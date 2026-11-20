Die LANXESS-Aktie befindet sich in einer angespannten Ausgangslage. Mit der jüngsten Anhebung seiner Netto-Leerverkaufsposition von 2,47 auf 2,53 Prozent hat BlackRock Investment Management (UK) Limited seine negative Exponierung gegenüber dem Spezialchemiekonzern weiter verstärkt. Gleichzeitig meldete Millennium Capital Management (Australia) PTY LTD am 19. November 2026 eine Position von 0,76 Prozent. Eleva Capital war zuletzt am 27. Oktober mit 1,31 Prozent vertreten. Zusammen ergeben diese drei Einzelmeldungen rechnerisch 4,60 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals, wobei die unterschiedlichen Meldestichtage zu berücksichtigen sind. Die LANXESS-Aktie verliert aktuell 2,91 Prozent auf 11,68 Euro. Das Fazit: Die große Short-Position von BlackRock und die weiteren institutionellen Engagements sind ein ernst zu nehmendes Signal negativer Marktpositionierung. Gleichzeitig bedeutet eine hohe Short-Exponierung nicht zwangsläufig, dass weitere Kursverluste bevorstehen. Entscheidend wird sein, ob LANXESS seine Profitabilität verbessern, die Kostenstruktur effizienter gestalten und von einer möglichen Erholung der industriellen Nachfrage profitieren kann. Sollte dies gelingen, könnten die umfangreichen Short-Positionen für die Leerverkäufer zunehmend zum Risiko werden. Bleiben die Geschäftsperspektiven dagegen schwach, könnten die Hedgefonds von einer weiteren negativen Kursentwicklung profitieren. Für Anleger bleibt LANXESS damit ein spannendes Kräftemessen zwischen den Herausforderungen der Chemieindustrie und den Erwartungen professioneller Leerverkäufer.