Die Verliererliste täuscht hier. Die Land-Securities-Aktie (ISIN: GB00BYW0PQ60, Symbol London: LAND, Symbol Deutschland: LSU2) fällt am Donnerstagvormittag um 1,22 Prozent auf 688,5 Pence und zählt zu den FTSE 350 Verlierern – am ersten Handelstag ohne Anspruch auf die Zwischendividende.
Land-Securities-Aktie FTSE 350 Verlierer: 19,4 Pence Dividende abgeschlagen – bereinigt liegt der Immobilienkonzern im Plus
Die Land-Securities-Aktie gibt am Donnerstagvormittag um 1,2 Prozent nach und steht auf der Liste der FTSE 350 Verlierer. Sie wird erstmals ohne die Zwischendividende von 19,4 Pence gehandelt. Der Kursrückgang ist nicht einmal halb so groß wie der Abschlag.
FTSE 350 Verlierer Land Securities
Warum die Land-Securities-Aktie fällt: Die Dividende geht vom Kurs ab
Der Konzern, der unter der Marke Landsec auftritt, zahlt am 8. Januar 2027 eine Zwischendividende von 19,4 Pence. Wer am Donnerstag kauft, erhält sie nicht mehr.
Hintergrund
Die Halbjahreszahlen: Mieten steigen, Kosten sinken
Am 13. November hatte Land Securities über das erste Halbjahr berichtet. Die Mieteinnahmen stiegen auf vergleichbarer Fläche um 6,2 Prozent, der Gewinn je Aktie nach Branchenstandard EPRA lag bei 25,9 Pence nach 25,8 Pence im Vorjahr. Die Verwaltungskosten sanken um 9 Prozent, der Wert des Portfolios legte um 0,8 Prozent zu. Die Zwischendividende wurde um 2,1 Prozent angehoben.
Der Konzern besitzt Büros in London und große Einkaufszentren wie Bluewater in Kent; der Einzelhandel steht für fast die Hälfte der Mieten. Zuletzt schloss das Unternehmen den Kauf des Metrocentre in Nordengland ab. Das Portfolio ist rund 10 Milliarden Pfund wert.
Verschuldung
Die Schulden entsprechen nach Zukäufen 37,1 Prozent des Immobilienwerts.
Zinsen
Höhere Anleiherenditen drücken auf Immobilienbewertungen. Die US-Kerninflation lag zuletzt über den Erwartungen.
Dividende
Die Dividendenrendite liegt bei knapp 6 Prozent.
Kursspanne
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 726 Pence.
Steckbrief
- Unternehmen
- Land Securities Group PLC
- Geschäft
- Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Großbritannien
- ISIN
- GB00BYW0PQ60
- Symbol London / Deutschland
- LAND / LSU2
- Kurs London
- 688,5 Pence (−1,22 %)
- Dividende
- 19,4 Pence, Zahlung am 8. Januar 2027
- EPRA-Gewinn je Aktie, 1. Halbjahr
- 25,9 Pence
- Verschuldungsquote
- 37,1 Prozent
Stand: 26.11.2026, Kurs London laut TradingView, 10:32 Uhr MEZ
Häufige Fragen zur Land-Securities-Aktie
Warum ist die Land-Securities-Aktie heute FTSE 350 Verlierer?
Weil sie erstmals ohne die Zwischendividende von 19,4 Pence gehandelt wird.
Ist der Kurs stärker gefallen als die Dividende?
Nein. Der Rückgang beträgt rund 8,5 Pence, der Abschlag 19,4 Pence.
Wann wird die Dividende gezahlt?
Am 8. Januar 2027.
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