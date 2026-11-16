Am Donnerstag sahen wir bei der LANXESS Aktie (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ein spektakuläres Kursfeuerwerk, so Jens Klatt, Finanzexperte bei XTB.
LANXESS Aktie: Ein hochvolatiler Turnaround
Kurssprung nach Q3-Zahlen
Die Papiere seien im Laufe des Vormittags um fast 20 Prozent in die Höhe geschossen und hätten zuletzt gezahlte Kurse von 14,63 Euro erreicht. Dieser extreme Befreiungsschlag sei für viele Marktteilnehmer überraschend gekommen, da die Resultate des dritten Quartals im Vorfeld als eher "weniger aufregendes Ereignis" abgetan worden seien. Für Anleger, die überlegen würden, aktuell gefallene Industrie-Aktien kaufen zu wollen, biete dieser Kurssprung eine hochspannende Ausgangslage.
Die 3 Key Takeaways zur LANXESS Aktie
1. Q3-Zahlen und Ausblick: Besser als befürchtet
Erwartungen übertroffen: Das dritte Quartal sei für den Spezialchemie-Konzern etwas besser gelaufen als von Analysten erwartet.
Die Jahresprognose: LANXESS blicke zwar in der Tendenz etwas vorsichtiger auf das Gesamtjahr, habe den Ausblick für das laufende Geschäft jedoch präzisieren können. Laut JPMorgan-Analyst Chetan Udeshi liege insbesondere der Ausblick für das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) im vierten Quartal über den pessimistischen Erwartungen des Marktes. Zudem habe ein deutlich besserer freier Barmittelzufluss (Free Cashflow) überrascht.
2. Historisches Tief als Sprungbrett
Rettung in letzter Sekunde: Die Aktie sei Ende Oktober mit 11,46 Euro auf dem niedrigsten Niveau seit März angekommen. Anleger hätten sich nun jedoch rechtzeitig "ein Herz" gefasst.
Die drohende Gefahr: Wäre der Kurs noch ein Stück weiter gefallen, hätte bei gut 11 Euro das niedrigste Niveau seit 2009 und bei 10,28 Euro sogar das absolute Rekordtief aus dem Krisenjahr 2008 gedroht. Von diesem charttechnischen Abgrund habe sich das Wertpapier nun eindrucksvoll entfernt.
3. Der Short Squeeze: Leerverkäufer auf dem falschen Fuß
Die Marktpositionierung: Vor den Zahlen sei der Markt extrem pessimistisch positioniert gewesen, was auch Analyst Sebastian Satz von der Citigroup betont habe.
Panikkäufe der Bären: Viele Leerverkäufer (Shortseller) hätten auf weiter fallende Kurse gesetzt. Als die Zahlen dann "einen Tick besser als befürchtet" ausgefallen seien, hätten diese Leerverkäufer ihre Positionen hastig eindecken müssen. Am Markt habe es geheißen, dass dieser sogenannte "Short Squeeze" (Eindeckungen durch Leerverkäufer) maßgeblich zu dem gewaltigen Kursplus beigetragen habe.
Expertenfazit von Jens Klatt: Ein hochvolatiler Turnaround
Die LANXESS Aktie habe am Donnerstag eindrucksvoll bewiesen, welche explosive Kraft in einer stark leerverkauften Aktie stecke, wenn die operativen Zahlen nicht so katastrophal ausfallen würden, wie der Markt es einpreise. Die Kombination aus einem soliden Free Cashflow, einer präzisierten (und leicht beruhigenden) Q4-Prognose und massiven Eindeckungskäufen der Shortseller habe diesen 20-prozentigen Befreiungsschlag ermöglicht.
Sollte man jetzt auf diesen Zug aufspringen und diese Aktien kaufen? Als Investor müsse man hier klar zwischen einer echten, nachhaltigen fundamentalen Erholung der Chemiebranche und einer kurzfristigen, markttechnischen Gegenbewegung (Short Squeeze) unterscheiden. Das Unternehmen blicke weiterhin vorsichtig auf das Gesamtjahr, da das konjunkturelle Umfeld anspruchsvoll bleibe. Man sollte die aktuelle Dynamik eher für kurzfristige Trading-Setups nutzen und die Gewinne konsequent absichern. Für ein langfristiges Buy-and-Hold-Investment sollte man auf weitere, bestätigende Quartale mit starkem Cashflow warten. (Analyse vom 16.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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