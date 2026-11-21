Die Lam Research Aktie (ISIN: US5128073062, WKN: A3EJCN, Handelssymbol Frankfurt: LAR0, US-Handelssymbol: LRCX, Nasdaq) ist am Freitag, 20. November 2026, um 10,02 Prozent auf 183,27 Dollar eingebrochen. Das Tagestief lag bei 181,77 Dollar, gehandelt wurden rund 24 Millionen Stück – mehr als doppelt so viele wie üblich. Vom 52-Wochen-Hoch bei 438,50 Dollar trennen die Lam Research Aktie inzwischen mehr als 58 Prozent.
Lam Research Aktie: 25 Milliarden für Rückkäufe, Umsatz plus 54 Prozent – und trotzdem minus 10 Prozent an einem einzigen Freitag
Die Lam Research Aktie schließt bei 183,27 Dollar und liegt mehr als 58 Prozent unter dem Jahreshoch. Rekordzahlen und ein Mega-Rückkauf helfen nicht. Warum die Chipausrüster jetzt die Zyklusangst trifft.
Der Freitag
Warum die Lam Research Aktie mit dem ganzen Sektor fiel
Eine eigene Unternehmensnachricht gab es nicht. Die gesamte Gruppe der Chipausrüster wurde verkauft: KLA verlor laut GuruFocus 10,15 Prozent, Applied Materials knapp 11 Prozent, Micron fast 15 Prozent. Auslöser war der breite Ausverkauf bei KI- und Halbleiterwerten, der den Nasdaq 100 am Freitag um 5,6 Prozent drückte.
Die Lam Research Aktie reagiert dabei besonders heftig, weil das Unternehmen an den Investitionsbudgets der Chiphersteller hängt. Wer Ätz- und Abscheideanlagen baut, verdient, solange Speicher- und Logikfabriken erweitert werden. Genau diese Frage stellt der Markt gerade: Wie lange tragen die KI-Investitionen noch?
Die Fakten
Was gegen den Ausverkauf der Lam Research Aktie spricht
Das operative Bild ist stark. Im ersten Geschäftsquartal stieg der Umsatz laut Yahoo Finance um 54,4 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie um 74,6 Prozent, und der Ausblick auf das Dezemberquartal zeigt weiteres Wachstum. Nach dem Absturz vom 5. November, mit minus 16,4 Prozent der schlechteste Tag des Jahres, genehmigte der Verwaltungsrat einen Aktienrückkauf über 25 Milliarden Dollar. Das entsprach laut Trefis damals rund einem Zehntel des Börsenwerts.
Das durchschnittliche Analysten-Kursziel liegt laut Benzinga bei 384,31 Dollar, der Konsens bei „Buy“. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die nächsten Quartalszahlen sind für den 27. Januar 2027 angekündigt.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Lam Research Aktie
Warum fällt die Lam Research Aktie?
Wegen des Ausverkaufs bei Chipwerten. Anleger fürchten, dass Halbleiterhersteller ihre Investitionen in neue Anlagen zurückfahren.
Wie groß ist das Rückkaufprogramm?
Der Verwaltungsrat hat am 5. November 2026 Rückkäufe über 25 Milliarden Dollar genehmigt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Lam Research Aktie?
ISIN US5128073062, WKN A3EJCN, deutsches Kürzel LAR0, US-Handelssymbol LRCX an der Nasdaq.
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