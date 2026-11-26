Am 13. November hatte Land Securities über das erste Halbjahr berichtet. Die Mieteinnahmen stiegen auf vergleichbarer Fläche um 6,2 Prozent, der Gewinn je Aktie nach Branchenstandard EPRA lag bei 25,9 Pence nach 25,8 Pence im Vorjahr. Die Verwaltungskosten sanken um 9 Prozent, der Wert des Portfolios legte um 0,8 Prozent zu. Die Zwischendividende wurde um 2,1 Prozent angehoben.

Der Konzern besitzt Büros in London und große Einkaufszentren wie Bluewater in Kent; der Einzelhandel steht für fast die Hälfte der Mieten. Zuletzt schloss das Unternehmen den Kauf des Metrocentre in Nordengland ab. Das Portfolio ist rund 10 Milliarden Pfund wert.