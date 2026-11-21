Das operative Bild ist stark. Im ersten Geschäftsquartal stieg der Umsatz laut Yahoo Finance um 54,4 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie um 74,6 Prozent, und der Ausblick auf das Dezemberquartal zeigt weiteres Wachstum. Nach dem Absturz vom 5. November, mit minus 16,4 Prozent der schlechteste Tag des Jahres, genehmigte der Verwaltungsrat einen Aktienrückkauf über 25 Milliarden Dollar. Das entsprach laut Trefis damals rund einem Zehntel des Börsenwerts.