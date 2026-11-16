LANXESS Aktie: Ein hochvolatiler Turnaround

Sollte man jetzt auf diesen Zug aufspringen und diese Aktien kaufen? Als Investor müsse man hier klar zwischen einer echten, nachhaltigen fundamentalen Erholung der Chemiebranche und einer kurzfristigen, markttechnischen Gegenbewegung (Short Squeeze) unterscheiden. Das Unternehmen blicke weiterhin vorsichtig auf das Gesamtjahr, da das konjunkturelle Umfeld anspruchsvoll bleibe. Man sollte die aktuelle Dynamik eher für kurzfristige Trading-Setups nutzen und die Gewinne konsequent absichern. Für ein langfristiges Buy-and-Hold-Investment sollte man auf weitere, bestätigende Quartale mit starkem Cashflow warten. (Analyse vom 16.11.2026)