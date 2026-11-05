LANXESS Aktie: Gewinn steigt, Prognose macht Hoffnung - beginnt jetzt das große Comeback?

Die LANXESS-Aktie gehört am 5. November 2026 zu den auffälligsten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt. Der Kurssprung von 19,6 Prozent auf 14,63 Euro zeigt, wie stark die Anleger auf die positiven Geschäftszahlen reagieren. Der Spezialchemiekonzern steigerte seinen Umsatz im dritten Quartal um 9,6 Prozent auf 1,467 Milliarden Euro. Das EBITDA vor Sondereinflüssen erhöhte sich um 11,2 Prozent auf 139 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 9,5 Prozent. Besonders beeindruckend entwickelte sich Specialty Additives mit einem Ergebniswachstum von 57,8 Prozent. Gleichzeitig drehte der Free Cashflow von minus 14 Millionen Euro im Vorjahresquartal auf plus 48 Millionen Euro. Die Erwartung eines Jahresergebnisses am oberen Ende der Prognosespanne von 450 bis 500 Millionen Euro unterstreicht die positive operative Entwicklung. Dennoch sollten Anleger die Risiken nicht unterschätzen. Die Nachfrage aus der Agrochemie-, Automobil- und Bauindustrie bleibt schwach. Hohe Energie- und Transportkosten belasten weiterhin einzelne Geschäftsbereiche. Auch die Profitabilität ist noch nicht in allen Segmenten überzeugend. Die historischen Analysteneinschätzungen aus September verdeutlichen, wie skeptisch die Geschäftsperspektiven zuvor beurteilt wurden. JPMorgan hatte ein Kursziel von 15 Euro genannt, die Deutsche Bank 13 Euro, Barclays 12,50 Euro und Jefferies lediglich 11 Euro. Diese älteren Kursziele sind allerdings keine aktuellen Reaktionen auf die neuen Quartalszahlen. Aus redaktioneller Sicht sprechen die Ergebnisse für eine verbesserte fundamentale Ausgangslage. LANXESS zeigt, dass der Konzern seine Kostenstruktur optimieren, höhere Preise durchsetzen und seine Cashflow-Entwicklung verbessern kann. Ob daraus eine nachhaltige Erholung der Aktie entsteht, hängt jedoch entscheidend davon ab, wie sich die Nachfrage und die operative Profitabilität in den kommenden Quartalen entwickeln. Der starke Kurssprung ist deshalb ein positives Signal, aber noch kein Beweis für eine abgeschlossene Trendwende. Für langfristig orientierte Anleger bleibt LANXESS eine interessante, zugleich aber risikobehaftete Turnaround-Geschichte. Die nächste Bewährungsprobe besteht darin, die operative Verbesserung zu verstetigen, den Free Cashflow dauerhaft positiv zu halten und die Profitabilität auch in den bislang schwächeren Segmenten zu steigern. Gelingt dies, könnte die aktuelle Kursexplosion mehr sein als ein kurzfristiges Strohfeuer. Misslingt es, könnten die alten Sorgen der Chemiebranche schnell zurückkehren.

LANXESS-Aktie: Diese Börsenreaktion ist chemisch hochinteressant!

Wer diesen Artikel nicht mit seinen Börsenfreunden teilt, riskiert eine spontane chemische Reaktion zwischen Neugier, FOMO und akutem Informationsmangel! Also schnell weiterleiten – schließlich hat LANXESS gerade bewiesen, dass nicht nur im Chemielabor explosive Mischungen entstehen können. Und falls die Aktie weiter steigt, könnt ihr später stolz behaupten: Wir hatten die richtige Formel schon auf dem Bildschirm, bevor der Rest der Börsenwelt den Reagenzkolben gefunden hat!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 5. November 2026

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