Die Lamar Advertising Aktie (ISIN: US5128161099, WKN: A12FB2, Nasdaq-Symbol: LAMR) hat am Mittwochabend im nachbörslichen US-Handel 6,25 Prozent auf 146,61 Dollar verloren. Das sind 9,78 Dollar weniger als der Schlusskurs von 156,39 Dollar. Lamar Advertising ist damit der zweitgrößte nachbörsliche Verlierer des Abends. Eine Unternehmensmeldung, die den Abschlag erklärt, lag bis Redaktionsschluss nicht vor. Im regulären Handel hatte sich die Aktie kaum bewegt.
Lamar Advertising Aktie: Nachbörslicher Verlierer ohne Nachricht – fast 10 Dollar Abschlag bei winzigem Umsatz
Die Lamar Advertising Aktie fällt nachbörslich um 6,25 Prozent auf 146,61 Dollar und ist damit zweitgrößter nachbörslicher Verlierer in den USA. Eine Meldung des Plakatkonzerns gibt es nicht, gehandelt wurden nur rund 11.000 Aktien. Was Anleger über den Kursrutsch wissen müssen und wie es um das Geschäft steht.
Der Abend
Ein Kursrutsch, der Fragen aufwirft
Auf den ersten Blick sieht der Abschlag dramatisch aus. Auf den zweiten relativiert ihn der Umsatz.
Nachbörslich wechselten nur rund 11.000 Lamar-Aktien den Besitzer. An einem normalen Handelstag sind es mehr als 500.000. Bei so wenig Handel kann eine einzelne größere Verkaufsorder den Kurs weit nach unten ziehen, ohne dass sich an der Lage des Unternehmens etwas geändert hat. Der Zeitpunkt verstärkt den Effekt: Am Donnerstag bleibt die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen, viele Händler hatten sich bereits verabschiedet.
Anleger sollten den nachbörslichen Kurs deshalb als Momentaufnahme lesen. Ob die Lamar Advertising Aktie tatsächlich tiefer bewertet wird, zeigt der reguläre Handel am Freitag.
Das Geschäft
Plakate, Bildschirme und eine verlässliche Dividende
Lamar Advertising, 1902 gegründet und in Baton Rouge im Bundesstaat Louisiana zu Hause, ist einer der größten Vermieter von Außenwerbeflächen in den USA. Das Unternehmen betreibt Plakatwände an Autobahnen, digitale Großbildschirme sowie Werbeflächen an Bussen und in Flughäfen. Lamar ist als Immobiliengesellschaft (REIT) organisiert und schüttet einen Großteil des Gewinns aus.
Das Geschäft läuft stabil. Im dritten Quartal setzte Lamar 624,5 Millionen Dollar um und verdiente 161,9 Millionen Dollar. Die Jahresprognose hob das Management Anfang November leicht an: Der Gewinn je Aktie soll bei 6,01 bis 6,04 Dollar liegen. Die Aktie hatte Ende Juli bei 166,33 Dollar ein Rekordhoch erreicht und notierte zuletzt nicht weit darunter.
Kritische Stimmen gab es zuletzt trotzdem. Das Analysehaus CFRA senkte Mitte November seine Einschätzung der Aktie. Zudem verkaufte der Finanzchef am 9. November 7.600 Aktien.
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