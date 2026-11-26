Lamar Advertising, 1902 gegründet und in Baton Rouge im Bundesstaat Louisiana zu Hause, ist einer der größten Vermieter von Außenwerbeflächen in den USA. Das Unternehmen betreibt Plakatwände an Autobahnen, digitale Großbildschirme sowie Werbeflächen an Bussen und in Flughäfen. Lamar ist als Immobiliengesellschaft (REIT) organisiert und schüttet einen Großteil des Gewinns aus.

Das Geschäft läuft stabil. Im dritten Quartal setzte Lamar 624,5 Millionen Dollar um und verdiente 161,9 Millionen Dollar. Die Jahresprognose hob das Management Anfang November leicht an: Der Gewinn je Aktie soll bei 6,01 bis 6,04 Dollar liegen. Die Aktie hatte Ende Juli bei 166,33 Dollar ein Rekordhoch erreicht und notierte zuletzt nicht weit darunter.

Kritische Stimmen gab es zuletzt trotzdem. Das Analysehaus CFRA senkte Mitte November seine Einschätzung der Aktie. Zudem verkaufte der Finanzchef am 9. November 7.600 Aktien.