie binnen weniger Wochen wieder abverkauft. Entscheidend ist jetzt das Mehrjahrestief bei 11,03 Euro. Hält diese Marke, kann der Auftritt auf dem Eigenkapitalforum neue Impulse geben. Fällt sie, droht der Lanxess Aktie ein neuer Tiefpunkt. FAQ Häufige Fragen zur Lanxess Aktie Warum fällt die Lanxess Aktie?

Der Kurssprung nach den Quartalszahlen ist vollständig abverkauft worden. Zudem senkte die Deutsche Bank ihr Kursziel, und Anleger meiden derzeit zyklische Werte. Was erwartet Lanxess für 2026?

Ein EBITDA vor Sondereinflüssen am oberen Ende der Spanne von 450 bis 500 Millionen Euro. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Lanxess Aktie?

ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Handelssymbol: LXS (Xetra), US-Handelssymbol: LNXSF (OTC).

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.